High school boys volleyball: City Section Tuesday playoff scores and Wednesday pairings
CITY SECTION
TUESDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
OPEN DIVISION
#1 Granada Hills d. #4 Venice, 25-15, 25-20, 20-25, 26-24
#3 Chatsworth d. #2 Palisades, 25-17, 25-16, 26-24
DIVISION I
#1 Taft d. #4 North Hollywood, 25-18, 25-16, 25-18
#3 Cleveland d. #2 Sylmar, 3-2
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 7 p.m. unless noted)
SEMIFINALS
DIVISION II
#4 Marquez at #1 LA Hamilton
#7 Panorama at #6 Narbonne
DIVISON III
#13 Birmingham at #1 New West Charter
#3 South East at #2 Legacy
DIVISION IV
#8 Annenberg at #4 Math & Science College Prep
#7 Maywood Academy at #3 Manual Arts or #6 King/Drew
DIVISION V
#13 Rancho Dominguez at #1 WISH Academy
#14 Franklin at #10 Animo De La Hoya
Note: Finals in all divisions May 15-16 (sites and times TBA).