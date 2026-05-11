High school volleyball: Southern Section boys’ playoff schedule
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL
SOUTHERN SECTION FINALS
THURSDAY
DIVISION 9
Vasquez at Tarbut V’Torah, 6 p.m.
FRIDAY
At Cerritos College
DIVISION 1
Loyola vs. Mira Costa, 7:30 p.m.
DIVISION 2
Orange Lutheran vs. Edison, 6 p.m.
DIVISION 3
Windward d. St. John Bosco, 3 p.m.
DIVISION 4
Royal vs. Sunny Hills, 5 p.m.
DIVISION 6
Culver City vs. Garden Grove, 12 p.m.
At Home Sites
DIVISION 5
St. Anthony at Bishop Diego, 6 p.m.
DIVISION 8
Temescal Canyon at West Valley, 7 p.m.
SATURDAY
DIVISION 7
Foothill Tech at Oakwood, 6 p.m.