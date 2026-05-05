High school softball top 20 rankings for the Southland

Norco pitcher Coral Williams, right, celebrates with catcher Isabella Ray after defeating Fullerton.
A look at the top 20 high school softball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com for The Times.

Rk.; Last ranking; School; Record

1. (2) Norco 24-2

2. (1) Murrieta Mesa 23-1

3. (3) Fullerton 23-2

4. (4) Etiwanda 21-2

5. (7) La Mirada 22-3

6. (11) JSerra 20-7

7. (6) Oaks Christian 24-3

8. (8) Sherman Oaks Notre Dame 20-3

9. (9) M.L. King 20-6

10. (10) Ganesha 16-3

11. (12) Chino Hills 19-7

12. (5) Orange Lutheran 18-8

13. (NR) Glendora 23-2-2

14. (18) Yucaipa 20-6-1

15. (13) Ayala 16-4

16. (16) California 23-4

17. (19) Temescal Canyon 17-5

18. (14) Chaminade 17-4-1

19. (NR) El Modena 15-12

20. (15) La Habra 19-7

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times.

