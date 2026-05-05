High school baseball and softball: Tuesday's scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION
El Camino Real 1, Granada Hills 0
Rise Kohyang 16, CNDLC 15
San Fernando 6, Granada Hills Kennedy 2
Santee 10, LA Jordan 4
University Prep Value 5, Smidt Tech 4

SOUTHERN SECTION
AAE 4, University Prep 3
Anaheim 7, Placentia Valencia 6
Arlington 3, Bishop Amat 2
Artesia 8, Garden Grove Santiago 1
Ayala 8, Mira Costa 3
Bethel Christian 18, Packinghouse Christian 1
Bishop Montgomery 3, Redondo Union 2
Bloomington 10, Arroyo Valley 0
Brentwood 10, Shalhevet 0
Buena Park 3, Segerstrom 2
California 7, Whittier Christian 6
Calvary Baptist 27, Crossroads Christian 0
Cantwell-Sacred Heart of Mary 6, Alhambra 4
Carter 5, Eisenhower 4
Chaminade 1, St. Francis 0
Charter Oak 8, West Covina 7
Chino 6, Montclair 5
Chino Hills 5, Rancho Cucamonga 2
Citrus Valley 2, Arrowhead Christian 1
Coastal Christian 5, Valley Christian Academy 3
Compton 14, Dominguez 3
Compton Centennial 5, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
Covina 7, Hacienda Heights Wilson 0
Don Lugo 12, Diamond Ranch 1
Eastvale Roosevelt 7, Apple Valley 2
Elsinore 8, San Jacinto 0
El Modena 4, Anaheim Canyon 1
Estancia 15, Bolsa Grande 4
Etiwanda 3, Upland 1
Fontana 10, Rim of the World 3
Garden Grove 6, Santa Ana 0
Glenn 11, San Gabriel 0
Grand Terrace 4, Kaiser 0
Hesperia Christian 15, Excelsior Charter 14
Huntington Beach 3, Gahr 2
Indio 6, Coachella Valley 5
Katella 4, Fullerton 1
Laguna Hills 8, Ocean View 6
Lakeside 9, Indian Springs 5
La Serna 3, Laguna Beach 2
Lennox Academy 10, HMSA 9
Loara 5, Heritage Christian 4
Long Beach Cabrillo 5, Long Beach Jordan 1
Long Beach Wilson 6, Long Beach Poly 3
Los Osos 5, Damien 0
Maranatha 9, Valencia 3
Mary Star of the Sea 10, Glendale 4
Millikan 8, Lakewood 0
Mission Viejo 4, Aliso Niguel 1
Newbury Park 6, Oxnard 4
Ontario 4, Chaffey 1
Orange 2, Irvine 1
Orange County Pacifica Christian 3, Costa Mesa 1
Orange Lutheran 6, Mater Dei 5
Oxnard Pacifica 6, Channel Islands 1
Rowland 8, Northview 5
Santa Ana Calvary Chapel 2, Tustin 0
Santa Fe 9, La Salle 3
Santa Monica 6, St. Monica 4
Servite 1, Cypress 0
Shadow Hills 2, Xavier Prep 1
Sherman Oaks Notre Dame 7, Loyola 1
Sierra Canyon 6, Alemany 5
Silver Valley 3, Lucerne Valley 2
Southlands Christian 9, Avalon 2
St. Anthony 6, Paramount 1
Summit 7, Hesperia 0
Tahquitz 10, Colton 1
Temescal Canyon 3, West Valley 2
Thacher 13, Dunn 7
Trabuco Hills 6, Capistrano Valley Christian 2
Trinity Classical Academy 3, Desert Christian 0
Troy 4, South Pasadena 3
United Christian Academy 14, Anza Hamilton 8
Vasquez 12, Faith Baptist 0
Webb 9, Fairmont Prep 3
Western 8, Whitney 3
Westminster 8, Godinez 2
Whittier 8, Los Amigos 1
Woodcrest Christian 16, Los Altos 1
Yucaipa 10, La Quinta 2

INTERSECTIONAL
Cathedral 14, Sotomayor 3
CIMSA 10, Public Safety Academy 0
SLOCA 19, Shandon 2

SOFTBALL

CITY SECTION
Animo Robinson d. AHSA, forfeit
Smidt Tech 17, Alliance Bloomfield 7

SOUTHERN SECTION
Alhambra 26, San Gabriel 5
Alta Loma 5, South Hills 4
Anaheim Canyon 4, Cypress 0
Arlington 7, Orange Vista 4
Arroyo 23, Garey 3
Beaumont 2, Redlands East Valley 0
Bell Gardens 7, Mark Keppel 4
Brea Olinda 7, Sonora 5
Cantwell-Sacred Heart of Mary 5
Carter 12, Grand Terrace 3
Castaic 14, Canyon Country Canyon 8
Cerritos 9, Artesia 0
Chaffey 16, Ontario 3
Charter Oak 10, West Covina 0
Chino 11, Montclair 4
Citrus Valley 8, Cajon 7
Colton 11, Summit 7
Compton 13, Long Beach Jordan 11
Compton Early College 21, Compton Centennial 6
Costa Mesa 23, Godinez 11
Covina 10, Hacienda Heights Wilson 3
Crean Lutheran 17, Esperanza 7
Don Lugo 11, Diamond Ranch 1
Elsinore 13, West Valley 0
El Toro 11, Beckman 0
Firebaugh 17, Bellflower 16
Fontana 15, Rim of the World 5
Foothill Tech 15, Carpinteria 0
Fountain Valley 19, Corona del Mar 6
Fullerton 9, Segerstrom 1
Garden Grove Pacifica 12, El Modena 7
Gahr 9, La Mirada 7
Gardena Serra 14, St. Bernard 6
Hart 16, West Ranch 0
HMSA 13, Environmental Charter 3
Huntington Beach 20, Newport Harbor 0
Indio 25, Coachella Valley 0
Lakewood 8, Long Beach Wilson 6
La Salle 12, St. Monica 1
Los Alamitos 2, Marina 1
Los Altos 7, Colony 3
Lynwood 24, Dominguez 10
Mater Dei 9, JSerra 5
Millikan 22, Long Beach Cabrillo 0
Mission Viejo 8, Capistrano Valley 2
Moorpark 3, Simi Valley 1
Murrieta Valley 7, Great Oak 6
Northview 10, Rowland 0
Oak Park 10, Grace 3
Oaks Christian 20, Calabasas 0
Orange Lutheran 3, Santa Margarita 0
Paraclete 16, Lakewood St. Joseph 15
Paramount 12, Norwalk 4
Pasadena Poly 30, Westridge 17
Ramona Convent 12, Mary Star of the Sea 2
Rancho Mirage 19, Palm Desert 18
Rialto 9, Jurupa Hills 3
Riverside King 9, Ramona 1
Riverside Notre Dame 4, Bloomington 3
Royal 13, Camarillo 12
San Clemente 14, Tesoro 2
San Gorgonio 15, Arroyo Valley 10
San Jacinto 17, Tahquitz 6
Santa Ana Calvary Chapel 8, Ocean View 5
Schurr 19, Montebello 2
Silver Valley 20, Lucerne Valley 9
St. Anthony 7, Bishop Conaty-Loretto 1
St. Paul 12, Bishop Amat 8
Sunny Hills 19, Troy 1
Thousand Oaks 4, Agoura 3
Torrance 2, South Torrance 0
Tustin 3, Laguna Hills 2
United Christian Academy 13, La Sierra Academy 0
University Prep 15, Victor Valley 5
Valencia 19, Golden Valley 0
Valley Christian 13, Maranatha 0
Vasquez 11, Santa Clarita Christian 1
Ventura 13, Santa Clara 2
Viewpoint 5, Burbank Providence 1
Warren 2, Downey 1
Westlake 9, Newbury Park 3
Whittier Christian 10, Heritage Christian 0
Yorba Linda 3, Villa Park 1
Yucaipa 23, Redlands 0

