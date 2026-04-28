High School Sports

High school baseball and softball: Tuesday’s scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES

Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
CALS Early College 14, East College Prep 2
Smidt Tech 19, CNDLC 1
Triumph Charter 8, Lakeview Charter 3

SOUTHERN SECTION
Agoura 12, Thousand Oaks 2
Alemany 5, Sherman Oaks Notre Dame 3
Aliso Niguel 12, Dana Hills 2
Anza Hamilton 13, Sherman Indian 0
Barstow 6, Granite Hills 5
Beacon Hill 23, Sequoyah 2
Beaumont 5, Redlands East Valley 0
Bell Gardens 8, Schurr 4
Bishop Montgomery 2, Paraclete 0
Bloomington 15, Colton 5
Brentwood 7, Viewpoint 0
Calabasas 10, Oaks Christian 9
Capistrano Valley Christian 6, Western Christian 2
Carter 11, Arroyo Valley 1
Cate 17, Valley Christian Academy 3
Cerritos 10, Whitney 0
Chaffey 8, Diamond Ranch 6
Chaparral 11, Murrieta Mesa 5
CIMSA 12, ACE 2
Citrus Valley 10, Cajon 5
Coachella Valley 7, Yucca Valley 6
Coastal Christian 11, SLOCA 3
Cobalt Institute 12, ACE 2
Colony 9, San Dimas 8
Cornerstone Christian 8, Crossroads Christian 5
Costa Mesa 10, Katella 3
Desert Christian 16, Antelope Valley 10
Desert Mirage 7, Desert Hot Springs 6
Don Lugo 7, Chino 6
Dos Pueblos 2, Oxnard 0
Edison 16, Corona Del Mar 3
Elsinore 7, Temescal Canyon 6
Flintridge Prep 7, Chadwick 4
Fullerton 12, Laguna Hills 1
Gahr 4, Downey 0
Ganesha 2, Palos Verdes 1
Garden Grove 15, Godinez 0
Garden Grove Santiago 12, Santa Ana Valley 4
Glenn 4, Pioneer 2
Grand Terrace 11, Eisenhower 4
Great Oak 9, Murrieta Valley 1
Harvard-Westlake 12, Chaminade 3
Heritage Christian 7, Whittier Christian 4
Hoover 4, Glendale 2
Indio 3, Twentynine Palms 1
JSerra 8, Santa Margarita 7
Jurupa Hills 12, Kaiser 2
Keppel 16, San Gabriel 3
La Canada 2, Village Christian 1
La Mirada 8, Bellflower 1
La Salle 8, St. Paul 2
La Serna 7, Bishop Amat 2
Lawndale 9, Hawthorne 4
Leuzinger 5, Beverly Hills 0
Loara 15, New Roads 5
Long Beach Cabrillo 12, Downey Calvary Chapel 2
Los Altos 7, Alta Loma 1
Los Amigos 22, Western 11
Lucerne Valley 10, Victor Valley Christian 3
Magnolia 5, Anaheim 2
Maranatha 19, Cerritos Valley Christian 6
Marina 5, Fountain Valley 1
Mayfair 12, Dominguez 0
Milken 6, Santa Monica Pacifica Christian 4
Mission Viejo 5, Capistrano Valley 2
Montclair 6, Ontario 4
Montebello 3, Alhambra 2
Muir 10, Pasadena 9
Newbury Park 5, Westlake 4
Newport Harbor 1, Huntington Beach 0
Nipomo 3, Santa Ynez 2
Nuview Bridge 16, Temecula Prep 7
Oakwood 9, Buckley 1
Ocean View 4, Arlington 2
Orange 19, Saddleback 0
Orange County Pacifica Christian 18, Webb 1
Orange Lutheran 3, Servite 0
Oxnard Pacifica 5, Buena 4
Paramount 25, Lynwood 3
Pasadena Poly 9, Rio Hondo Prep 8
Placentia Valencia 4, Santa Ana 3
Rio Mesa 5, Ventura 0
Rolling Hills Prep 4, Lennox Academy 3
Salesian 10, St. Pius X-St. Matthias Academy 4
San Clemente 6, El Toro 0
San Juan Hills 3, Beckman 1
San Marino 3, Monrovia 1
Santa Barbara 4, San Marcos 3
Santa Monica 6, Culver City 5
Santa Rosa Academy 12, Desert Christian Academy 1
Savanna 4, Century 1
Segerstrom 12, La Palma Kennedy 1
Sierra Canyon 11, Loyola 2
Southlands Christian 18, Fairmont Prep 3
South Pasadena 4, Temple City 1
South Torrance 8, North Torrance 7
St. Anthony 3, Cantwell-Sacred Heart 1
St. Bernard 11, Gardena Serra 1
St. Bonaventure 14, Foothill Tech 9
St. John Bosco 7, Mater Dei 0
Summit 9, Rialto 0
Tahquitz 7, San Jacinto 2
Temecula Valley 16, Vista Murrieta 0
Trabuco Hills 2, Tesoro 1
Trinity Classical Academy 7, Vasquez 0
Tustin 7, Buena Park 0
United Christian Academy 12, California Lutheran 2
Victor Valley 7, Silverado 5
West Valley 11, Big Bear 8
Yucaipa 8, Redlands 2

SOFTBALL

CITY SECTION
Central City Value 17, Downtown Magnets 3

SOUTHERN SECTION
Agoura 18, Calabasas 1
Alemany 6, Flintridge Sacred Heart 4
Alhambra 22, Montebello 5
Aliso Niguel 2, Capistrano Valley 1
Anza Hamilton 13, CSDR 0
Aquinas 16, Woodcrest Christian 5
Arcadia 3, Burbank Burroughs 0
Archer 16, Oakwood 1
Arrowhead Christian 5, Ontario Christian 3
Bethel Christian 28, NSLA 4
Bishop Amat 15, Bishop Montgomery 5
Burbank 28, Hoover 2
California 2, Santa Fe 1
Calvary Baptist 16, Packinghouse Christian 5
Canyon Country Canyon 18, Golden Valley 8
Cerritos 15, Glenn 4
Cerritos Valley Christian 5, Village Christian 0
Chadwick 13, Mayfield 0
Chaffey 12, Diamond Ranch 2
Chaminade 11, Louisville 0
Chino Hills 10, Los Osos 0
CIMSA 7, ACE 6
Citrus Valley 16, Redlands 6
Cornerstone Christian 23, Crossroads Christian 7
Corona 14, West Valley 4
Crescenta Valley 14, Muir 2
Desert Christian Academy 19, Santa Rosa Academy 16
Desert Hot Springs 14, Desert Mirage 12
Don Lugo 4, Chino 1
Dos Pueblos 4, Oxnard 1
Eastside 7, Palmdale 2
El Modena 2, Cypress 0
Elsinore 13, San Jacinto 7
El Toro 5, Dana Hills 2
Esperanza 11, Troy 4
Fillmore 7, Hueneme 3
Fontana 18, Rim of the World 5
Fountain Valley 17, Newport Harbor 8
Gardena Serra 17, St, Mary’s Academy 5
Glendale 13, Pasadena 10
Granite Hills 18, Barstow 2
Harvard-Westlake 16, Wiseburn-Da Vinci 3
Heritage Christian 6, Maranatha 4
Highland 11, Lancaster 4
Huntington Beach 6, Palos Verdes 2
Indio 22, Twentynine Palms 1
Irvine University 8, Anaheim 0
JSerra 5, Santa Margarita 2
La Canada 15, Temple City 12
La Habra 7, Garden Grove Pacifica 1
Lakewood 15, Compton 1
La Mirada 6, Downey 0
La Serna 11, Whittier 1
Leuzinger 23, Beverly Hills 0
Littlerock 12, Knight 10
Long Beach Poly 12, Long Beach Jordan 2
Los Alamitos 2, Edison 1
Los Altos 3, Alta Loma 2
Marina 12, Corona del Mar 2
Marymount 13, Immaculate Heart 3
Mater Dei 6, Orange Lutheran 5
Mayfair 9, Warren 8
Millikan 11, Long Beach Wilson 1
Monrovia 17, Blair 0
Moorpark 4, Camarillo 2
Murrieta Valley 13, Temecula Valley 7
Oaks Christian 7, Westlake 5
Paraclete 15, St. Paul 4
Paramount 19, Firebaugh 0
Pasadena Poly 14, Rio Hondo Prep 2
Pioneer 10, Artesia 6
Quartz Hill 18, Antelope Valley 1
Rancho Cucamonga 16, Upland 15
Redlands East Valley 6, Cajon 2
Riverside Notre Dame 5, Bloomington 2
Rosary Academy 19, Irvine 0
Sacred Heart of Jesus 5, St. Pius X-St. Matthias Academy 4
San Clemente 4, Mission Viejo 1
San Dimas 9, Colony 8
Santa Ana Foothill 11, Crean Lutheran 1
Santa Monica 15, Culver City 3
Santa Paula 14, Channel Islands 0
Saugus 6, Hart 2
Schurr 25, Bell Gardens 1
Sherman Oaks Notre Dame 3, Sierra Canyon 1
Silverado 13, Victor Valley 3
Simi Valley 6, Oak Park 0
St. Bonaventure 10, Grace 9
St. Genevieve d. St. Bernard, forfeit
St. Monica 8, Cantwell-Sacred Heart 2
Summit 5, Kaiser 4
Sunny Hills 7, Sonora 2
Temecula Prep 30, Nuview Bridge 0
Temescal Canyon 14, Tahquitz 0
Thousand Oaks 12, Newbury Park 1
Trabuco Hills 4, San Juan Hills 3
United Christian Academy 18, Sherman Indian 0
Vasquez 27, PACS 1
Viewpoint d. Crossroads, forfeit
Villa Park 4, Brea Olinda 1
Webb 22, Vista Meridian 8
Western Christian 15, Capistrano Valley Christian 1
West Ranch 11, Valencia 2
Yorba Linda 3, El Dorado 2
Yucaipa 2, Beaumont 0
Yucca Valley 16, Coachella Valley 1

INTERSECTIONAL
Carson 13, El Segundo 2
