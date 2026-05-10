High school volleyball: Southern Section boys’ playoff Saturday scores and schedule
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
DIVISION 1
Mira Costa d. Huntington Beach, 3-2
Loyola d. Redondo Union, 3-2
DIVISION 2
Orange Lutheran d. St. Margaret’s, 3-1
Edison d. Camarillo, 3-2
DIVISION 3
St. John Bosco d. Palos Verdes, 3-2
Windward d. Foothill, 3-1
DIVISION 4
Royal d. Village Christian, 3-1
Sunny Hills d. Crossroads, 3-2
DIVISION 5
Bishop Diego d. El Dorado, 3-1
St. Anthony d. Bellflower, 3-2
DIVISION 6
Culver City d. Temecula Valley, 3-1
Garden Grove d. Pasadena Poly, 3-2
DIVISION 7
Foothill Tech d. Rialto, 3-0
Oakwood d. Tustin, 3-2
DIVISION 8
Temescal Canyon d. CAMS, 3-2
West Valley d. Palmdale Aerospace Academy, 3-1
DIVISION 9
Tarbut V’Torah d. YULA, 3-1
Vasquez d. Downey Calvary Chapel, 3-2
Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).
CITY SECTION
(Matches at 7 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
QUARTERFINALS
DIVISION III
#9 Central City Value at #1 New West Charter
#13 Birmingham at #5 University Prep Value
#11 Monroe at #3 South East
#7 Lincoln at #2 Legacy
DIVISION IV
#17 Canoga Park at #8 Annenberg
#12 Mendez at #4 Math & Science College Prep, 4 p.m.
#6 King/Drew at #3 Manual Arts
#7 Maywood CES at #2 RFK Community, 4 p.m.
DIVISION V
#9 Alliance Levine at #1 WISH Academy
#21 LAAAE at #13 Rancho Dominguez
#14 Franklin at #6 Gardena
#15 Sotomayor at #10 Animo De La Hoya
TUESDAY’S SCHEDULE
SEMIFINALS
OPEN DIVISION
#4 Venice at #1 Granada Hills
#3 Chatsworth at #2 Palisades
DIVISION I
#4 North Hollywood at #1 Taft
#3 Cleveland at #2 Sylmar
WEDNESDAY’S SCHEDULE
SEMIFINALS
DIVISION II
#4 Marquez at #1 LA Hamilton
#7 Panorama at #6 Narbonne
Note: Semifinals in Divisions III-V May 13; Finals in all divisions May-16 (sites and times TBA).