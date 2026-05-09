High school softball: Southern Section playoff pairings
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
FIRST ROUND
DIVISION 2
Sierra Canyon at Bonita
Torrance at Ganesha
Warren at Thousand Oaks
Western Christian at Whittier Christian
Alta Loma at Simi Valley
St. Paul at Eastvale Roosevelt
Lakewood St. Joseph at Aliso Niguel
Moorpark at Long Beach Poly
Aquinas at Temescal Canyon
San Clemente at Corona
Santa Fe at Huntington Beach
South Hills at Camarillo
Brea Olinda at Saugus
Vista Murrieta at Schurr
Yorba Linda at Gahr
Santa Ana Foothill at Mater Dei
DIVISION 4
Rosary at St. Bonaventure
Harvard-Westlake at Lakewood
Maranatha at Apple Valley
Hillcrest at Oxnard
Sunny Hills at Indio
Citrus Valley at La Palma Kennedy
Hemet at La Quinta
Monrovia at Redlands East Valley
Mira Costa at Rio Mesa
La Canada at Mission Viejo
Don Lugo at Oak Hills
Newbury Park at Chino
Pasadena Poly at Paramount
Linfield Christian at Ramona
Hart at Burbank Burroughs
Segerstrom at Orange Vista
DIVISION 6
Rialto at Duarte
Flintridge Prep at L.A. Sacred Heart
Hesperia at Alhambra
Cantwell Sacred Heart at Arroyo
Serrano at St. Genevieve
Santa Paula at St. Monica Prep
Southlands Christian at Eastside
Los Amigos at Sierra Vista
Granite Hills at Irvine
Jurupa Valley at El Monte
Anza Hamilton at Lancaster
Silverado at Big Bear
Heritage at Hesperia Christian
Academy of Academic Excellence at Palm Desert
Lakeside at Rancho Mirage
Coastal Christian at Santa Clara
DIVISION 8
Public Safety Academy at ACE
Santa Clarita Christian at Avalon
Loma Linda Academy at Bolsa Grande
Channel Islands at San Bernardino
Indian Springs at Glendale
Santa Maria Valley Christian at Workman
Environmental Charter at Santa Rosa Academy
Wildomar Cornerstone Christian at Cobalt
Magnolia at Bell Gardens
Lennox Academy at Brentwood
Gabrielino at Pomona Catholic
California Military at Capistrano Valley Christian
CSDR at Fontana
Redlands Adventist at Banning
Downey Calvary Chapel at Hawthorne MSA
Westminster La Quinta at Arroyo Valley
FRIDAY’S SCHEDULE
FIRST ROUND
DIVISION 1
Valley View at Murrieta Mesa
Los Altos at La Habra
Millikan at Orange Lutheran
El Modena at Chino Hils
Agoura at Etiwanda
Westlake at Paraclete
Palos Verdes at Riverside King
Los Alamitos at La Mirada
Cypress at Fullerton
Garden Grove Pacifica at Glendora
Charter Oak at Ayala
Yucaipa at JSerra
Chaminade at Oaks Christian
Anaheim Canyon at Sherman Oaks Notre Dame
Riverside Poly at California
Marina at Norco
DIVISION 3
Rancho Cucamonga at Paloma Valley
Great Oak at West Torrance
El Segundo at Edison
Colton at El Toro
Redondo Union at Murrieta Valley
Beaumont at North Torrance
Trabuco Hills at West Ranch
Riverside North at San Juan Hills
Quartz Hill at Riverside Prep
Oak Park at Cerritos Valley Christian
Highland at Northview
Carter at La Serna
Crescenta Valley at Dos Pueblos
La Salle at Grand Terrace
Arcadia at Liberty
Elsinore at Villa Park
DIVISION 5
Leuzinger at Valencia
Anaheim at Norwalk
Long Beach Wilson at Temple City
Katella at Muir
Rio Hondo Prep at Burbank Providence
Garden Grove at South El Monte
University Prep at Crean Lutheran
Grand Grove Santiago at San Marcos
Buena Park at Northwood
Ontario at Cerritos
Shadow Hills at Santa Monica
Rancho Christian at Grace
Patriot at Covina
Alemany at Arrowhead Christian
Flintridge Sacred Heart at Irvine University
Viewpoint at Jurupa Hills
DIVISION 7
Riverside Bethel Christian at Garey
Windward at Artesia
Temecula Prep at Santa Ana
Miller at Orange
Bellflower at Edgewood
Costa Mesa at Culver City
Cathedral City at Victor Valley
St. Pius X-St. Matthias Academy
Desert Christian Academy at Azusa
United Christian Academy at Twentynine Palms
Rancho Alamitos at Savanna
Hawthorne at Chadwick
Santa Ana Calvary Chapel at Faith Baptist
Tustin at River Springs Magnolia
Bloomington at Riverside Notre Dame
Calvary Baptist at Vasquez
Note: Second round May 16; Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.