The Times’ top 25 high school baseball rankings
A look at The Times’ top 25 high school baseball rankings for the Southland after the final week of the regular season:
Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week
1. NORCO (24-3); vs. Maranatha in D1 playoffs, Tuesday; 1
2. HARVARD-WESTLAKE (23-5); vs. La Mirada in D1 playoffs, Tuesday; 2
3. ST. JOHN BOSCO (22-5); vs. Cypress in D1 playoffs, Tuesday; 3
4. ORANGE LUTHERAN (23-4); vs. Corona Santiago in D1 playoffs, Tuesday; 4
5. HUNTINGTON BEACH (21-6-1); at Temecula Valley in D1 playoffs, Tuesday; 5
6. CORONA (21-6); vs. Etiwanda in D1 playoffs, Tuesday 6
7. SIERRA CANYON (23-5); vs. Oaks Christian in D1 playoffs, Tuesday; 7
8. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (20-8); vs. Ayala in D1 playoffs, Tuesday; 8
9. AYALA (23-3); at Sherman Oaks Notre Dame in D1 playoffs, Tuesday; 9
10. CYPRESS (21-7); at St. John Bosco in D1 playoffs, Tuesday; 10
11. LA MIRADA (22-6); at Harvard-Westlake in D1 playoffs, Tuesday;11
12. OAKS CHRISTIAN (22-6); at Sierra Canyon in D1 playoffs, Tuesday; 12
13 GAHR (17-10-1); vs. El Segundo in D2 playoffs, Thursday; 13
14. NEWPORT HARBOR (19-9); vs. Trabuco Hills in D2 playoffs, Thursday; 14
15. CORONA SANTIAGO (18-10); at Orange Lutheran in D1 playoffs, Tuesday; 15
16. TEMECULA VALLEY (24-4); vs. Huntington Beach in D1 playoffs, Tuesday; 18
17. VILLA PARK (19-8-1); vs. Elsinore in D2 playoffs, Thursday; 22
18. ETIWANDA (20-7); at Corona in Division 1 playoffs, Tuesday; 23
19. ROYAL (23-3-1); vs. El Modeina in D2 playoffs, Thursday; 16
20. AQUINAS (19-9); vs. Dana Hills in D2 playoffs, Thursday; 17
21. SANTA MARGARITA (15-13); at Rancho Christian in D2 playoffs, Thursday; 19
22. BISHOP ALEMANY (17-11); vs. Mission Viejo in D2 playoffs, Thursday; 20
23. MARANATHA (23-5); at Norco in D1 playoffs, Tuesday; NR
24. WESTLAKE (18-8); vs. Alta Loma in D2 playoffs, Thursday 24
25. GANESHA (21-3-1); at Linfield Christian in D2 playoffs, Thursday; 25