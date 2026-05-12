Advertisement
High School Sports

High school lacrosse: Southern Section boys’ and girls’ playoff schedule

Lacrosse stick on green field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times Staff

SOUTHERN SECTION LACROSSE FINALS

At El Modena High

FRIDAY’S SCHEDULE

BOYS

DIVISION 3

Oaks Christian (10-6) vs. Dana Hills (20-3), 6 p.m.

GIRLS

DIVISION 2

Huntington Beach (14-8) vs. El Segundo (12-4), 8:30 p.m.

DIVISION 3

Glendale (12-5) vs. Northwood (15-8), 3:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

BOYS

DIVISION 1

Santa Margarita (15-3) vs. Loyola (15-3), 7 p.m.

DIVISION 2

St. Francis (15-8) vs. Mira Costa (13-7), 2 p.m.

GIRLS

DIVISION 1

Mira Costa (16-3) vs. Santa Margarita (16-2), 4:30 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement