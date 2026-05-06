High school baseball and softball: Wednesday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

AMIT 13, East Valley 5

CALS Early College 8, Sun Valley Magnet 7

Canoga Park 5, Reseda 4

Chavez 9, Vaughn 8

Hollywood 6, RFK Community 5

Jefferson 11, Manual Arts 1

LACES 6, Westchester 1

LA Jordan 11, Maywood Academy 10

LA Roosevelt 3, Legacy 1

Marquez 9, Sotomayor 7

Northridge Academy 17, Panorama 0

South Gate 3, Garfield 2

Van Nuys 10, South East 0

Washington Prep 26, Dymally 2

WISH Academy 10, Stella 4

SOUTHERN SECTION

Adelanto 5, Barstow 2

Arroyo 3, Mountain View 2

Banning 7, Desert Mirage 5

Beverly Hills 16, Hawthorne 7

Bishop Montgomery 9, Long Beach Wilson 8

Campbell Hall 7, Village Christian 2

Canyon Springs 5, Rancho Verde 4

Century 6, Garden Grove 3

Claremont 5, Irvine University 4

Colony 5, Oak Hills 3

Corona 18, Mater Dei 3

Crean Lutheran 9, Garden Grove Pacifica 6

Crescenta Valley 13, Glendora 6

Crossroads 12, Shalhevet 2

Cypress 6, Maranatha 5

Desert Hot Springs 14, Cathedral City 3

Don Lugo 9, Tahquitz 5

El Dorado 5, Santa Ana Foothill 2

El Modena 10, Anaheim Canyon 3

El Segundo 18, South Torrance 5

Estancia 10, Rancho Alamitos 3

Etiwanda 10, Upland 2

Firebaugh 10, Rio Hondo Prep 8

Gahr 6, Aquinas 5

Ganesha 3, Riverside Prep 0

Grace 13, Nordhoff 7

Granite Hills 10, Silverado 2

Harvard-Westlake 16, Crespi 1

Hemet 10, Cornerstone Christian 0

Highland 11, Desert Christian 0

Hillcrest 15, Westminster La Quinta 8

Jurupa Valley 14, Rubidoux 0

La Canada 10, Monrovia 4

La Mirada 9, La Serna 1

Lancaster 9, Glendale 1

La Salle 14, Covina 0

Los Alamitos 5, Ocean View 0

Los Altos 12, Baldwin Park 5

Los Osos 12, Damien 9

Mayfair 8, Cerritos 7

Miller 9, Pacific 2

Milken 13, Buckley 0

Mira Costa 5, Fullerton 3

Mission Viejo 10, Dana Hills 9

Montebello 7, Flintridge Prep 3

Moorpark 4, Camarillo 2

Muir 10, Los Amigos 0

Murrieta Valley 8, Paloma Valley 7

Nogales 2, South El Monte 1

Norwalk 2, St. Paul 0

NSLA 13, Packinghouse Christian 11

Ojai Valley 8, Hillcrest Christian 6

Orange County Pacifica Christian 4, Temescal Canyon 0

Pasadena 6, South Pasadena 3

Pasadena Poly 13, Hoover 5

Patriot 4, Norte Vista 2

Ramona 9, La Sierra 4

Rancho Cucamonga 5, Chino Hills 3

Redlands East Valley 2, Arrowhead Christian 1

Rosemead 10, Pasadena Marshall 9

Royal 15, Oak Park 1

San Bernardino 15, Entrepreneur 0

San Marino 10, Temple City 5

Santa Barbara 6, San Luis Obispo 3

Santa Monica Pacifica Christian 8, de Toledo 7

Savanna 4, Sage Hill 1

Schurr 9, Diamond Bar 8

Shadow Hills 8, Palm Springs 0

Sonora 6, Esperanza 2

St. Monica Academy 10, PACS 2

Temecula Valley 4, Linfield Christian 0

Torrance 10, Arcadia 1

Trabuco Hills 11, Segerstrom 3

Viewpoint 15, Xavier Prep 0

Villa Park 11, La Habra 4

Warren 3, Fountain Valley 0

Webb 16, Southlands Christian 5

Windward 8, Rolling Hills Prep 0

Woodbridge 4, Beckman 3

Woodcrest Christian 13, Loma Linda Academy 1

Yorba Linda 4, Sunny Hills 0

SOFTBALL

CITY SECTION

Animo Bunche 14, Downtown Magnets 9

Animo Venice 18, AHSA 0

Bell 6, South East 2

Bravo 9, LA Marshall 2

Central City Value 22, Orthopaedic 5

Chatsworth 13, Cleveland 2

Discovery 37, Valley Oaks CES 35

Dymally 12, Washington Prep 7

Eagle Rock 14, LA Wilson 0

El Camino Real 15, Taft 0

Garfield 12, South Gate 2

Granada Hills 4, Birmingham 2

Granada Hills Kennedy 7, Arleta 3

LA Jordan 15, Hawkins 4

LA University 9, LACES 5

Lincoln 10, Franklin 0

Marquez 25, Maywood CES 1

Middle College 19, Animo Watts 3

Palisades 18, Fairfax 5

Reseda 28, Canoga Park 7

San Fernando 7, Chavez 2

Santee 11, Angelou 10

Sylmar 10, North Hollywood 7

Torres 21, Sotomayor 7

Van Nuys 23, Monroe 1

Venice 15, LA Hamilton 1

Verdugo Hills 11, Sun valley Poly 7

SOUTHERN SECTION

ACE 5, Hesperia Christian 4

Adelanto 11, Barstow 6

Anza Hamilton 21, California Lutheran 2

Apple valley 12, University Prep 2

Aquinas 2, Oak Hills 2

Arroyo 14, Mountain View 7

Bethel Christian 8, Calvary Baptist 4

Brentwood 12, Crossroads 2

California 11, Whittier 1

Cathedral City 11, Windward 0

Century 10, Glenn 7

Chino Hills 4, Rancho Cucamonga 0

Downey Calvary Chapel 14, Samueli Academy 4

El Monte 9, Gabrielino 2

Etiwanda 13, Upland 4

Garden Grove Santiago 12, Santa Ana Valley 0

Granite Hills 15, Silverado 2

Hart 8, Burbank Burroughs 6

Irvine 6, Rosary 5

Jurupa Valley 14, Rubidoux 0

La Habra 3, St. Paul 1

Lawndale 39, Animo City of Champions 21

Los Alamitos 3, Riverside Prep 0

Maranatha 17, Heritage Christian 6

Miller 21, Pacific 4

Millikan 4, Fullerton 3

Monrovia 11, La Canada 10

Orange Vista 12, Liberty 6

Patriot 11, Norte Vista 0

Placentia Valencia 8, Anaheim 6

Riverside Poly 9, Ayala 4

Rosemead 22, Pasadena Marshall 2

San Bernardino 1

Santa Ana Foothill 9, Capistrano Valley 0

Santa Fe 14, El Rancho 4

Santa Rosa Academy 24, San Jacinto Valley Academy 2

Saugus 11, Valencia 1

Schurr 6, Long Beach Wilson 1

Sherman Oaks Notre Dame 10, Chaminade 2

South Pasadena 21, Blair 0

Temple City 17, San Marino 13

Villa Park 6, Garden Grove 3

West Ranch 6, Vasquez 0

INTERSECTIONAL

SOCES 10, Golden Valley 3

