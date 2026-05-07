High school boys’ volleyball: City Section playoff scores
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL PLAYOFFS
Thursday’s Results
CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I
#1 Taft d. #9 East Valley, 25-23, 23-25, 25-8, 25-18
#4 North Hollywood d. #5 VAAS, 3-2
#3 Cleveland d. #6 Vaughn, 25-23, 25-22, 25-23
#2 Sylmar d. #7 Larchmont Charter, 25-20, 25-18, 25-20
DIVISION II
#1 LA Hamilton d. #8 Huntington Park, 3-0
#4 Marquez d. #5 Bernstein, 3-0
#6 Narbonne d. #3 Diego Rivera, 3-0
#7 Panorama d. #2 LA University, 25-16, 24-26, 25-15, 25-20
SECOND ROUND
DIVISION III
#1 New West Charter d. #17 San Fernando, 25-14, 14-25, 26-24, 25-13
#9 Central City Value d. #8 Foshay, 25-16, 13-25, 17-25, 28-26, 16-14
#5 University Prep Value d. #12 Northridge Academy, 23-25, 29-27, 25-23, 25-22
#13 Birmingham d. #4 Sun Valley Magnet, 25-18, 25-21, 25-20
#3 South East d. #14 Fairfax, 25-15, 25-19, 25-16
#11 Monroe d. #6 Reseda, 25-22, 25-23, 18-25, 25-19
#7 Lincoln d. #10 Animo Bunche, 21-25, 25-19, 23-25, 25-22, 15-8
#2 Legacy d. #18 Granada Hills Kennedy, 25-21, 25-22, 25-15
DIVISION IV
#17 Canoga Park d. #1 Hollywood, 25-16, 25-17, 25-20
#8 Annenberg d. #9 LACES, 3-0
#12 Mendez d. #5 Animo South LA, 3-2
#4 Math & Science College d. #20 Chavez, 25-23, 25-18, 29-27
#3 Manual Arts d. #19 West Adams, 3-1
#6 King/Drew d. #11 Animo Robinson, 25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-11
#7 Maywood CES d. #10 Arleta, 25-23, 24-26, 25-17, 25-16
#2 RFK Community d. #18 Community Charter, 22-25, 26-24, 25-17, 25-22
DIVISION V
#1 WISH Academy d. #17 Garfield, 25-21, 25-14, 25-22
#9 Alliance Levine d. #8 Locke, 25-19, 20-25, 25-23, 25-19
#21 LAAE d. #5 Fulton, 25-20, 24-26, 25-13, 25-20
#13 Rancho Dominguez d. #4 Animo Watts, 22-25, 22-25, 25-22, 25-16, 15-13
#14 Franklin D. #3 Jefferson, 25-16, 25-20, 25-23
#6 Gardena d. #11 Stern, 25-13, 25-17, 25-19
#10 Animo De La Hoya d. #7 Horace Mann UCLA, 25-27, 27-25, 25-20, 26-24
#15 Sotomayor d. #2 Bert Corona, 25-20, 25-20, 25-23
Note: Quarterfinals Divisions III-V May 11; Semifinals Open Division-Division I May 12; Semifinals Divisions II-V May 13; Finals All Divisions May 15-16.