High school boys volleyball: City Section Tuesday playoff scores and Wednesday pairings

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL

CITY SECTION

TUESDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

OPEN DIVISION

#1 Granada Hills d. #4 Venice, 25-15, 25-20, 20-25, 26-24

#3 Chatsworth d. #2 Palisades, 25-17, 25-16, 26-24

DIVISION I

#1 Taft d. #4 North Hollywood, 25-18, 25-16, 25-18

#3 Cleveland d. #2 Sylmar, 3-2

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 7 p.m. unless noted)

SEMIFINALS

DIVISION II

#4 Marquez at #1 LA Hamilton

#7 Panorama at #6 Narbonne

DIVISON III

#13 Birmingham at #1 New West Charter

#3 South East at #2 Legacy

DIVISION IV

#8 Annenberg at #4 Math & Science College Prep

#7 Maywood Academy at #3 Manual Arts or #6 King/Drew

DIVISION V

#13 Rancho Dominguez at #1 WISH Academy

#14 Franklin at #10 Animo De La Hoya

Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).

