High school softball top 20 rankings for the Southland
A look at the top 20 high school softball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com for The Times.
Rk.; Last ranking; School; Record
1. (2) Norco 24-2
2. (1) Murrieta Mesa 23-1
3. (3) Fullerton 23-2
4. (4) Etiwanda 21-2
5. (7) La Mirada 22-3
6. (11) JSerra 20-7
7. (6) Oaks Christian 24-3
8. (8) Sherman Oaks Notre Dame 20-3
9. (9) M.L. King 20-6
10. (10) Ganesha 16-3
11. (12) Chino Hills 19-7
12. (5) Orange Lutheran 18-8
13. (NR) Glendora 23-2-2
14. (18) Yucaipa 20-6-1
15. (13) Ayala 16-4
16. (16) California 23-4
17. (19) Temescal Canyon 17-5
18. (14) Chaminade 17-4-1
19. (NR) El Modena 15-12
20. (15) La Habra 19-7