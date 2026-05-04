Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Monday’s scores

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

BASEBALL

CITY SECTION

AMIT 11, Reseda 1

Carson 10, Rancho Dominguez 0

Crenshaw 4, Dymally 16

Diego Rivera 15, West Adams 2

Downtown Magnets 23, Central City Value 3

LACES 19, Westchester 0

LA Marshall 11, Eagle Rock 1

LA University 8, Fairfax 7

LA Wilson 11, Franklin 7

Lincoln 8, Bravo 5

Marquez 19, Maywood Academy 2

Maywood CES 7, Sotomayor 6

Narbonne 5, San Pedro 1

Palisades 4, Venice 2

Port of LA 4, Fremont 1

San Fernando 2, Sun Valley Poly 0

Stella 20, Animo Venice 10

Sun Valley Magnet 16, Discovery 2

Sylmar 12, North Hollywood 0

Taft 3, Chatsworth 1

Torres 12, Elizabeth 2

Triumph Charter 13, Valley Oaks CES 3

Van Nuys 14, Grant 4

Vaughn 6, Chavez 2

Verdugo Hills 15, Granada Hills Kennedy 8

Wilmington Banning 6, Gardena 0

SOUTHERN SECTION

Arroyo 8, Rosemead 5

Banning 12, Desert Mirage 8

Beverly Hills 13, Hawthorne Math & Science 2

Calabasas 9, Highland 4

California 3, Norwalk 2

California Lutheran 8, Norton Science 5

Calvary Baptist 21, United Christian Academy 0

Canyon Springs 8, Vista del Lago 0

Cate 9, Ojai Valley 8

Chadwick 7, Pasadena Poly 6

Chaminade 1, St. Francis 0

Chino Hills 5, Rancho Cucamonga 0

Cobalt Institute 10, Hesperia Christian 9

Costa Mesa 16, Irvine University 3

Crean Lutheran 5, Garden Grove Pacifica 0

Crossroads 1, Santa Monica 0

Damien 4, Los Osos 3

Desert Hot Springs 25, Cathedral City 7

Edgewood 12, La Puente 2

Flintridge Prep 11, Rio Hondo Prep 2

Ganesha 18, Pomona 0

Garden Grove 4, Xavier Prep 3

Grace 17, Canoga Park 2

Hawthorne 4, Lawndale 3

Hoover 12, Santa Clarita Christian 6

Jurupa Valley 11, Rubidoux 0

La Canada 9, Monrovia 2

Mark Keppel 12, Glendale 2

Miller 14, Pacific 4

Milken Community 6, Buckley 0

Moorpark 5, Camarillo 2

Moreno Valley 8, Liberty 2

Orange Lutheran 3, Mater Dei 0

Oxnard 22, Santa Paula 4

Palm Springs 7, Indian Springs 5

Paloma Valley 2, Arlington 1

Paraclete 13, Saugus 6

Patriot 14, Norte Vista 2

Riverside North 8, Hemet 7

Riverside Poly 12, Heritage 7

San Bernardino 11, Entrepreneur 1

San Marino 13, Temple City 6

Santa Ana Foothill 3, El Dorado 2

Santa Barbara 3, Santa Ynez 2

Shalhevet 2, Environmental Charter 1

Sherman Oaks Notre Dame 6, Loyola 4

Sonora 11, Esperanza 2

South El Monte 11, El Monte 0

South Hills 4, Crescenta Valley 3

Temecula Prep 13, California Military 0

Trinity Classical 14, Desert Christian 4

Troy 3, Western Christian 2

Valley View 9, Lakeside 0

Vasquez 10, Faith Baptist 0

Villa Park 7, La Habra 3

Warren 2, Paramount 0

Western 6, Saddleback 2

Whitney 7, San Gabriel 4

Woodbridge 9, Capistrano Valley Christian 8

Workman 8, Bassett 7

Yorba Linda 7, Sunny Hills 2

Yucca Valley 7, Twentynine Palms 5

INTERSECTIONAL

Grace 18, Canoga Park 2

Inglewood 20, Alliance Ouchi 5

Viewpoint 7, Fulton 0

SOFTBALL

CITY SECTION

Harbor Teacher 15, Fremont 4

SOUTHERN SECTION

Adelanto 8, Barstow 7

Alemany 16, Marymount 3

Anaheim 21, Los Amigos 6

Aquinas 5, Riverside Prep 4

Arroyo 16, Rosemead 1

Arroyo Grande 10, Coastal Christian 0

Beckman 14, Placentia Valencia 0

Big Bear 16, CIMSA 4

Bishop Montgomery 17, Alliance Bloomfield 0

Bolsa Grande 22, Saddleback 10

California 12, Whittier 4

Canyon Springs 4, Rancho Verde 2

Chaminade 9, Birmingham 2

Charter Oak 10, Covina 0

Corona Santiago 11, Corona Centennial 5

Culver City 23, Lawndale 3

Duarte 18, Azusa 5

Edgewood 16, La Puente 1

El Segundo 6, Cerritos Valley Christian 5

Faith Baptist 19, PACS 0

Fillmore 8, Vasquez 6

Flintridge Prep 9, Mayfield 2

Flintridge Sacred Heart 25, Immaculate Heart 0

Gabrielino 18, Pasadena Marshall 8

Ganesha 30, Pomona 1

Garey 11, Nogales 0

Glendale 17, Oakwood 5

Great Oak 4, Murrieta Valley 1

Hawthorne 20, Beverly Hills 0

Heritage 23, Vista del Lago 13

Hillcrest 11, Moreno Valley 1

Jurupa Valley 13, Rubidoux 1

Lakeside 20, Perris 6

La Serna 11, Cerritos 0

Lennox Academy 25, Inglewood 12

Liberty 14, Valley View 4

Linfield Christian 16, Arrowhead Christian 3

Loma Linda Academy 16, Calvary Baptist 14

Los Altos 3, South Hills 1

Miller 26, Pacific 7

Monrovia 8, San Marino 4

Norco 12, Corona 1

North Torrance 3, West Torrance 1

Northview 11, Hacienda Heights Wilson 5

Orange 12, Century 2

Oxnard 2, Ventura 1

Paloma Valley 4, Hemet 0

Palos Verdes 18, Peninsula 0

Patriot 21, Norte Vista 0

Providence 16, Pasadena 2

Quartz Hill 4, Highland 1

Rancho Christian 9, Citrus Hill 8

Rancho Cucamonga 9, Etiwanda 8

Redondo Union 11, Mira Costa 4

Rio Mesa 10, Dos Pueblos 2

Riverside King 12, Eastvale Roosevelt 1

Riverside Poly 8, Riverside North 1

Samueli Academy 18, Webb 4

San Bernardino 15, Entrepreneur 0

Santa Ana Foothill 7, Crean Lutheran 0

Santa Fe 8, El Rancho 5

Savanna 14, Rancho Alamitos 8

Sherman Oaks Notre Dame 9, Harvard-Westlake 5

Sierra Canyon 8, Louisville 0

Silverado 11, Granite Hils 4

South El Monte 5, El Monte 1

St. Pius X-St. Matthias Academy 20, Animo City of Champions 0

Temecula Prep 12, Xavier Prep 3

Temple City 3, South Pasadena 1

Upland 13, Los Osos 0

USC-MAE 22, St. Mary’s Academy 13

Western Christian 18, Hesperia Christian 4

Westminster La Quinta 25, Magnolia 5

Wiseburn-Da Vinci 5. St. Monica 4

Woodbridge 3, Rosary 1

Yucca Valley 16, Twentynine Palms 4

INTERSECTIONAL

Granada Hills Kennedy 9, Valencia 8

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement