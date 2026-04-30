High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bert Corona 15, Discovery 7

Fremont 13, Locke 0

King/Drew 12, Dorsey 6

LA Jordan 15, Dymally 4

Maywood Academy 19, Elizabeth 0

Maywood CES 4, Marquez 0

North Hollywood 2, San Fernando 0

Port of Los Angeles 13, Harbor Teacher 12

Sun Valley Magnet d. Community Charter, forfeit

Sun Valley Poly 7, Verdugo Hills 2

Sylmar 10, Granada Hills Kennedy 0

Torres 14, Sotomayor 1

Triumph Charter 15, Lakeview Charter 4

Valley Oaks CES d. Valor Academy, forfeit

Vaughn 9, Van Nuys 8

SOUTHERN SECTION

Anza Hamilton 15, California Lutheran 0

Arrowhead Christian 8, Ontario Christian 5

Bishop Amat 3, La Serna 2

Bishop Diego 9, Villanova Prep 1

Bloomington 5, Colton 3

Brentwood 9, Viewpoint 3

Cajon 9, Citrus Valley 0

Calvary Baptist 19, Hesperia Christian 0

Carter 19, Arroyo Valley 1

Chaparral 14, Murrieta Mesa 7

Chino 15, Montclair 5

Cornerstone Christian 6, Bethel Christian 3

Crossroads Christian 24, NSLA 2

Don Lugo 10, Diamond Ranch 5

Dunn 18, Santa Clara 7

El Modena 2, Garden Grove Pacifica 0

Elsinore 17, West Valley 1

Estancia 11, Westminster La Quinta 3

Fontana 12, San Gorgonio 5

Grand Terrace 12, Eisenhower 9

Granite Hills 5, Barstow 3

Great Oak 11, Murrieta Valley 7

Inglewood 8, Compton Centennial 5

Kaiser 10, Jurupa Hills 0

La Quinta 1, Shadow Hills 0

Lawndale 9, Hawthorne 1

Loara 11, Magnolia 1

Lucerne Valley 25, Victor Valley Christian 2

Maranatha 13, Cerritos Valley Christian 1

Milken 11, Santa Monica Pacifica Christian 3

Nuview Bridge 6, Temecula Prep 1

Oaks Christian 17, Calabasas 8

Oakwood 10, Buckley 5

Ontario 7, Chaffey 5

Palm Desert 24, Xavier Prep 0

Paraclete 14, Desert Christian 0

Rancho Mirage 13, Palm Springs 3

Rialto 5, Summit 4

Royal 7, Ventura 1

San Dimas 10, Colony 6

Santa Clarita Christian 9, St. Monica Academy 0

Santa Rosa Academy 9, Desert Christian Academy 3

Southlands Christian 17, Fairmont Prep 13

South Torrance 8, North Torrance 0

St. Monica 1, Crossroads 0

St. Paul 2, La Salle 1

Temescal Canyon 13, Tahquitz 6

Temecula Valley 3, Vista Murrieta 1

Torrance 8, West Torrance 1

United Christian Academy 18, Sherman Indian 1

Victor Valley 2, Silverado 0

Village Christian 5, Canyon Country Canyon 4

Westlake 10, Newbury Park 3

Whittier Christian 6, Heritage Christian 4

Windward 1, Campbell Hall 0

Yucaipa 14, Redlands 4

INTERSECTIONAL

Cathedral 13, East College Prep 0

Palos Verdes 4, South East 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Alliance Bloomfield 16, East College Prep 1

Carson 10, Narbonne 0

Fremont 16, King/Drew 5

Garfield 22, South East 1

Grant 27, Panorama 26

Harbor Teacher 20, Locke 1

LA Jordan 23, Dymally 8

Legacy 15, Bell 2

Mendez 9, Hollywood 8

Northridge Academy 13, East Valley 5

Port of Los Angeles 15, Dorsey 0

San Pedro 17, Gardena 0

Smidt Tech 19, AHSA 15

SOCES 17, Vaughn 0

Triumph Charter 23, Valley Oaks CES 10

University prep Value 25, CNDLC 20

USC-MAE 35, Downtown Magnets 13

Wilmington Banning 18, Rancho Domingue 3

SOUTHERN SECTION

Agoura 10, Newbury Park 1

Alemany 21, Immaculate Heart 0

Alhambra 8, Bell Gardens 3

Aliso Niguel 7, San Clemente 1

Anza Hamilton 20, Borrego Springs 3

Artesia 16, Oxford Academy 2

Beaumont 9, Citrus Valley 4

Bellflower 15, Lynwood 5

Bethel Christian 9, Cornerstone Christian 5

Bishop Amat 3, St. Paul 0

Bloomington 17, Fontana 6

Brea Olinda 12, Yorba Linda 10

Brentwood 8, Archer 7

Burbank 13, Pasadena 0

Cajon 10, Redlands 3

California 5, Santa Fe 3

Canyon Country Canyon 19, Valencia 11

Carter 2, Colton 0

Chino 17, Montclair 0

Chino Hills 12, Etiwanda 5

Compton Early College 19, Compton Centennial 9

Crean Lutheran 14, Troy 3

Crescenta Valley 5, Arcadia 3

CSDR 21, La Sierra Academy 2

Desert Christian Academy 16, Santa Rosa Academy 15

Don Lugo 10, Diamond Ranch 2

Eastside 8, Littlreock 6

Edison 13, Fountain Valley 9

Elsinore 19, Tahquitz 0

Faith Baptist 8, Vasquez 7

Fillmore 18, Carpinteria 1

Garden Grove 11, La Palma Kennedy 10

Garden Grove Pacifica 4, Cypress 1

Gahr 8, Mayfair 3

Glendale 19, Hoover 4

Grace 16, Bishop Diego 0

Grand Terrace 13, Summit 12

Granite Hills 13, Barstow 2

Hart 13, Castaic 1

Harvard-Westlake 14, Chaminade 11

HMSA 20, Inglewood 0

Huntington. Beach 2, Marina 1

Irvine 15, Portola 5

Irvine University 11, Woodbridge 1

Jurupa Hills 22, San Gorgonio 0

La Quinta 10, Shadow Hills 0

Knight 12, Antelope Valley 2

La Habra 9, Anaheim Canyon 2

La Mirada 6, Warren 0

La Salle 12, Cantwell-Sacred Heart 0

La Serna 15, Whittier 6

Leuzinger 16, Environmental Charter 1

Linfield Christian 18, Woodcrest Christian 2

Long Beach Wilson 18, Compton 0

Los Alamitos 10, Corona del Mar 0

Maranatha 7, Village Christian 5

Mary Star of the Sea 14, Bishop Conaty-Loretto 4

Millikan 11, Logn Beach Jordan 0

Mission Viejo 18, Tesoro 17

Montebello 12, San Gabriel 2

Moorpark 13, Oak Park 2

Muir 8, Burbank Burroughs 6

Murrieta Valley 16, Temecula Valley 5

Newport Harbor 12, Ocean View 10

Norwalk 16, Firebaugh 4

Paraclete 9, Lakewood St, Joseph 1

Paramount 13, Dominguez 0

Rancho Cucamonga 1, Los Osos 0

Rancho Mirage 17, Palm Springs 1

Ramona Convent 23, St. Anthony 1

Rialto 17, Arroyo Valley 7

Riverside Notre Dame 10, Rim of the World 0

Rosary 5, Northwood 4

Rosemead 17, Mountain View 12

Samueli Academy 14, Webb 1

San Dimas 16, South Hills 6

San Juan Hills 12, Beckman 4

Santa Ana Foothill 6, Sunny Hills 2

Santa Paula 11, Hueneme 1

Saugus 14, Golden valley 0

Sherman Oaks Notre Dame 16, Louisville 0

Silverado 16, Victor Valley 5

Sonora 4, El Dorado 2

St. Monica 10, Hawthorne 6

St. Pius X-St. Matthias Academy 12, Pomona Catholic 5

Temecula Prep 33, Nuview Bridge 4

Temescal Canyon 18, West Valley 2

Thousand Oaks 3, Oaks Christian 2

Trabuco Hills 6, Dana Hills 4

United Christian Academy 24, California Lutheran 1

Victory Christian A academy 33, High Tech CV 11

Viewpoint 20, Oakwood 0

Villa Park 13, Esperanza 3

Western Christian 14, Downey Calvary Chapel 0

Westlake 19, Calabasas 3

Whittier Christian 15, Cerritos Valley Christian 9

Windward 8, Crossroads 0

Yucaipa 5, Redlands East Valley 4

INTERSECTIONAL

West Ranch 8, Birmingham 7

