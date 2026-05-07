High school baseball and softball: Thursday’s City Section scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASEBALL & SOFTBALL
Thursday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Angelou 14, Manual Arts 0
Birmingham 1, Cleveland 0
CALS Early College 12, Esperanza College Prep 2
Chatsworth 13, Taft 3
Collins Family 21, Central City Value 1
Diego Rivera 21, West Adams 0
Franklin 8, Hacienda Heights Wilson 7
Fremont 12, Dorsey 1
Garfield 7, South Gate 6
Granada Hills 6, El Camino Real 5
Harbor Teacher 17, King/Drew 3
Lakeview Charter 18, Valley Oaks CES 4
Marshall 12, Eagle Rock 0
Roosevelt 3, Legacy 0
University 5, Fairfax 1
Port of Los Angeles 14, Locke 1
RFK Community 11, Mendez 1
San Fernando 1, Sun Valley Poly 0
San Pedro 10, Narbonne 8
Sherman Oaks CES 9, Fulton 8
Sun Valley Magnet 10, Bert Corona 0
Sylmar 11, North Hollywood 1
Triumph Charter 17, Community Charter 6
Valor Academy 19, Discovery 8
Venice 4, Palisades 3
Verdugo Hills 7, Granada Hills Kennedy 2
Banning 10, Gardena 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Camino Nuevo 19, Alliance Ouchi 1
Carson 20, Rancho Dominguez 0
Dorsey 21, King/Drew
Hollywood 19, Roybal 4
Legacy 13, LA Roosevelt 0
Mendez 26, RFK Community 4
Northridge Academy 12, VAAS 1
Port of Los Angeles 21, Harbor Teacher 1
San Pedro 14, Narbonne 0
Triumph Charter 10, Community Charter 7
Vaughn 21, Grant 12
Wilmington Banning 22, Gardena 0