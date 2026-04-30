High school volleyball: Southern Section boys’ playoff results and pairings

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

SECOND ROUND

DIVISION 4

Chino Hills d. Long Beach Poly, 27-25, 25-18, 21-25, 16-25, 15-10

Temple City d. Warren, 25-17, 25-11, 25-12

Royal d. Liberty, 25-17, 25-23, 25-13

Sunny Hills d. St. Monica, 25-16, 25-17, 25-21

Northwood d. Elsinore, 3-0

Crossroads d. Los Altos, 3-0

San Marino d. Harvard-Westlake, 25-16, 21-25, 25-20, 15-25, 15-13

DIVISION 6

Temecula Valley d. St. Francis, 25-17, 25-20, 25-23

Beverly Hills d. San Gabriel, 3-0

Culver City d. El Modena, 18-25, 25-21, 25-16, 21-25, 15-10

Firebaugh d. Samueli Academy, 3-2

Garden Grove d. Ayala, 3-0

Capistrano Valley Christian d. Moorpark, 3-0

Pasadena Poly d. Yucaipa, 24-26, 25-15, 25-19, 23-25, 15-6

Santa Ana Calvary Chapel d. Cerritos, 25-23, 25-18, 25-21

DIVISION 8

Temescal Canyon d. West Covina, 3-0

Santa Rosa Academy d. Paramount, 3-0

CAMS d. Miller, 3-0

Eastside d. Cathedral City, 3-1

Burbank Providence d. Temecula Prep, 3-1

West Valley d. Laguna Blanca, 3-2

Palmdale Aerospace Academy d. Garey, 3-0

Glendale Adventist d. Desert Hot Springs, 25-20, 25-12, 31-29

FRIDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

SECOND ROUND

DIVISION 3

Palos Verdes at Sage Hill

Claremont at Valencia

Corona Santiago at Eastvate Roosevelt

St. John Bosco at Bishop Montgomery

Santa Ana Foothill at Mission Viejo

Santa Barbara at Servite

Trabuco Hills at Crescenta Valley

Saugus at Windward

DIVISION 4

Village Christian at Bolsa Grande

DIVISION 5

Dos Pueblos at Hemet

Oak Park at El Dorado

Westminster La Quinta at Bishop Diego

Brea Olinda ar Norco

Bellflower at El Rancho

Ventura at Flintridge Prep

Orange County Pacifica Christian at St. Anthony

Ontario Christian at Western Christian

DIVISION 7

Pasadena Marshall at Rialto

Trinity Classical Academy at La Sierra Academy

Cerritos Valley Christian at Hacienda Heights Wilson, Saturday at 6 p.m.

Bell Gardens at Foothill Tech

Oakwood vs. Long Beach Jordan at Long Beach Cabrillo

Godinez at Knight

Los Amigos at Indio, 5 p.m.

Loara at Tustin

DIVISION 9

Palm Valley at Tarbut Valley Torah, 2 p.m.

Anza Hamilton at Webb

Le Lycée at Edgewood

YULA at Indian Springs, Monday at 4 p.m.

Duarte at Vasquez

Wildwood at Cantwell-Sacred Heart

Bethel Baptist at Avalon, Monday at 5 p.m.

Southlands Christian at Downey Calvary Chapel, Monday

Note: Quarterfinals Divisions 1 & 2 May 5; Quarterfinals Divisions 3-9 May 6; Semifinals All Divisions May 9; Finals All Divisions May 15-16.

