High school baseball and softball: Wednesday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
AMIT 13, East Valley 5
CALS Early College 8, Sun Valley Magnet 7
Canoga Park 5, Reseda 4
Chavez 9, Vaughn 8
Hollywood 6, RFK Community 5
Jefferson 11, Manual Arts 1
LACES 6, Westchester 1
LA Jordan 11, Maywood Academy 10
LA Roosevelt 3, Legacy 1
Marquez 9, Sotomayor 7
Northridge Academy 17, Panorama 0
South Gate 3, Garfield 2
Van Nuys 10, South East 0
Washington Prep 26, Dymally 2
WISH Academy 10, Stella 4
SOUTHERN SECTION
Adelanto 5, Barstow 2
Arroyo 3, Mountain View 2
Banning 7, Desert Mirage 5
Beverly Hills 16, Hawthorne 7
Bishop Montgomery 9, Long Beach Wilson 8
Campbell Hall 7, Village Christian 2
Canyon Springs 5, Rancho Verde 4
Century 6, Garden Grove 3
Claremont 5, Irvine University 4
Colony 5, Oak Hills 3
Corona 18, Mater Dei 3
Crean Lutheran 9, Garden Grove Pacifica 6
Crescenta Valley 13, Glendora 6
Crossroads 12, Shalhevet 2
Cypress 6, Maranatha 5
Desert Hot Springs 14, Cathedral City 3
Don Lugo 9, Tahquitz 5
El Dorado 5, Santa Ana Foothill 2
El Modena 10, Anaheim Canyon 3
El Segundo 18, South Torrance 5
Estancia 10, Rancho Alamitos 3
Etiwanda 10, Upland 2
Firebaugh 10, Rio Hondo Prep 8
Gahr 6, Aquinas 5
Ganesha 3, Riverside Prep 0
Grace 13, Nordhoff 7
Granite Hills 10, Silverado 2
Harvard-Westlake 16, Crespi 1
Hemet 10, Cornerstone Christian 0
Highland 11, Desert Christian 0
Hillcrest 15, Westminster La Quinta 8
Jurupa Valley 14, Rubidoux 0
La Canada 10, Monrovia 4
La Mirada 9, La Serna 1
Lancaster 9, Glendale 1
La Salle 14, Covina 0
Los Alamitos 5, Ocean View 0
Los Altos 12, Baldwin Park 5
Los Osos 12, Damien 9
Mayfair 8, Cerritos 7
Miller 9, Pacific 2
Milken 13, Buckley 0
Mira Costa 5, Fullerton 3
Mission Viejo 10, Dana Hills 9
Montebello 7, Flintridge Prep 3
Moorpark 4, Camarillo 2
Muir 10, Los Amigos 0
Murrieta Valley 8, Paloma Valley 7
Nogales 2, South El Monte 1
Norwalk 2, St. Paul 0
NSLA 13, Packinghouse Christian 11
Ojai Valley 8, Hillcrest Christian 6
Orange County Pacifica Christian 4, Temescal Canyon 0
Pasadena 6, South Pasadena 3
Pasadena Poly 13, Hoover 5
Patriot 4, Norte Vista 2
Ramona 9, La Sierra 4
Rancho Cucamonga 5, Chino Hills 3
Redlands East Valley 2, Arrowhead Christian 1
Rosemead 10, Pasadena Marshall 9
Royal 15, Oak Park 1
San Bernardino 15, Entrepreneur 0
San Marino 10, Temple City 5
Santa Barbara 6, San Luis Obispo 3
Santa Monica Pacifica Christian 8, de Toledo 7
Savanna 4, Sage Hill 1
Schurr 9, Diamond Bar 8
Shadow Hills 8, Palm Springs 0
Sonora 6, Esperanza 2
St. Monica Academy 10, PACS 2
Temecula Valley 4, Linfield Christian 0
Torrance 10, Arcadia 1
Trabuco Hills 11, Segerstrom 3
Viewpoint 15, Xavier Prep 0
Villa Park 11, La Habra 4
Warren 3, Fountain Valley 0
Webb 16, Southlands Christian 5
Windward 8, Rolling Hills Prep 0
Woodbridge 4, Beckman 3
Woodcrest Christian 13, Loma Linda Academy 1
Yorba Linda 4, Sunny Hills 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Animo Bunche 14, Downtown Magnets 9
Animo Venice 18, AHSA 0
Bell 6, South East 2
Bravo 9, LA Marshall 2
Central City Value 22, Orthopaedic 5
Chatsworth 13, Cleveland 2
Discovery 37, Valley Oaks CES 35
Dymally 12, Washington Prep 7
Eagle Rock 14, LA Wilson 0
El Camino Real 15, Taft 0
Garfield 12, South Gate 2
Granada Hills 4, Birmingham 2
Granada Hills Kennedy 7, Arleta 3
LA Jordan 15, Hawkins 4
LA University 9, LACES 5
Lincoln 10, Franklin 0
Marquez 25, Maywood CES 1
Middle College 19, Animo Watts 3
Palisades 18, Fairfax 5
Reseda 28, Canoga Park 7
San Fernando 7, Chavez 2
Santee 11, Angelou 10
Sylmar 10, North Hollywood 7
Torres 21, Sotomayor 7
Van Nuys 23, Monroe 1
Venice 15, LA Hamilton 1
Verdugo Hills 11, Sun valley Poly 7
SOUTHERN SECTION
ACE 5, Hesperia Christian 4
Adelanto 11, Barstow 6
Anza Hamilton 21, California Lutheran 2
Apple valley 12, University Prep 2
Aquinas 2, Oak Hills 2
Arroyo 14, Mountain View 7
Bethel Christian 8, Calvary Baptist 4
Brentwood 12, Crossroads 2
California 11, Whittier 1
Cathedral City 11, Windward 0
Century 10, Glenn 7
Chino Hills 4, Rancho Cucamonga 0
Downey Calvary Chapel 14, Samueli Academy 4
El Monte 9, Gabrielino 2
Etiwanda 13, Upland 4
Garden Grove Santiago 12, Santa Ana Valley 0
Granite Hills 15, Silverado 2
Hart 8, Burbank Burroughs 6
Irvine 6, Rosary 5
Jurupa Valley 14, Rubidoux 0
La Habra 3, St. Paul 1
Lawndale 39, Animo City of Champions 21
Los Alamitos 3, Riverside Prep 0
Maranatha 17, Heritage Christian 6
Miller 21, Pacific 4
Millikan 4, Fullerton 3
Monrovia 11, La Canada 10
Orange Vista 12, Liberty 6
Patriot 11, Norte Vista 0
Placentia Valencia 8, Anaheim 6
Riverside Poly 9, Ayala 4
Rosemead 22, Pasadena Marshall 2
San Bernardino 1
Santa Ana Foothill 9, Capistrano Valley 0
Santa Fe 14, El Rancho 4
Santa Rosa Academy 24, San Jacinto Valley Academy 2
Saugus 11, Valencia 1
Schurr 6, Long Beach Wilson 1
Sherman Oaks Notre Dame 10, Chaminade 2
South Pasadena 21, Blair 0
Temple City 17, San Marino 13
Villa Park 6, Garden Grove 3
West Ranch 6, Vasquez 0
INTERSECTIONAL
SOCES 10, Golden Valley 3