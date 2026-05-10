High school lacrosse: Southern Section boys’ and girls’ playoff Saturday scores
SOUTHERN SECTION LACROSSE PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
BOYS
DIVISION 1
Loyola 19, Mater Dei 5
Santa Margarita 14, St, Margaret’s 8
DIVISION 2
Mira Costa 10, Los Alamitos 4
St. Francis 17, Village Christian 4
DIVISION 3
Oaks Christian 11, El Dorado 6
Dana Hills 16, Riverside King 15
GIRLS
DIVISION 1
Santa Margarita 11, Marlborough 10
Mira Costa 17, Mater Dei 11
DIVISION 2
Huntington Beach 8, Corona del Mar 7
El Segundo 14, Eastvale Roosevelt 3
DIVISION 3
Westridge at Glendale, Tuesday at 5 p.m.
Great Oak at Northwood, Tuesday at 5 p.m.
Note: Boys finals in all divisions Friday, May 15 at Fred Kelly Stadium (times TBA); Girls finals in all divisions Saturday, May 16 (times TBA) at Fred Kelly Stadium.