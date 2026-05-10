High school lacrosse: Southern Section boys’ and girls’ playoff Saturday scores

By Los Angeles Times Staff

SOUTHERN SECTION LACROSSE PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

BOYS

DIVISION 1

Loyola 19, Mater Dei 5

Santa Margarita 14, St, Margaret’s 8

DIVISION 2

Mira Costa 10, Los Alamitos 4

St. Francis 17, Village Christian 4

DIVISION 3

Oaks Christian 11, El Dorado 6

Dana Hills 16, Riverside King 15

GIRLS

DIVISION 1

Santa Margarita 11, Marlborough 10

Mira Costa 17, Mater Dei 11

DIVISION 2

Huntington Beach 8, Corona del Mar 7

El Segundo 14, Eastvale Roosevelt 3

DIVISION 3

Westridge at Glendale, Tuesday at 5 p.m.

Great Oak at Northwood, Tuesday at 5 p.m.

Note: Boys finals in all divisions Friday, May 15 at Fred Kelly Stadium (times TBA); Girls finals in all divisions Saturday, May 16 (times TBA) at Fred Kelly Stadium.

