High school lacrosse: Southern Section boys’ and girls’ playoff schedule
SOUTHERN SECTION LACROSSE FINALS
At El Modena High
FRIDAY’S SCHEDULE
BOYS
DIVISION 3
Oaks Christian (10-6) vs. Dana Hills (20-3), 6 p.m.
GIRLS
DIVISION 2
Huntington Beach (14-8) vs. El Segundo (12-4), 8:30 p.m.
DIVISION 3
Glendale (12-5) vs. Northwood (15-8), 3:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
BOYS
DIVISION 1
Santa Margarita (15-3) vs. Loyola (15-3), 7 p.m.
DIVISION 2
St. Francis (15-8) vs. Mira Costa (13-7), 2 p.m.
GIRLS
DIVISION 1
Mira Costa (16-3) vs. Santa Margarita (16-2), 4:30 p.m.