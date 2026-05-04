High school volleyball: Boys’ playoff results and pairings
CITY SECTION
Monday’s Results
FIRST ROUND
DIVISION I
Taft d. LA Roosevelt, 25-17, 25-17, 25-17
East Valley d. Harbor Teacher, 17-25, 25-17, 25-21, 25-19
VAAS d. El Camino Real, 25-19, 25-17, 25-19
North Hollywood d. Van Nuys, 28-30, 25-18, 25-23, 26-24
Vaughn d. Sun Valley Poly, 3-0
Larchmont d. Verdugo Hills, 25-17, 25-17, 25-12
Sylmar d. South Gate, 25-23, 25-18, 25-21
DIVISION II
Huntington Park d. Los Angeles, 25-13, 25-17, 25-27, 25-21
LA Hamilton d. Orthopaedic, 3-1
Bernstein d. Elizabeth, 25-22, 25-15, 25-12
Marquez d. San Pedro, 25-15, 25-16, 25-18
Diego Rivera d. Dorsey, 3-2
Narbonne d. Downtown Magnets, 3-0
Panorama d. LA Wilson, 3-1
SOCES at LA University
DIVISION III
San Fernando d. Bravo, 3-0
Birmingham d. Magnolia Science, 25-17, 25-15, 25-23
Fairfax d. Burton, 22-25, 25-20, 25-20, 28-26
Granada Hills Kennedy d. Middle College, 25-17, 25-21, 18-25, 25-20
DIVISION IV
Canoga Park d. Bell, 25-12, 25-18, 31-33, 25-20
Chavez d. Neuwirth Learning Center d. Chavez, 25-21, 25-21, 25-18
West Adams d. USC Hybrid, 25-22, 25-20, 25-15
Community Charter d. Washington Prep, 25-23, 20-25, 25-22, 25-17
DIVISION V
Garfield d. Dymally, 3-1
Rancho Dominguez d. Valley Oaks CES, 26-28, 25-14, 25-15, 25-23
LA Jordan d. Stern, 3-1
Animo De La Hoya d. Port of Los Angeles, 25-11, 25-22, 25-9
Sotomayor d. Triumph Charter, 25-18, 25-22, 30-28
SOUTHERN SECTION
Monday’s Results
SECOND ROUND
DIVISION 9
YULA d. Indian Springs, 3-1
Avalon d. Bethel Baptist, 3-0
Downey Calvary Chapel d. Southlands Christian, 3-1
TUESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Tesoro at Mira Costa
Corona del Mar at Huntington Beach, 6:30 p.m.
Newport Harbor at Loyola
Santa Margarita at Redondo Union
DIVISION 2
Fountain Valley at Orange Lutheran
San Clemente at St. Margaret’s
Camarillo at Yorba Linda
Edison at Arcadia
Note: Quarterfinals Divisions 3-9 May 6; Semifinals All Divisions May 9; Finals All Divisions May 15-16.