High School Sports

High school baseball and softball: Wednesday's scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL & SOFTBALL

Wednesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
Angelou 10, Jefferson 8
Arleta 5, Grant 3
Bell 6, Legacy 1
Birmingham 10, El Camino Real 2
Chatsworth 16, Cleveland 1
Collins Family 14, Central City Value 3
Eagle Rock 3, Bravo 2
East Valley 14, Canoga Park 1
Fulton 7, AMIT 6
Garfield 10, South East 3
Hollywood 14, Contreras 4
LACES 10, LA University 0
LA Marshall 7, Franklin 1
LA Wilson 12, Lincoln 6
Los Angeles 14, Manual Arts 1
Northridge Academy 11, Reseda 1
Palisades 20, Fairfax 4
RFK Community 9, Mendez 8
San Pedro 12, Gardena 2
SOCES 15, Panorama 0
South Gate 27, Huntington Park 3
Venice 21, LA Hamilton 8
Wilmington Banning 3, Rancho Dominguez 0

SOUTHERN SECTION
Agoura 16, Thousand Oaks 6
Anaheim 6, Westminster 3
Anaheim Canyon 6, Brea Olinda 5
Aquinas 11, Woodcrest Christian 2
Arlington 13, Heritage 3
Arroyo 9, Pasadena Marshall 0
Ayala 8, Claremont 0
Beckman 10, San Juan Hills 2
Bonita 8, Glendora 5
California 8, Whittier 0
Canyon Springs 12, Perris 2
Carpinteria 6, Channel Islands 5
Castaic 3, Canyon Country Canyon 0
Citrus Hill 2, Lakeside 0
Corona Santiago 13, Corona Centennial 4
Covina 9, Charter Oak 4
Crean Lutheran 5, El Dorado 1
Cypress 3, Villa Park 0
Damien 3, Chino Hills 2
Dana Hills 12, Aliso Niguel 2
Eastvale Roosevelt 11, Riverside King 4
Edgewood 21, Bassett 0
Edison 4, Corona del Mar 0
El Rancho 11, Santa Fe 9
El Toro 3, San Clemente 2
Etiwanda 14, Rancho Cucamonga 2
Fillmore 10, Malibu 0
Gahr 4, Downey 3
Ganesha 19, Workman 0
Grove School 23, Packinghouse Christian 22
Harvard-Westlake 7, Chaminade 0
Hesperia 4, Serrano 0
Hesperia Christian 11, Excelsior Charter 4
Highland 6, Lancaster 3
Hillcrest 9, Orange Vista 4
Huntington Beach 2, Newport Harbor 1
Irvine 6, Laguna Beach 0
JSerra 13, Santa Margarita 3
Jurupa Valley 4, Norte Vista 0
La Mirada 13, Bellflower 3
La Sierra 11, Rubidoux 4
Liberty 7, Paloma Valley 3
Littlerock 5, Knight 1
Long Beach Jordan 11, Compton 6
Long Beach Wilson 5, Lakewood 4
Los Alamitos 6, Cerritos 3
Los Osos 10, Upland 9
Marina 3, Fountain Valley 2
Miller 13, Indian Springs 3
Millikan 3, Long Beach Poly 1
Mission Viejo 5, Capistrano Valley 4
Moorpark 12, Oak Park 1
Moreno Valley 8, Riverside Poly 7
New Roads 16, HMSA 1
Nogales 8, Sierra Vista 0
Norco 1, Corona 0
Nordhoff 4, Hueneme 3
Northview 12, Hacienda Heights Wilson 2
Northwood 25, St, Margaret’s 5
Oak Hills 22, Apple Valley 4
Oaks Christian 5, Grace 3
Ontario Christian 8, Arrowhead Christian 5
Pacific 28, Entrepreneur 0
PACS 13, Valley Torah 1
Palmdale 15, Eastside 3
Pomona 21, La Puente 13
Portola 11, Irvine University 6
Quartz Hill 21, Antelope Valley 0
Ramona 9, Patriot 8
Rancho Verde 11, Hemet 4
Redondo Union 6, Mira Costa 3
Ridgecrest Burroughs 11, Sultana 1
Rio Mesa 7, Santa Paula 1
Riverside North 9, Vista del Lago 3
Riverside Prep 15, University Prep 4
Rosemead 8, South El Monte 5
Royal 4, La Canada 1
Salesian 5, St. Pius X-St. Matthias Academy 4
Santa Ana Calvary Chapel 12, Bosco Tech 1
Santa Ana Foothill 3, La Habra 2
Saugus 10, Adelanto 1
Servite 1, Orange Lutheran 0
Sherman Oaks Notre Dame 8, Alemany 3
Sierra Canyon 3, Loyola 2
Simi Valley 4, Camarillo 2
Sonora 2, Yorba Linda 1
St. Anthony 5, Mayfair 0
St. Francis 1, Crespi 0
St. John Bosco 7, Mater Dei 1
Torrance 4, West Torrance 3
Trabuco Hills 1, Tesoro 0
Trinity Classical Academy 14, Vasquez 9
Troy 19, Esperanza 6
Valencia 16, Golden Valley 0
Valley View 2, Rancho Christian 0
Walnut 2, Diamond Bar 0
West Covina 6, Rowland 4
West Ranch 6, Hart 5
Woodbridge 6, Sage Hill 0
YULA 4, de Toledo 2

SOFTBALL

CITY SECTION
Birmingham 23, Cleveland 2
Burbank Providence 14, Narbonne 1
Chatsworth 10, Taft 0
Chavez 8, Arleta 5
Eagle Rock 6, LA Marshall 2
Granada Hills 10, El Camino Real 2
Granada Hills Kennedy 4, Verdugo Hills 3
Jefferson 17, Diego Rivera 14
LACES 20, Fairfax 7
LA Hamilton 16, Palisades 1
LA Wilson 19, Franklin 9
Lincoln 5, Bravo 1
Marquez 11, Torres 1
Maywood CES 11, Maywood Academy 1
Middle College 15, Stella 5
North Hollywood 23, Fulton 2
San Fernando 11, Sun Valley Poly 8
Santee 27, Manual Arts 4
Sylmar 22, Van Nuys 4
USC-MAE 25, Downtown Magnets 0
Venice 19, Westchester 0
Washington Prep 15, Crenshaw 12
West Adams 22, Los Angeles 10

SOUTHERN SECTION
Alta Loma 8, Colony 2
Apple Valley 19, Sultana 4
Arroyo 14, Pasadena Marshall 1
Ayala 25, Diamond Bar 1
Bolsa Grande 14, Magnolia 4
Bonita 11, Walnut 3
Buena Park 8, Katella 7
Burbank Providence 14, Narbonne 1
Canyon Springs 14, Moreno Valley 1
Chaparral 8, Linfield Christian 7
Charter Oak 10, Northview 0
Citrus Hill 16, Vista del Lago 4
Corona 9, Corona Centennial 4
Covina 10, West Covina 0
Duarte 20, Nogales 4
Edgewood 16, Bassett 2
El Modena 4, Anaheim Canyon 1
El Rancho 14, Paramount 13
El Segundo 10, Torrance 9
Fullerton 10, La Palma Kennedy 0
Ganesha 30, Workman 0
Garden Grove Santiago 13, Santa Ana Valley 1
Garey 12, Baldwin Park 1
Glendora 12, Claremont 1
Hemet 12, Hillcrest 0
Hesperia Christian 11, Excelsior Charter 0
HMSA 15, Gardena Serra 14
Irvine University 14, Portola 0
Jurupa Valley 17, Norte Vista 0
Laguna Hills 23, Godinez 1
La Sierra 14, Rubidoux 4
Lennox Academy 13, Animo City of Champions 3
Long Beach Poly 16, Gahr 9
Los Amigos 12, Loara 2
Miller 14, Indian Springs 4
Oak Hills 15, Hesperia 2
Orange 7, Savanna 5
Orange Vista 6, Riverside North 1
Pacific 28, Entrepreneur 13
Paloma Valley 12, Rancho Verde 0
Palos Verdes 12, Mira Costa 2
Pasadena 20, Gabrielino 19
Pasadena Poly 7, Flintridge Sacred Heart 6
Ramona 13, Patriot 7
Rancho Christian 12, Lakeside 1
Rancho Mirage 8, Palm Desert 4
Rio Mesa 2, Ventura 0
Riverside King 7, Corona Santiago 4
Riverside Poly 13, Liberty 7
Riverside Prep 17, University Prep 5
Rowland 12, Hacienda Heights Wilson 6
Segerstrom 9, Placentia Valencia 7
Serrano 13, Ridgecrest Burroughs 1
Sierra Vista 10, Azusa 9
South El Monte 16, Rosemead 0
South Torrance 4, North Torrance 3
Sunny Hills 11, Crean Lutheran 1
Tustin 1, Santa Ana 0
Valencia 20, Vasquez 3
Valley View 11, Arlington 4
Westminster 13, Ocean View 7
Westminster La Quinta 15, Estancia 5
Wiseburn-Da Vinci 6, Peninsula 3

INTERSECTIONAL
Legacy 11, Norwalk 3

