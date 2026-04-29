High school boys’ volleyball: Wednesday’s playoff scores and Thursday’s schedule
SOUTHERN SECTION BOYS VOLLEYBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
FIRST ROUND
DIVISION 1
Mira Costa, bye
Tesoro d. Los Alamitos, 25-19, 25-23, 25-17
Corona del Mar d. Mater Dei, 3-0
Huntington Beach, bye
Loyola, bye
Newport Harbor d. Millikan, 25-8, 25-13, 25-19
Santa Margarita d. San Marcos, 3-0
Redondo Union, bye
DIVISION 2
Camarillo d. Anaheim Canyon, 25-21, 25-17, 25-18
DIVISION 3
Palos Verdes d. Corona Centennial, 3-1
Sage Hill d. Malibu, 3-1
Valencia d. La Palma Kennedy, 25-12, 25-20, 25-20
Claremont d. Murrieta Valley, 3-1
Corona Santiago d. Mark Keppel, 3-2
Eastvale Roosevelt d. Downey, 3-1
Bishop Montgomery d. South Torrance, 3-2
St. John Bosco d. Woodbridge, 3-1
Mission Viejo d. Paloma Valley, 25-20, 25-15, 25-18
Santa Ana Foothill d. Canyon Country Canyon, 25-20, 25-19, 25-16
Servite d. Wiseburn Da Vinci, 3-0
Santa Barbara d. Diamond Ranch, 3-1
Westlake at Trabuco Hills
Crescenta Valley d. North Torrance, 25-18, 25-15, 25-21
Saugus d. Newbury Park, 25-23, 25-23, 23-25, 30-28
Windward d. South Pasadena, 3-0
DIVISION 5
Dos Pueblos d. Aquinas, 21-25, 20-25, 25-15, 25-11, 15-13
Hemet d. Summit, 3-2
Oak Park d. Damien, 25-22, 26-24, 25-16
El Dorado d. San Dimas, 3-1
Westminster La Quinta d. Garden Grove Pacifica, 3-2
Bishop Diego d. Rio Hondo Prep, 25-22, 25-22, 31-29
Brea Olinda d. Aliso Niguel, 26-24, 16-25, 25-21, 29-27
Norco d. Cajon, 23-25, 25-22, 25-17, 12-25, 15-13
Bellflower d. Crespi, 25-16, 25-22, 25-15
El Rancho d. San Gabriel Academy, 3-1
Ventura d. Vista del Lago, 25-14, 25-18, 25-21
Flintridge Prep d. Castaic, 3-0
St. Anthony d. Oxford Academy, 3-0
Orange County Pacifica Christian d. Etiwanda, 25-16, 25-16, 25-19
Ontario Christian d. Monrovia, 25-23, 25-21, 23-25, 25-18
Western Christian d. Westminster, 3-2
DIVISION 7
La Mirada at Pasadena Marshall
Rialto d. Rosemead, 3-1
La Sierra Academy d. Sierra Vista, 3-0
Trinity Classical Academy d. Canyon Springs, 25-19, 25-19, 25-19
Hacienda Heights Wilson d. Maranatha, 3-1
Cerritos Valley Christian d. Norwalk, 25-21, 25-15, 25-23
Foothill Tech d. Anaheim, 3-0
Bell Gardens d. Ganesha, 25-17, 25-21, 25-17
Long Beach Jordan d. Jurupa Valley, 3-0
Oakwood d. Savanna, 3-1
Knight d. Santa Ana, 3-2
Godinez d. Santa Barbara Providence, 3-2
Los Amigos d. San Jacinto Valley, 3-2
Indio d. Katella, 3-1
Tustin d. Highland, 3-0
Loara d. Gabrielino, 3-2
DIVISION 9
Palm Valley d. Bassett, 25-15, 28-26, 25-17
Webb at Inglewood
Le Lycée d. Acaciawood Academy, 25-16, 25-20, 25-21
Edgewood 3, Rim of the World 2
Indian Springs d. Compton Early College, 25-21, 25-20, 19-25, 25-13
YULA d. Coachella Valley, 3-0
Duarte d. Southwestern Academy, 3-0
Vasquez d. Legacy College Prep, 20-25, 25-20, 25-18, 25-19
Wildwood d. Garden Grove Santiago, 3-2
Cantwell Sacred Heart d. Pilgrim, 3-1
Bethel Baptist d. Pacific Lutheran, 3-2
Avalon d. South El Monte, 3-1
Downey Calvary Chapel d. Xavier Prep, 3-1
Southlands Christian d. New Covenant, 3-0
THURSDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
SECOND ROUND
DIVISION 4
Village Christian at Bolsa Grande, Friday
Chino Hills vs.Long Beach Poly at Lakewood
Warren at Temple City
Liberty at Royal
Sunny Hills at St. Monica Prep
Northwood at Elsinore
Crossroads at Los Altos
Harvard-Westlake at San Marino
DIVISION 6
Temecula Valley at St. Francis
San Gabriel at Beverly Hills
Culver City at El Modena
Samueli Academy at Firebaugh
Ayala at Garden Grove
Moorpark at Capistrano Valley Christian
Pasadena Poly at Yucaipa
Santa Ana Calvary Chapel at Cerritos
DIVISION 8
Temescal Canyon at West Covina
Paramount at Santa Rosa Academy, 5 p.m.
Miller vs. CAMS at Long Beach Cabrillo
Cathedral City at Eastside
Burbank Providence at Temecula Prep
West Valley at Laguna Blanca
Palmdale Aerospace Academy at Garey
Desert Hot Springs at Glendale Adventist, 5 p.m.
Note: Second Round Divisions 3, 5, 7, 9 May 1; Quarterfinals Divisions 1 & 2 May 5; Quarterfinals Divisions 3-9 May 6; Semifinals All Divisions May 9; Finals All Divisions May 15-16.