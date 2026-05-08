High school volleyball: Southern Section boys’ playoff schedule
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
DIVISION 1
SEMIFINALS
Mira Costa at Huntington Beach, 1 p.m.
Loyola at Redondo Union, 5 p.m.
DIVISION 2
St. Margaret’s at Orange Lutheran, 5 p.m.
Edison at Camarillo, 6 p.m.
DIVISION 3
Palos Verdes at St. John Bosco, 6 p.m.
Foothill vs. Windward at Lewis Jackson Memorial Center, 3:30 p.m.
DIVISION 4
Royal at Village Christian, 6 p.m.
Crossroads at Sunny Hills, 6 p.m.
DIVISION 5
El Dorado at Bishop Diego, 3 p.m.
St. Anthony at Bellflower, 6 p.m.
DIVISION 6
Temecula Valley at Culver City, 6 p.m.
Garden Grove at Pasadena Poly, 6 p.m.
DIVISION 7
Rialto vs. Foothill Tech at Ventura College, 5 p.m.
Tustin at Oakwood, 2 p.m.
DIVISION 8
CAMS at Temescal Canyon, 5 p.m.
Palmdale Aerospace Academy at West Valley, 6 p.m.
DIVISION 9
Tarbut V’Torah d. YULA, 3-1 (Friday)
Downey Calvary Chapel at Vasquez, 6 p.m.
Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).