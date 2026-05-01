Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Friday’s scores

Baseball and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

BASEBALL

CITY SECTION

AMIT 14, Panorama 1

Arleta 10, Grant 3

Bell 11, Legacy 1

Birmingham 9, El Camino Real 1

Bravo 4, Eagle Rock 3

Chatsworth 1, Cleveland 0

Downtown Magnets 14, Collins Family 4

Fulton 10, Reseda 0

Garfield 12, South East 1

Hollywood 21, Contreras 10

Jefferson 15, Angelou 2

LACES 12, LA University 1

LA Marshall 2, Franklin 1

LA Wilson 5, Lincoln 3

Northridge Academy 12, Canoga Park 2

Palisades 11, Fairfax 1

RFK Community 8, Mendez 1

San Pedro 21, Gardena 3

SOCES 21, East Valley 1

South Gate 9, Huntington Park 0

University Prep Value 17, Camino Nuevo 5

Van Nuys 12, Vaughn 11

Venice 8, LA Hamilton 1

Wilmington Banning 8, Rancho Dominguez 4

SOUTHERN SECTION

AAE 9, Silver Valley 3

Alhambra 12, Montebello 5

Alta Loma 7, Los Altos 5

Anaheim Canyon 6, Brea Olinda 2

Apple Valley 6, Oak Hills 1

Aquinas 8, Woodcrest Christian 2

Arlington 5, Moreno Valley 1

Ayala 11, Claremont 1

Baldwin Park 13, Azusa 7

Banning 21, Cathedral City 0

Beckman 10, San Juan Hills 6

Beverly Hills 11, YULA 3

Buena Park 9, Tustin 4

California 8, Whittier 3

Capistrano Valley Christian 4, Western Christian 3

Carpinteria 7, Channel Islands 6

Castaic 14, Canyon Country Canyon 2

Cerritos 10, Whitney 0

Chaparral 4, Murrieta Mesa 1

Charter Oak 16, Covina 1

CIMSA 11, ACE 4

Corona del Mar 6, Edison 5

Corona Santiago 7, Corona Centennial 6

Costa Mesa 7, Laguna Hills 2

Damien 11, Chino Hills 1

Dana Hills 8, Aliso Niguel 0

Desert Mirage 10, Desert Hot Springs 6

Dos Pueblos 10, Oxnard 5

Edgewood 8, Pomona 0

Esperanza 7, Troy 1

Fillmore 15, Malibu 11

Flintridge Prep 17, Chadwick 2

Fountain Valley 11, Marina 1

Gahr 1, Downey 0

Garden Gove Santiago 7, Santa Ana Valley 0

Glendora 7, Bonita 3

Glenn 9, Pioneer 6

Hemet 19, Vista del Lago 0

Hesperia 9, Serrano 5

Hoover 17, Glendale 7

Huntington Beach 8, Newport Harbor 1

JSerra 9, Santa Margarita 6

Jurupa Valley 4, Norte Vista 3

La Habra 6, Santa Ana Foothill 2

Lakewood 2, Long Beach Jordan 1

La Mirada 9, Bellflower 0

Lancaster 3, Highland 1

La Palma Kennedy 9, Segerstrom 6

La Puente 6, Workman 5

La Sierra 12, Rubidoux 2

Long Beach Poly 11, Compton 8

Maranatha 7, Cerritos Valley Christian 2

Mary Star of the Sea 29, Verbum Dei 1

Mayfair 15, Dominguez 0

Millikan 16, Long Beach Cabrillo 1

Mission Viejo 7, Capistrano Valley 5

Monrovia 7, San Marino 6

Moorpark 8, Oak Park 4

Muir 10, Pasadena 2

Murrieta Valley 8, Great Oak 3

Norco 7, Corona 2

Northview 10, Hacienda Heights Wilson 0

Oaks Christian 8, Calabasas 7

Ocean View 7, Fullerton 4

Orange County Pacifica Christian 15, Webb 0

Orange Lutheran 3, Servite 1

Orange Vista 6, Citrus Hill 2

Oxnard Pacifica 2, Buena 0

Pacific 13, Entrepreneur 3

PACS 10, Valley Torah 5

Palmdale 15, Eastside 1

Paloma Valley 11, Heritage 5

Paraclete 5, Bishop Montgomery 2

Placentia Valencia 10, Santa Ana 5

Portola 1, Irvine University 0

Quartz Hill 15, Antelope Valley 0

Ramona 10, Patriot 5

Rancho Christian 31, Lakeside 1

Rancho Verde 6, Canyon Springs 4

Redlands East Valley 7, Beaumont 0

Redondo Union 10, Mira Costa 4

Ridgecrest Burroughs 2, Sultana 1

Rio Mesa 7, Ventura 4

Riverside King 5, Eastvale Roosevelt 2

Riverside North 2, Perris 1

Riverside Poly 9, Liberty 1

Riverside Prep 15, University Prep 3

Rolling Hills Prep 18, Lennox Academy 4

Rosemead 3, Mountain View 2

San Marcos 10, Santa Barbara 5

San Jacinto Valley Academy 11. San Jacinto Leadership 1

Santa Monica Pacifica Christian 12, Animo Leadership 6

Schurr 2, Bell Gardens 1

Sherman Oaks Notre Dame 2, Alemany 0

Sierra Canyon 10, Loyola 0

Sierra Vista 8, Nogales 4

Simi Valley 6, Camarillo 1

South El Monte 12, Pasadena Marshall 7

St. Anthony 5, Cantwell-Sacred Heart 3

St. John Bosco 6, Mater Dei 3

St. Monica 9, Bosco Tech 6

Temecula Valley 3, Vista Murrieta 2

Tesoro 4, Trabuco Hills 0

Thousand Oaks 5, Agoura 4

Twentynine Palms 4, Coachella Valley 3

Upland 5, Los Osos 3

Valencia 14, Golden Valley 1

Valley Christian Academy 19, Coast Union 0

Valley View 17, Hillcrest 1

Villa Park 2, Cypress 0

West Covina 4, Rowland 2

Westlake 15, Newbury Park 4

West Ranch 10, Hart 2

Whittier Christian 6, Heritage Christian 1

Woodbridge 18, Sage Hill 2

Yorba Linda 4, Sonora 1

Yucca Valley 8, Indio 1

INTERSECTIONAL

SLOCA 12, Del Oro 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Venice 8, Middle College 3

Birmingham 2, Chatsworth 0

Bravo 10, LA Wilson 0

Chavez 5, Sun Valley Poly 1

Eagle Rock 12, Franklin 5

El Camino Real 11, Cleveland 0

Fairfax 32, Canoga Park 15

Granada Hills 16, Taft 2

Granada Hills Kennedy 4, San Fernando 1

Jefferson 27, Los Angeles 4

LA Hamilton 6, Westchester 2

LA University 9, Palisades 7

Lincoln 9, LA MArshall 1

Marquez 20, Maywood CES 5

North Hollywood 16, Reseda 6

Santee 21, West Adams 6

South Gate 20, South East 10

Sylmar 19, Monroe 2

Venice 20, LACES 0

Verdugo Hills 8, Arleta 6

SOUTHERN SECTION

Anaheim 13, Santa Ana Valley 2

Aquinas 4, Ontario Christian 1

Archer 16, Oakwood 2

Baldwin Park 11, Azusa 9

Bolsa Grande 25, Westminster La Quinta 10

Buena 7, Oxnard Pacifica 3

Buena Park 7, Santa Ana Calvary Chapel 2

Cathedral City 16, Banning 14

Cerritos 13, Bishop Montgomery 3

CIMSA 17, ACE 2

Citrus Hill 22, Perris 2

Covina 9, Rowland 0

Cypress 5, La Palma Kennedy 2

Dos Pueblos 1, Oxnard 0

Downey 7, Lakewood 6

Edgewood 12, Pomona 0

El Segundo 5, South Torrance 2

Fullerton 26, Placentia Valencia 0

Ganesha 26, Bassett 0

Garden Grove 7, Segerstrom 3

Glendora 5, Bonita 2

Hemet 27, Moreno Valley 0

Heritage 22, Lakeside 3

Hesperia 8, Serrano 7

Hillcrest 10, Rancho Verde 0

Indio 19, Yucca Valley 4

JSerra 3, Orange Lutheran 1

La Canada 11, San Marino 4

La Sierra 6, Rubidoux 4

Long Beach Poly 3, Santa Ana Foothill 2

Mayfield 14, Westridge 1

Miller 12, Indian Springs 4

Mission Viejo 4, San Juan Hills 3

Monrovia 16, South Pasadena 6

Newport Harbor 19, Capistrano Valley Christian 2

Northview 15, West Covina 1

Oak Hills 15, Apple Valley 5

Oaks Christian 15, Newbury Park 1

Orange 7, Rancho Alamitos 2

Pacific 21, Entrepreneur 16

Paloma Valley 8, Canyon Springs 0

Palos Verdes 10, Wiseburn-Da Vinci 0

Rancho Christian 23, Vista del Lago 0

Redondo Union 8, Peninsula 3

Rio Mesa 4, Ventura 1

Riverside North 11, Liberty 10

Riverside Poly 12, Arlington 1

Riverside Prep 4, University Prep 1

San Jacinto Valley Academy 16, San Jacinto Leadership 2

San Marcos 12, Foothill Tech 3

Santa Ana 13, Costa Mesa 5

Santa Monica 15, Culver City 5

Sierra Vista 10, Nogales 1

Simi Valley 11, Royal 1

South El Monte 16, Pasadena Marshall 2

Sultana 15, Ridgecrest Burroughs 5

Temple City 27, Blair 4

Torrance 7, West Torrance 0

Tustin 15, Godinez 0

Valley View 18, Orange Vista 10

Walnut 10, Diamond Bar 5

West Ranch 13, Canyon Country Canyon 12

INTERSECTIONAL

Legacy 5, Mayfair 0

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement