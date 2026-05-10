High School Sports

The Times’ top 25 high school baseball rankings

Jordan Ayala will be one of the top players for top-seeded Norco in the Division 1 playoffs that begin on Tuesday.
A look at The Times’ top 25 high school baseball rankings for the Southland after the final week of the regular season:

Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week

1. NORCO (24-3); vs. Maranatha in D1 playoffs, Tuesday; 1

2. HARVARD-WESTLAKE (23-5); vs. La Mirada in D1 playoffs, Tuesday; 2

3. ST. JOHN BOSCO (22-5); vs. Cypress in D1 playoffs, Tuesday; 3

4. ORANGE LUTHERAN (23-4); vs. Corona Santiago in D1 playoffs, Tuesday; 4

5. HUNTINGTON BEACH (21-6-1); at Temecula Valley in D1 playoffs, Tuesday; 5

6. CORONA (21-6); vs. Etiwanda in D1 playoffs, Tuesday 6

7. SIERRA CANYON (23-5); vs. Oaks Christian in D1 playoffs, Tuesday; 7

8. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (20-8); vs. Ayala in D1 playoffs, Tuesday; 8

9. AYALA (23-3); at Sherman Oaks Notre Dame in D1 playoffs, Tuesday; 9

10. CYPRESS (21-7); at St. John Bosco in D1 playoffs, Tuesday; 10

11. LA MIRADA (22-6); at Harvard-Westlake in D1 playoffs, Tuesday;11

12. OAKS CHRISTIAN (22-6); at Sierra Canyon in D1 playoffs, Tuesday; 12

13 GAHR (17-10-1); vs. El Segundo in D2 playoffs, Thursday; 13

14. NEWPORT HARBOR (19-9); vs. Trabuco Hills in D2 playoffs, Thursday; 14

15. CORONA SANTIAGO (18-10); at Orange Lutheran in D1 playoffs, Tuesday; 15

16. TEMECULA VALLEY (24-4); vs. Huntington Beach in D1 playoffs, Tuesday; 18

17. VILLA PARK (19-8-1); vs. Elsinore in D2 playoffs, Thursday; 22

18. ETIWANDA (20-7); at Corona in Division 1 playoffs, Tuesday; 23

19. ROYAL (23-3-1); vs. El Modeina in D2 playoffs, Thursday; 16

20. AQUINAS (19-9); vs. Dana Hills in D2 playoffs, Thursday; 17

21. SANTA MARGARITA (15-13); at Rancho Christian in D2 playoffs, Thursday; 19

22. BISHOP ALEMANY (17-11); vs. Mission Viejo in D2 playoffs, Thursday; 20

23. MARANATHA (23-5); at Norco in D1 playoffs, Tuesday; NR

24. WESTLAKE (18-8); vs. Alta Loma in D2 playoffs, Thursday 24

25. GANESHA (21-3-1); at Linfield Christian in D2 playoffs, Thursday; 25

