High school volleyball: Boys’ playoff results and pairings

By Los Angeles Times staff
CITY SECTION

Monday’s Results

FIRST ROUND

DIVISION I

Taft d. LA Roosevelt, 25-17, 25-17, 25-17

East Valley d. Harbor Teacher, 17-25, 25-17, 25-21, 25-19

VAAS d. El Camino Real, 25-19, 25-17, 25-19

North Hollywood d. Van Nuys, 28-30, 25-18, 25-23, 26-24

Vaughn d. Sun Valley Poly, 3-0

Larchmont d. Verdugo Hills, 25-17, 25-17, 25-12

Sylmar d. South Gate, 25-23, 25-18, 25-21

DIVISION II

Huntington Park d. Los Angeles, 25-13, 25-17, 25-27, 25-21

LA Hamilton d. Orthopaedic, 3-1

Bernstein d. Elizabeth, 25-22, 25-15, 25-12

Marquez d. San Pedro, 25-15, 25-16, 25-18

Diego Rivera d. Dorsey, 3-2

Narbonne d. Downtown Magnets, 3-0

Panorama d. LA Wilson, 3-1

SOCES at LA University

DIVISION III

San Fernando d. Bravo, 3-0

Birmingham d. Magnolia Science, 25-17, 25-15, 25-23

Fairfax d. Burton, 22-25, 25-20, 25-20, 28-26

Granada Hills Kennedy d. Middle College, 25-17, 25-21, 18-25, 25-20

DIVISION IV

Canoga Park d. Bell, 25-12, 25-18, 31-33, 25-20

Chavez d. Neuwirth Learning Center d. Chavez, 25-21, 25-21, 25-18

West Adams d. USC Hybrid, 25-22, 25-20, 25-15

Community Charter d. Washington Prep, 25-23, 20-25, 25-22, 25-17

DIVISION V

Garfield d. Dymally, 3-1

Rancho Dominguez d. Valley Oaks CES, 26-28, 25-14, 25-15, 25-23

LA Jordan d. Stern, 3-1

Animo De La Hoya d. Port of Los Angeles, 25-11, 25-22, 25-9

Sotomayor d. Triumph Charter, 25-18, 25-22, 30-28

SOUTHERN SECTION

Monday’s Results

SECOND ROUND

DIVISION 9

YULA d. Indian Springs, 3-1

Avalon d. Bethel Baptist, 3-0

Downey Calvary Chapel d. Southlands Christian, 3-1

TUESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

QUARTERFINALS

DIVISION 1

Tesoro at Mira Costa

Corona del Mar at Huntington Beach, 6:30 p.m.

Newport Harbor at Loyola

Santa Margarita at Redondo Union

DIVISION 2

Fountain Valley at Orange Lutheran

San Clemente at St. Margaret’s

Camarillo at Yorba Linda

Edison at Arcadia

Note: Quarterfinals Divisions 3-9 May 6; Semifinals All Divisions May 9; Finals All Divisions May 15-16.

