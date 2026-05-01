High school baseball and softball: Friday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
AMIT 14, Panorama 1
Arleta 10, Grant 3
Bell 11, Legacy 1
Birmingham 9, El Camino Real 1
Bravo 4, Eagle Rock 3
Chatsworth 1, Cleveland 0
Downtown Magnets 14, Collins Family 4
Fulton 10, Reseda 0
Garfield 12, South East 1
Hollywood 21, Contreras 10
Jefferson 15, Angelou 2
LACES 12, LA University 1
LA Marshall 2, Franklin 1
LA Wilson 5, Lincoln 3
Northridge Academy 12, Canoga Park 2
Palisades 11, Fairfax 1
RFK Community 8, Mendez 1
San Pedro 21, Gardena 3
SOCES 21, East Valley 1
South Gate 9, Huntington Park 0
University Prep Value 17, Camino Nuevo 5
Van Nuys 12, Vaughn 11
Venice 8, LA Hamilton 1
Wilmington Banning 8, Rancho Dominguez 4
SOUTHERN SECTION
AAE 9, Silver Valley 3
Alhambra 12, Montebello 5
Alta Loma 7, Los Altos 5
Anaheim Canyon 6, Brea Olinda 2
Apple Valley 6, Oak Hills 1
Aquinas 8, Woodcrest Christian 2
Arlington 5, Moreno Valley 1
Ayala 11, Claremont 1
Baldwin Park 13, Azusa 7
Banning 21, Cathedral City 0
Beckman 10, San Juan Hills 6
Beverly Hills 11, YULA 3
Buena Park 9, Tustin 4
California 8, Whittier 3
Capistrano Valley Christian 4, Western Christian 3
Carpinteria 7, Channel Islands 6
Castaic 14, Canyon Country Canyon 2
Cerritos 10, Whitney 0
Chaparral 4, Murrieta Mesa 1
Charter Oak 16, Covina 1
CIMSA 11, ACE 4
Corona del Mar 6, Edison 5
Corona Santiago 7, Corona Centennial 6
Costa Mesa 7, Laguna Hills 2
Damien 11, Chino Hills 1
Dana Hills 8, Aliso Niguel 0
Desert Mirage 10, Desert Hot Springs 6
Dos Pueblos 10, Oxnard 5
Edgewood 8, Pomona 0
Esperanza 7, Troy 1
Fillmore 15, Malibu 11
Flintridge Prep 17, Chadwick 2
Fountain Valley 11, Marina 1
Gahr 1, Downey 0
Garden Gove Santiago 7, Santa Ana Valley 0
Glendora 7, Bonita 3
Glenn 9, Pioneer 6
Hemet 19, Vista del Lago 0
Hesperia 9, Serrano 5
Hoover 17, Glendale 7
Huntington Beach 8, Newport Harbor 1
JSerra 9, Santa Margarita 6
Jurupa Valley 4, Norte Vista 3
La Habra 6, Santa Ana Foothill 2
Lakewood 2, Long Beach Jordan 1
La Mirada 9, Bellflower 0
Lancaster 3, Highland 1
La Palma Kennedy 9, Segerstrom 6
La Puente 6, Workman 5
La Sierra 12, Rubidoux 2
Long Beach Poly 11, Compton 8
Maranatha 7, Cerritos Valley Christian 2
Mary Star of the Sea 29, Verbum Dei 1
Mayfair 15, Dominguez 0
Millikan 16, Long Beach Cabrillo 1
Mission Viejo 7, Capistrano Valley 5
Monrovia 7, San Marino 6
Moorpark 8, Oak Park 4
Muir 10, Pasadena 2
Murrieta Valley 8, Great Oak 3
Norco 7, Corona 2
Northview 10, Hacienda Heights Wilson 0
Oaks Christian 8, Calabasas 7
Ocean View 7, Fullerton 4
Orange County Pacifica Christian 15, Webb 0
Orange Lutheran 3, Servite 1
Orange Vista 6, Citrus Hill 2
Oxnard Pacifica 2, Buena 0
Pacific 13, Entrepreneur 3
PACS 10, Valley Torah 5
Palmdale 15, Eastside 1
Paloma Valley 11, Heritage 5
Paraclete 5, Bishop Montgomery 2
Placentia Valencia 10, Santa Ana 5
Portola 1, Irvine University 0
Quartz Hill 15, Antelope Valley 0
Ramona 10, Patriot 5
Rancho Christian 31, Lakeside 1
Rancho Verde 6, Canyon Springs 4
Redlands East Valley 7, Beaumont 0
Redondo Union 10, Mira Costa 4
Ridgecrest Burroughs 2, Sultana 1
Rio Mesa 7, Ventura 4
Riverside King 5, Eastvale Roosevelt 2
Riverside North 2, Perris 1
Riverside Poly 9, Liberty 1
Riverside Prep 15, University Prep 3
Rolling Hills Prep 18, Lennox Academy 4
Rosemead 3, Mountain View 2
San Marcos 10, Santa Barbara 5
San Jacinto Valley Academy 11. San Jacinto Leadership 1
Santa Monica Pacifica Christian 12, Animo Leadership 6
Schurr 2, Bell Gardens 1
Sherman Oaks Notre Dame 2, Alemany 0
Sierra Canyon 10, Loyola 0
Sierra Vista 8, Nogales 4
Simi Valley 6, Camarillo 1
South El Monte 12, Pasadena Marshall 7
St. Anthony 5, Cantwell-Sacred Heart 3
St. John Bosco 6, Mater Dei 3
St. Monica 9, Bosco Tech 6
Temecula Valley 3, Vista Murrieta 2
Tesoro 4, Trabuco Hills 0
Thousand Oaks 5, Agoura 4
Twentynine Palms 4, Coachella Valley 3
Upland 5, Los Osos 3
Valencia 14, Golden Valley 1
Valley Christian Academy 19, Coast Union 0
Valley View 17, Hillcrest 1
Villa Park 2, Cypress 0
West Covina 4, Rowland 2
Westlake 15, Newbury Park 4
West Ranch 10, Hart 2
Whittier Christian 6, Heritage Christian 1
Woodbridge 18, Sage Hill 2
Yorba Linda 4, Sonora 1
Yucca Valley 8, Indio 1
INTERSECTIONAL
SLOCA 12, Del Oro 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Venice 8, Middle College 3
Birmingham 2, Chatsworth 0
Bravo 10, LA Wilson 0
Chavez 5, Sun Valley Poly 1
Eagle Rock 12, Franklin 5
El Camino Real 11, Cleveland 0
Fairfax 32, Canoga Park 15
Granada Hills 16, Taft 2
Granada Hills Kennedy 4, San Fernando 1
Jefferson 27, Los Angeles 4
LA Hamilton 6, Westchester 2
LA University 9, Palisades 7
Lincoln 9, LA MArshall 1
Marquez 20, Maywood CES 5
North Hollywood 16, Reseda 6
Santee 21, West Adams 6
South Gate 20, South East 10
Sylmar 19, Monroe 2
Venice 20, LACES 0
Verdugo Hills 8, Arleta 6
SOUTHERN SECTION
Anaheim 13, Santa Ana Valley 2
Aquinas 4, Ontario Christian 1
Archer 16, Oakwood 2
Baldwin Park 11, Azusa 9
Bolsa Grande 25, Westminster La Quinta 10
Buena 7, Oxnard Pacifica 3
Buena Park 7, Santa Ana Calvary Chapel 2
Cathedral City 16, Banning 14
Cerritos 13, Bishop Montgomery 3
CIMSA 17, ACE 2
Citrus Hill 22, Perris 2
Covina 9, Rowland 0
Cypress 5, La Palma Kennedy 2
Dos Pueblos 1, Oxnard 0
Downey 7, Lakewood 6
Edgewood 12, Pomona 0
El Segundo 5, South Torrance 2
Fullerton 26, Placentia Valencia 0
Ganesha 26, Bassett 0
Garden Grove 7, Segerstrom 3
Glendora 5, Bonita 2
Hemet 27, Moreno Valley 0
Heritage 22, Lakeside 3
Hesperia 8, Serrano 7
Hillcrest 10, Rancho Verde 0
Indio 19, Yucca Valley 4
JSerra 3, Orange Lutheran 1
La Canada 11, San Marino 4
La Sierra 6, Rubidoux 4
Long Beach Poly 3, Santa Ana Foothill 2
Mayfield 14, Westridge 1
Miller 12, Indian Springs 4
Mission Viejo 4, San Juan Hills 3
Monrovia 16, South Pasadena 6
Newport Harbor 19, Capistrano Valley Christian 2
Northview 15, West Covina 1
Oak Hills 15, Apple Valley 5
Oaks Christian 15, Newbury Park 1
Orange 7, Rancho Alamitos 2
Pacific 21, Entrepreneur 16
Paloma Valley 8, Canyon Springs 0
Palos Verdes 10, Wiseburn-Da Vinci 0
Rancho Christian 23, Vista del Lago 0
Redondo Union 8, Peninsula 3
Rio Mesa 4, Ventura 1
Riverside North 11, Liberty 10
Riverside Poly 12, Arlington 1
Riverside Prep 4, University Prep 1
San Jacinto Valley Academy 16, San Jacinto Leadership 2
San Marcos 12, Foothill Tech 3
Santa Ana 13, Costa Mesa 5
Santa Monica 15, Culver City 5
Sierra Vista 10, Nogales 1
Simi Valley 11, Royal 1
South El Monte 16, Pasadena Marshall 2
Sultana 15, Ridgecrest Burroughs 5
Temple City 27, Blair 4
Torrance 7, West Torrance 0
Tustin 15, Godinez 0
Valley View 18, Orange Vista 10
Walnut 10, Diamond Bar 5
West Ranch 13, Canyon Country Canyon 12
INTERSECTIONAL
Legacy 5, Mayfair 0