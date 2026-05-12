High school baseball: City Section Tuesday playoff scores

CITY SECTION BASEBALL

TUESDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION III

#1 WISH Academy 10, #32 CALS Early College 0

#16 Fairfax 9, #17 Hollywood 2

#9 LA Hamilton 3, #24 Santee 1

#8 Fulton 15, #25 Lakeview Charter 2

#4 Sotomayor 7, #29 Smidt Tech 2

#3 Marquez 19, #30 Stella 0

#13 Westchester 5, #20 Harbor Teacher 4

#21 King/Drew 4, #12 Lincoln 3

#5 Sun Valley Magnet 14, #28 Collins Family 1

at #7 Fremont 12, #26 University Prep Value 3

#23 Gardena 8, #10 Huntington Park 2

#15 Roybal 3, #18 LA Jordan 2

#19 Arleta 8, #14 East Valley 1

#22 Jefferson 7, #11 Eagle Rock 6

#6 Triumph Charter 8, #27 Maywood Academy 6

at #2 Van Nuys 3, #31 Washington Prep 1

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

Quarterfinals

OPEN DIVISION

#8 Wilmington Banning at #1 Birmingham, Thursday

#5 Garfield at #4 Carson

#6 Granada Hills at #3 Bell

#7 South Gate at #2 El Camino Real

First Round

DIVISION I

#16 LA Marshall at #1 #1 Sylmar

#9 North Hollywood at #8 Chatsworth

#12 LA University at #5 Sun Valley Poly

#13 Verdugo Hills #4 LACES

#14 San Fernando at #3 Venice

#11 Narbonne vs. #6 Palisades at Cheviot Hills Recreation Center

#10 Taft at #7 San Pedro

#15 Maywood CES at #2 Cleveland

DIVISION II

#16 Granada Hills Kennedy at #1 Monroe

#9 Bravo at #8 Port of Los Angeles

#12 Northridge Academy at #5 LA Roosevelt

#13 Legacy at #4 LA Wilson

#14 Vaughn at #3 Torres

#11 Rancho Dominguez at #6 South East

#10 Downtown Magnets at #7 Franklin

#15 Chavez at #2 Sherman Oaks CES

Note: Division III second round May 14; Divisions I-III quarterfinals May 16; Divisions II-III semifinals May 19; Open and Division I semifinals May 20 at 2:30 and 5:30 p.m. at TBD; Open and Division I finals May 23 at Dodger Stadium (times TBD).

