Advertisement
High School Sports

High school volleyball: Southern Section boys’ playoff Saturday scores and schedule

Volleyball ball on hardwood volleyball court
(Augustas Cetkauskas/Getty Images/iStockphoto)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

SEMIFINALS

DIVISION 1

Mira Costa d. Huntington Beach, 3-2

Loyola d. Redondo Union, 3-2

DIVISION 2

Orange Lutheran d. St. Margaret’s, 3-1

Edison d. Camarillo, 3-2

DIVISION 3

St. John Bosco d. Palos Verdes, 3-2

Windward d. Foothill, 3-1

DIVISION 4

Royal d. Village Christian, 3-1

Sunny Hills d. Crossroads, 3-2

DIVISION 5

Bishop Diego d. El Dorado, 3-1

St. Anthony d. Bellflower, 3-2

DIVISION 6

Culver City d. Temecula Valley, 3-1

Garden Grove d. Pasadena Poly, 3-2

DIVISION 7

Foothill Tech d. Rialto, 3-0

Oakwood d. Tustin, 3-2

DIVISION 8

Temescal Canyon d. CAMS, 3-2

West Valley d. Palmdale Aerospace Academy, 3-1

DIVISION 9

Tarbut V’Torah d. YULA, 3-1

Vasquez d. Downey Calvary Chapel, 3-2

Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).

CITY SECTION

(Matches at 7 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

QUARTERFINALS

DIVISION III

#9 Central City Value at #1 New West Charter

#13 Birmingham at #5 University Prep Value

#11 Monroe at #3 South East

#7 Lincoln at #2 Legacy

DIVISION IV

#17 Canoga Park at #8 Annenberg

#12 Mendez at #4 Math & Science College Prep, 4 p.m.

#6 King/Drew at #3 Manual Arts

#7 Maywood CES at #2 RFK Community, 4 p.m.

DIVISION V

#9 Alliance Levine at #1 WISH Academy

#21 LAAAE at #13 Rancho Dominguez

#14 Franklin at #6 Gardena

#15 Sotomayor at #10 Animo De La Hoya

TUESDAY’S SCHEDULE

SEMIFINALS

OPEN DIVISION

#4 Venice at #1 Granada Hills

#3 Chatsworth at #2 Palisades

DIVISION I

#4 North Hollywood at #1 Taft

#3 Cleveland at #2 Sylmar

WEDNESDAY’S SCHEDULE

SEMIFINALS

DIVISION II

#4 Marquez at #1 LA Hamilton

#7 Panorama at #6 Narbonne

Note: Semifinals in Divisions III-V May 13; Finals in all divisions May-16 (sites and times TBA).

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement