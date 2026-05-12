High school baseball: City Section Tuesday playoff scores
CITY SECTION BASEBALL
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION III
#1 WISH Academy 10, #32 CALS Early College 0
#16 Fairfax 9, #17 Hollywood 2
#9 LA Hamilton 3, #24 Santee 1
#8 Fulton 15, #25 Lakeview Charter 2
#4 Sotomayor 7, #29 Smidt Tech 2
#3 Marquez 19, #30 Stella 0
#13 Westchester 5, #20 Harbor Teacher 4
#21 King/Drew 4, #12 Lincoln 3
#5 Sun Valley Magnet 14, #28 Collins Family 1
at #7 Fremont 12, #26 University Prep Value 3
#23 Gardena 8, #10 Huntington Park 2
#15 Roybal 3, #18 LA Jordan 2
#19 Arleta 8, #14 East Valley 1
#22 Jefferson 7, #11 Eagle Rock 6
#6 Triumph Charter 8, #27 Maywood Academy 6
at #2 Van Nuys 3, #31 Washington Prep 1
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 Wilmington Banning at #1 Birmingham, Thursday
#5 Garfield at #4 Carson
#6 Granada Hills at #3 Bell
#7 South Gate at #2 El Camino Real
First Round
DIVISION I
#16 LA Marshall at #1 #1 Sylmar
#9 North Hollywood at #8 Chatsworth
#12 LA University at #5 Sun Valley Poly
#13 Verdugo Hills #4 LACES
#14 San Fernando at #3 Venice
#11 Narbonne vs. #6 Palisades at Cheviot Hills Recreation Center
#10 Taft at #7 San Pedro
#15 Maywood CES at #2 Cleveland
DIVISION II
#16 Granada Hills Kennedy at #1 Monroe
#9 Bravo at #8 Port of Los Angeles
#12 Northridge Academy at #5 LA Roosevelt
#13 Legacy at #4 LA Wilson
#14 Vaughn at #3 Torres
#11 Rancho Dominguez at #6 South East
#10 Downtown Magnets at #7 Franklin
#15 Chavez at #2 Sherman Oaks CES
Note: Division III second round May 14; Divisions I-III quarterfinals May 16; Divisions II-III semifinals May 19; Open and Division I semifinals May 20 at 2:30 and 5:30 p.m. at TBD; Open and Division I finals May 23 at Dodger Stadium (times TBD).