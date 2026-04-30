High school baseball and softball: Thursday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bert Corona 15, Discovery 7
Fremont 13, Locke 0
King/Drew 12, Dorsey 6
LA Jordan 15, Dymally 4
Maywood Academy 19, Elizabeth 0
Maywood CES 4, Marquez 0
North Hollywood 2, San Fernando 0
Port of Los Angeles 13, Harbor Teacher 12
Sun Valley Magnet d. Community Charter, forfeit
Sun Valley Poly 7, Verdugo Hills 2
Sylmar 10, Granada Hills Kennedy 0
Torres 14, Sotomayor 1
Triumph Charter 15, Lakeview Charter 4
Valley Oaks CES d. Valor Academy, forfeit
Vaughn 9, Van Nuys 8
SOUTHERN SECTION
Anza Hamilton 15, California Lutheran 0
Arrowhead Christian 8, Ontario Christian 5
Bishop Amat 3, La Serna 2
Bishop Diego 9, Villanova Prep 1
Bloomington 5, Colton 3
Brentwood 9, Viewpoint 3
Cajon 9, Citrus Valley 0
Calvary Baptist 19, Hesperia Christian 0
Carter 19, Arroyo Valley 1
Chaparral 14, Murrieta Mesa 7
Chino 15, Montclair 5
Cornerstone Christian 6, Bethel Christian 3
Crossroads Christian 24, NSLA 2
Don Lugo 10, Diamond Ranch 5
Dunn 18, Santa Clara 7
El Modena 2, Garden Grove Pacifica 0
Elsinore 17, West Valley 1
Estancia 11, Westminster La Quinta 3
Fontana 12, San Gorgonio 5
Grand Terrace 12, Eisenhower 9
Granite Hills 5, Barstow 3
Great Oak 11, Murrieta Valley 7
Inglewood 8, Compton Centennial 5
Kaiser 10, Jurupa Hills 0
La Quinta 1, Shadow Hills 0
Lawndale 9, Hawthorne 1
Loara 11, Magnolia 1
Lucerne Valley 25, Victor Valley Christian 2
Maranatha 13, Cerritos Valley Christian 1
Milken 11, Santa Monica Pacifica Christian 3
Nuview Bridge 6, Temecula Prep 1
Oaks Christian 17, Calabasas 8
Oakwood 10, Buckley 5
Ontario 7, Chaffey 5
Palm Desert 24, Xavier Prep 0
Paraclete 14, Desert Christian 0
Rancho Mirage 13, Palm Springs 3
Rialto 5, Summit 4
Royal 7, Ventura 1
San Dimas 10, Colony 6
Santa Clarita Christian 9, St. Monica Academy 0
Santa Rosa Academy 9, Desert Christian Academy 3
Southlands Christian 17, Fairmont Prep 13
South Torrance 8, North Torrance 0
St. Monica 1, Crossroads 0
St. Paul 2, La Salle 1
Temescal Canyon 13, Tahquitz 6
Temecula Valley 3, Vista Murrieta 1
Torrance 8, West Torrance 1
United Christian Academy 18, Sherman Indian 1
Victor Valley 2, Silverado 0
Village Christian 5, Canyon Country Canyon 4
Westlake 10, Newbury Park 3
Whittier Christian 6, Heritage Christian 4
Windward 1, Campbell Hall 0
Yucaipa 14, Redlands 4
INTERSECTIONAL
Cathedral 13, East College Prep 0
Palos Verdes 4, South East 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Alliance Bloomfield 16, East College Prep 1
Carson 10, Narbonne 0
Fremont 16, King/Drew 5
Garfield 22, South East 1
Grant 27, Panorama 26
Harbor Teacher 20, Locke 1
LA Jordan 23, Dymally 8
Legacy 15, Bell 2
Mendez 9, Hollywood 8
Northridge Academy 13, East Valley 5
Port of Los Angeles 15, Dorsey 0
San Pedro 17, Gardena 0
Smidt Tech 19, AHSA 15
SOCES 17, Vaughn 0
Triumph Charter 23, Valley Oaks CES 10
University prep Value 25, CNDLC 20
USC-MAE 35, Downtown Magnets 13
Wilmington Banning 18, Rancho Domingue 3
SOUTHERN SECTION
Agoura 10, Newbury Park 1
Alemany 21, Immaculate Heart 0
Alhambra 8, Bell Gardens 3
Aliso Niguel 7, San Clemente 1
Anza Hamilton 20, Borrego Springs 3
Artesia 16, Oxford Academy 2
Beaumont 9, Citrus Valley 4
Bellflower 15, Lynwood 5
Bethel Christian 9, Cornerstone Christian 5
Bishop Amat 3, St. Paul 0
Bloomington 17, Fontana 6
Brea Olinda 12, Yorba Linda 10
Brentwood 8, Archer 7
Burbank 13, Pasadena 0
Cajon 10, Redlands 3
California 5, Santa Fe 3
Canyon Country Canyon 19, Valencia 11
Carter 2, Colton 0
Chino 17, Montclair 0
Chino Hills 12, Etiwanda 5
Compton Early College 19, Compton Centennial 9
Crean Lutheran 14, Troy 3
Crescenta Valley 5, Arcadia 3
CSDR 21, La Sierra Academy 2
Desert Christian Academy 16, Santa Rosa Academy 15
Don Lugo 10, Diamond Ranch 2
Eastside 8, Littlreock 6
Edison 13, Fountain Valley 9
Elsinore 19, Tahquitz 0
Faith Baptist 8, Vasquez 7
Fillmore 18, Carpinteria 1
Garden Grove 11, La Palma Kennedy 10
Garden Grove Pacifica 4, Cypress 1
Gahr 8, Mayfair 3
Glendale 19, Hoover 4
Grace 16, Bishop Diego 0
Grand Terrace 13, Summit 12
Granite Hills 13, Barstow 2
Hart 13, Castaic 1
Harvard-Westlake 14, Chaminade 11
HMSA 20, Inglewood 0
Huntington. Beach 2, Marina 1
Irvine 15, Portola 5
Irvine University 11, Woodbridge 1
Jurupa Hills 22, San Gorgonio 0
La Quinta 10, Shadow Hills 0
Knight 12, Antelope Valley 2
La Habra 9, Anaheim Canyon 2
La Mirada 6, Warren 0
La Salle 12, Cantwell-Sacred Heart 0
La Serna 15, Whittier 6
Leuzinger 16, Environmental Charter 1
Linfield Christian 18, Woodcrest Christian 2
Long Beach Wilson 18, Compton 0
Los Alamitos 10, Corona del Mar 0
Maranatha 7, Village Christian 5
Mary Star of the Sea 14, Bishop Conaty-Loretto 4
Millikan 11, Logn Beach Jordan 0
Mission Viejo 18, Tesoro 17
Montebello 12, San Gabriel 2
Moorpark 13, Oak Park 2
Muir 8, Burbank Burroughs 6
Murrieta Valley 16, Temecula Valley 5
Newport Harbor 12, Ocean View 10
Norwalk 16, Firebaugh 4
Paraclete 9, Lakewood St, Joseph 1
Paramount 13, Dominguez 0
Rancho Cucamonga 1, Los Osos 0
Rancho Mirage 17, Palm Springs 1
Ramona Convent 23, St. Anthony 1
Rialto 17, Arroyo Valley 7
Riverside Notre Dame 10, Rim of the World 0
Rosary 5, Northwood 4
Rosemead 17, Mountain View 12
Samueli Academy 14, Webb 1
San Dimas 16, South Hills 6
San Juan Hills 12, Beckman 4
Santa Ana Foothill 6, Sunny Hills 2
Santa Paula 11, Hueneme 1
Saugus 14, Golden valley 0
Sherman Oaks Notre Dame 16, Louisville 0
Silverado 16, Victor Valley 5
Sonora 4, El Dorado 2
St. Monica 10, Hawthorne 6
St. Pius X-St. Matthias Academy 12, Pomona Catholic 5
Temecula Prep 33, Nuview Bridge 4
Temescal Canyon 18, West Valley 2
Thousand Oaks 3, Oaks Christian 2
Trabuco Hills 6, Dana Hills 4
United Christian Academy 24, California Lutheran 1
Victory Christian A academy 33, High Tech CV 11
Viewpoint 20, Oakwood 0
Villa Park 13, Esperanza 3
Western Christian 14, Downey Calvary Chapel 0
Westlake 19, Calabasas 3
Whittier Christian 15, Cerritos Valley Christian 9
Windward 8, Crossroads 0
Yucaipa 5, Redlands East Valley 4
INTERSECTIONAL
West Ranch 8, Birmingham 7