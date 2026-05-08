High school volleyball: Southern Section boys’ playoff schedule

By Los Angeles Times staff
SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

DIVISION 1

SEMIFINALS

Mira Costa at Huntington Beach, 1 p.m.

Loyola at Redondo Union, 5 p.m.

DIVISION 2

St. Margaret’s at Orange Lutheran, 5 p.m.

Edison at Camarillo, 6 p.m.

DIVISION 3

Palos Verdes at St. John Bosco, 6 p.m.

Foothill vs. Windward at Lewis Jackson Memorial Center, 3:30 p.m.

DIVISION 4

Royal at Village Christian, 6 p.m.

Crossroads at Sunny Hills, 6 p.m.

DIVISION 5

El Dorado at Bishop Diego, 3 p.m.

St. Anthony at Bellflower, 6 p.m.

DIVISION 6

Temecula Valley at Culver City, 6 p.m.

Garden Grove at Pasadena Poly, 6 p.m.

DIVISION 7

Rialto vs. Foothill Tech at Ventura College, 5 p.m.

Tustin at Oakwood, 2 p.m.

DIVISION 8

CAMS at Temescal Canyon, 5 p.m.

Palmdale Aerospace Academy at West Valley, 6 p.m.

DIVISION 9

Tarbut V’Torah d. YULA, 3-1 (Friday)

Downey Calvary Chapel at Vasquez, 6 p.m.

Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).

