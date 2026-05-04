High school baseball and softball: Monday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
AMIT 11, Reseda 1
Carson 10, Rancho Dominguez 0
Crenshaw 4, Dymally 16
Diego Rivera 15, West Adams 2
Downtown Magnets 23, Central City Value 3
LACES 19, Westchester 0
LA Marshall 11, Eagle Rock 1
LA University 8, Fairfax 7
LA Wilson 11, Franklin 7
Lincoln 8, Bravo 5
Marquez 19, Maywood Academy 2
Maywood CES 7, Sotomayor 6
Narbonne 5, San Pedro 1
Palisades 4, Venice 2
Port of LA 4, Fremont 1
San Fernando 2, Sun Valley Poly 0
Stella 20, Animo Venice 10
Sun Valley Magnet 16, Discovery 2
Sylmar 12, North Hollywood 0
Taft 3, Chatsworth 1
Torres 12, Elizabeth 2
Triumph Charter 13, Valley Oaks CES 3
Van Nuys 14, Grant 4
Vaughn 6, Chavez 2
Verdugo Hills 15, Granada Hills Kennedy 8
Wilmington Banning 6, Gardena 0
SOUTHERN SECTION
Arroyo 8, Rosemead 5
Banning 12, Desert Mirage 8
Beverly Hills 13, Hawthorne Math & Science 2
Calabasas 9, Highland 4
California 3, Norwalk 2
California Lutheran 8, Norton Science 5
Calvary Baptist 21, United Christian Academy 0
Canyon Springs 8, Vista del Lago 0
Cate 9, Ojai Valley 8
Chadwick 7, Pasadena Poly 6
Chaminade 1, St. Francis 0
Chino Hills 5, Rancho Cucamonga 0
Cobalt Institute 10, Hesperia Christian 9
Costa Mesa 16, Irvine University 3
Crean Lutheran 5, Garden Grove Pacifica 0
Crossroads 1, Santa Monica 0
Damien 4, Los Osos 3
Desert Hot Springs 25, Cathedral City 7
Edgewood 12, La Puente 2
Flintridge Prep 11, Rio Hondo Prep 2
Ganesha 18, Pomona 0
Garden Grove 4, Xavier Prep 3
Grace 17, Canoga Park 2
Hawthorne 4, Lawndale 3
Hoover 12, Santa Clarita Christian 6
Jurupa Valley 11, Rubidoux 0
La Canada 9, Monrovia 2
Mark Keppel 12, Glendale 2
Miller 14, Pacific 4
Milken Community 6, Buckley 0
Moorpark 5, Camarillo 2
Moreno Valley 8, Liberty 2
Orange Lutheran 3, Mater Dei 0
Oxnard 22, Santa Paula 4
Palm Springs 7, Indian Springs 5
Paloma Valley 2, Arlington 1
Paraclete 13, Saugus 6
Patriot 14, Norte Vista 2
Riverside North 8, Hemet 7
Riverside Poly 12, Heritage 7
San Bernardino 11, Entrepreneur 1
San Marino 13, Temple City 6
Santa Ana Foothill 3, El Dorado 2
Santa Barbara 3, Santa Ynez 2
Shalhevet 2, Environmental Charter 1
Sherman Oaks Notre Dame 6, Loyola 4
Sonora 11, Esperanza 2
South El Monte 11, El Monte 0
South Hills 4, Crescenta Valley 3
Temecula Prep 13, California Military 0
Trinity Classical 14, Desert Christian 4
Troy 3, Western Christian 2
Valley View 9, Lakeside 0
Vasquez 10, Faith Baptist 0
Villa Park 7, La Habra 3
Warren 2, Paramount 0
Western 6, Saddleback 2
Whitney 7, San Gabriel 4
Woodbridge 9, Capistrano Valley Christian 8
Workman 8, Bassett 7
Yorba Linda 7, Sunny Hills 2
Yucca Valley 7, Twentynine Palms 5
INTERSECTIONAL
Grace 18, Canoga Park 2
Inglewood 20, Alliance Ouchi 5
Viewpoint 7, Fulton 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Harbor Teacher 15, Fremont 4
SOUTHERN SECTION
Adelanto 8, Barstow 7
Alemany 16, Marymount 3
Anaheim 21, Los Amigos 6
Aquinas 5, Riverside Prep 4
Arroyo 16, Rosemead 1
Arroyo Grande 10, Coastal Christian 0
Beckman 14, Placentia Valencia 0
Big Bear 16, CIMSA 4
Bishop Montgomery 17, Alliance Bloomfield 0
Bolsa Grande 22, Saddleback 10
California 12, Whittier 4
Canyon Springs 4, Rancho Verde 2
Chaminade 9, Birmingham 2
Charter Oak 10, Covina 0
Corona Santiago 11, Corona Centennial 5
Culver City 23, Lawndale 3
Duarte 18, Azusa 5
Edgewood 16, La Puente 1
El Segundo 6, Cerritos Valley Christian 5
Faith Baptist 19, PACS 0
Fillmore 8, Vasquez 6
Flintridge Prep 9, Mayfield 2
Flintridge Sacred Heart 25, Immaculate Heart 0
Gabrielino 18, Pasadena Marshall 8
Ganesha 30, Pomona 1
Garey 11, Nogales 0
Glendale 17, Oakwood 5
Great Oak 4, Murrieta Valley 1
Hawthorne 20, Beverly Hills 0
Heritage 23, Vista del Lago 13
Hillcrest 11, Moreno Valley 1
Jurupa Valley 13, Rubidoux 1
Lakeside 20, Perris 6
La Serna 11, Cerritos 0
Lennox Academy 25, Inglewood 12
Liberty 14, Valley View 4
Linfield Christian 16, Arrowhead Christian 3
Loma Linda Academy 16, Calvary Baptist 14
Los Altos 3, South Hills 1
Miller 26, Pacific 7
Monrovia 8, San Marino 4
Norco 12, Corona 1
North Torrance 3, West Torrance 1
Northview 11, Hacienda Heights Wilson 5
Orange 12, Century 2
Oxnard 2, Ventura 1
Paloma Valley 4, Hemet 0
Palos Verdes 18, Peninsula 0
Patriot 21, Norte Vista 0
Providence 16, Pasadena 2
Quartz Hill 4, Highland 1
Rancho Christian 9, Citrus Hill 8
Rancho Cucamonga 9, Etiwanda 8
Redondo Union 11, Mira Costa 4
Rio Mesa 10, Dos Pueblos 2
Riverside King 12, Eastvale Roosevelt 1
Riverside Poly 8, Riverside North 1
Samueli Academy 18, Webb 4
San Bernardino 15, Entrepreneur 0
Santa Ana Foothill 7, Crean Lutheran 0
Santa Fe 8, El Rancho 5
Savanna 14, Rancho Alamitos 8
Sherman Oaks Notre Dame 9, Harvard-Westlake 5
Sierra Canyon 8, Louisville 0
Silverado 11, Granite Hils 4
South El Monte 5, El Monte 1
St. Pius X-St. Matthias Academy 20, Animo City of Champions 0
Temecula Prep 12, Xavier Prep 3
Temple City 3, South Pasadena 1
Upland 13, Los Osos 0
USC-MAE 22, St. Mary’s Academy 13
Western Christian 18, Hesperia Christian 4
Westminster La Quinta 25, Magnolia 5
Wiseburn-Da Vinci 5. St. Monica 4
Woodbridge 3, Rosary 1
Yucca Valley 16, Twentynine Palms 4
INTERSECTIONAL
Granada Hills Kennedy 9, Valencia 8