High School Sports

High school boys’ volleyball: City Section playoff scores

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL PLAYOFFS

Thursday’s Results

CITY SECTION

QUARTERFINALS

DIVISION I

#1 Taft d. #9 East Valley, 25-23, 23-25, 25-8, 25-18

#4 North Hollywood d. #5 VAAS, 3-2

#3 Cleveland d. #6 Vaughn, 25-23, 25-22, 25-23

#2 Sylmar d. #7 Larchmont Charter, 25-20, 25-18, 25-20

DIVISION II

#1 LA Hamilton d. #8 Huntington Park, 3-0

#4 Marquez d. #5 Bernstein, 3-0

#6 Narbonne d. #3 Diego Rivera, 3-0

#7 Panorama d. #2 LA University, 25-16, 24-26, 25-15, 25-20

SECOND ROUND

DIVISION III

#1 New West Charter d. #17 San Fernando, 25-14, 14-25, 26-24, 25-13

#9 Central City Value d. #8 Foshay, 25-16, 13-25, 17-25, 28-26, 16-14

#5 University Prep Value d. #12 Northridge Academy, 23-25, 29-27, 25-23, 25-22

#13 Birmingham d. #4 Sun Valley Magnet, 25-18, 25-21, 25-20

#3 South East d. #14 Fairfax, 25-15, 25-19, 25-16

#11 Monroe d. #6 Reseda, 25-22, 25-23, 18-25, 25-19

#7 Lincoln d. #10 Animo Bunche, 21-25, 25-19, 23-25, 25-22, 15-8

#2 Legacy d. #18 Granada Hills Kennedy, 25-21, 25-22, 25-15

DIVISION IV

#17 Canoga Park d. #1 Hollywood, 25-16, 25-17, 25-20

#8 Annenberg d. #9 LACES, 3-0

#12 Mendez d. #5 Animo South LA, 3-2

#4 Math & Science College d. #20 Chavez, 25-23, 25-18, 29-27

#3 Manual Arts d. #19 West Adams, 3-1

#6 King/Drew d. #11 Animo Robinson, 25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-11

#7 Maywood CES d. #10 Arleta, 25-23, 24-26, 25-17, 25-16

#2 RFK Community d. #18 Community Charter, 22-25, 26-24, 25-17, 25-22

DIVISION V

#1 WISH Academy d. #17 Garfield, 25-21, 25-14, 25-22

#9 Alliance Levine d. #8 Locke, 25-19, 20-25, 25-23, 25-19

#21 LAAE d. #5 Fulton, 25-20, 24-26, 25-13, 25-20

#13 Rancho Dominguez d. #4 Animo Watts, 22-25, 22-25, 25-22, 25-16, 15-13

#14 Franklin D. #3 Jefferson, 25-16, 25-20, 25-23

#6 Gardena d. #11 Stern, 25-13, 25-17, 25-19

#10 Animo De La Hoya d. #7 Horace Mann UCLA, 25-27, 27-25, 25-20, 26-24

#15 Sotomayor d. #2 Bert Corona, 25-20, 25-20, 25-23

Note: Quarterfinals Divisions III-V May 11; Semifinals Open Division-Division I May 12; Semifinals Divisions II-V May 13; Finals All Divisions May 15-16.

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

