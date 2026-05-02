High school baseball and softball: Saturday’s scores

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASEBALL & SOFTBALL

Saturday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Mendez 13, CALS Early College 0

Palisades 4, San Pedro 3

Port of Los Angeles d. Dorsey, forfeit

Sun Valley Poly 8, LA Marshall 2

Venice 10, San Fernando 2

Verdugo Hills 8, Chatsworth 4

SOUTHERN SECTION

Big Bear 9, San Bernardino 2

Bishop Amat 12, Covina 1

Bishop Montgomery 10, South Torrance 3

Buena Park 5, LA Roosevelt 3

Camarillo 5, Valencia 1

Cantwell-Sacred Heart 11, Bell Gardens 2

Crean Lutheran 4, Trabuco Hills 3

Dominguez 10, Compton Centennial 9

Estancia 11, Bosco Tech 5

Grace 3, Dunn 2

La Canada 11, Pasadena 8

Los Alamitos 5, Millikan 3

Maranatha 17, Oxford Academy 6

Monrovia 6, Flintridge Prep 2

Orange Lutheran 14, Mater Dei 4

Palm Desert 3, Kaiser 1

Palos Verdes 7, Ganesha 5

Rancho Verde 4, Bloomington 0

Rio Mesa 6, Righetti 5

Santa Barbara 25, Nordhoff 2

Santa Monica 6, El Segundo 3

Santa Paula 2, Castaic 1

Saugus 7, Quartz Hill 0

Savanna 4, Adelanto 3

South Hills 2, La Quinta 1

St. Genevieve 15, Verbum Dei 13

St. Pius X-St. Matthias Academy

Torrance 5, Warren 3

Wiseburn-Da Vinci 7, Lennox Academy 0

INTERSECTIONAL

St. Paul 7, South East 2

SOFTBALL

SOUTHERN SECTION

Big Bear 4, San Bernardino 2

Hawthorne 19, Lennox Academy 4

INTERSECTIONAL

Atascadero 13, Coastal Christian 3

Norco 5, Chula Vista Mater Dei 1
