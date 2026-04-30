High school volleyball: Southern Section boys’ playoff results and pairings
THURSDAY’S RESULTS
SECOND ROUND
DIVISION 4
Chino Hills d. Long Beach Poly, 27-25, 25-18, 21-25, 16-25, 15-10
Temple City d. Warren, 25-17, 25-11, 25-12
Royal d. Liberty, 25-17, 25-23, 25-13
Sunny Hills d. St. Monica, 25-16, 25-17, 25-21
Northwood d. Elsinore, 3-0
Crossroads d. Los Altos, 3-0
San Marino d. Harvard-Westlake, 25-16, 21-25, 25-20, 15-25, 15-13
DIVISION 6
Temecula Valley d. St. Francis, 25-17, 25-20, 25-23
Beverly Hills d. San Gabriel, 3-0
Culver City d. El Modena, 18-25, 25-21, 25-16, 21-25, 15-10
Firebaugh d. Samueli Academy, 3-2
Garden Grove d. Ayala, 3-0
Capistrano Valley Christian d. Moorpark, 3-0
Pasadena Poly d. Yucaipa, 24-26, 25-15, 25-19, 23-25, 15-6
Santa Ana Calvary Chapel d. Cerritos, 25-23, 25-18, 25-21
DIVISION 8
Temescal Canyon d. West Covina, 3-0
Santa Rosa Academy d. Paramount, 3-0
CAMS d. Miller, 3-0
Eastside d. Cathedral City, 3-1
Burbank Providence d. Temecula Prep, 3-1
West Valley d. Laguna Blanca, 3-2
Palmdale Aerospace Academy d. Garey, 3-0
Glendale Adventist d. Desert Hot Springs, 25-20, 25-12, 31-29
FRIDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
SECOND ROUND
DIVISION 3
Palos Verdes at Sage Hill
Claremont at Valencia
Corona Santiago at Eastvate Roosevelt
St. John Bosco at Bishop Montgomery
Santa Ana Foothill at Mission Viejo
Santa Barbara at Servite
Trabuco Hills at Crescenta Valley
Saugus at Windward
DIVISION 4
Village Christian at Bolsa Grande
DIVISION 5
Dos Pueblos at Hemet
Oak Park at El Dorado
Westminster La Quinta at Bishop Diego
Brea Olinda ar Norco
Bellflower at El Rancho
Ventura at Flintridge Prep
Orange County Pacifica Christian at St. Anthony
Ontario Christian at Western Christian
DIVISION 7
Pasadena Marshall at Rialto
Trinity Classical Academy at La Sierra Academy
Cerritos Valley Christian at Hacienda Heights Wilson, Saturday at 6 p.m.
Bell Gardens at Foothill Tech
Oakwood vs. Long Beach Jordan at Long Beach Cabrillo
Godinez at Knight
Los Amigos at Indio, 5 p.m.
Loara at Tustin
DIVISION 9
Palm Valley at Tarbut Valley Torah, 2 p.m.
Anza Hamilton at Webb
Le Lycée at Edgewood
YULA at Indian Springs, Monday at 4 p.m.
Duarte at Vasquez
Wildwood at Cantwell-Sacred Heart
Bethel Baptist at Avalon, Monday at 5 p.m.
Southlands Christian at Downey Calvary Chapel, Monday
Note: Quarterfinals Divisions 1 & 2 May 5; Quarterfinals Divisions 3-9 May 6; Semifinals All Divisions May 9; Finals All Divisions May 15-16.