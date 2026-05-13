High school baseball: City Section Wednesday playoff scores, Thursday schedule
CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 Wilmington Banning at #1 Birmingham, Thursday
#4 Carson 6, #5 Garfield 5
#6 Granada Hills 2, #3 Bell 0
#2 El Camino Real 11, #7 South Gate 0 (5 innings)
First Round
DIVISION I
#1 Sylmar 7, #16 LA Marshall 0
#8 Chatsworth 5, #9 North Hollywood 4
#5 Sun Valley Poly 1, #12 LA University 0 (8 innings)
#13 Verdugo Hills at #4 LACES
#3 Venice 11, #14 San Fernando 8
#6 Palisades 1, #11 Narbonne 0 (8 innings)
#10 Taft 13, #7 San Pedro 9
#2 Cleveland 18, #15 Maywood CES 0 (5 innings)
DIVISION II
#16 Granada Hills Kennedy 13, #1 Monroe 3
#8 Port of Los Angeles 5, #9 Bravo 3
#5 LA Roosevelt 17, #12 Northridge Academy 0
#4 LA Wilson 10, #13 Legacy 9
#3 Torres 5, #14 Vaughn 0
#6 South East 7, #11 Rancho Dominguez 1
#7 Franklin 1, #10 Downtown Magnets 0
#2 Sherman Oaks CES 3, #15 Chavez 0
THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Second Round
DIVISION III
#16 Fairfax at #1 WISH Academy
#9 LA Hamilton at #8 Fulton
#13 Westchester vs. #4 Sotomayor at Arroyo Park
#21 King/Drew at #5 Sun Valley Magnet
#11 Eagle Rock vs. Triumph Charter at SIBL, 2:30 p.m.
#19 Arleta at #3 Marquez
#23 Gardena at #7 Fremont
#15 Roybal at #2 Van Nuys
Note: Divisions I-III quarterfinals May 16; Divisions II-III semifinals May 19; Open and Division I semifinals May 20 at 2:30 and 5:30 p.m. at TBD; Open and Division I finals May 23 at Dodger Stadium (times TBD).