High school baseball: City Section Wednesday playoff scores, Thursday schedule

CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS

WEDNESDAY’S RESULTS

Quarterfinals

OPEN DIVISION

#8 Wilmington Banning at #1 Birmingham, Thursday

#4 Carson 6, #5 Garfield 5

#6 Granada Hills 2, #3 Bell 0

#2 El Camino Real 11, #7 South Gate 0 (5 innings)

First Round

DIVISION I

#1 Sylmar 7, #16 LA Marshall 0

#8 Chatsworth 5, #9 North Hollywood 4

#5 Sun Valley Poly 1, #12 LA University 0 (8 innings)

#13 Verdugo Hills at #4 LACES

#3 Venice 11, #14 San Fernando 8

#6 Palisades 1, #11 Narbonne 0 (8 innings)

#10 Taft 13, #7 San Pedro 9

#2 Cleveland 18, #15 Maywood CES 0 (5 innings)

DIVISION II

#16 Granada Hills Kennedy 13, #1 Monroe 3

#8 Port of Los Angeles 5, #9 Bravo 3

#5 LA Roosevelt 17, #12 Northridge Academy 0

#4 LA Wilson 10, #13 Legacy 9

#3 Torres 5, #14 Vaughn 0

#6 South East 7, #11 Rancho Dominguez 1

#7 Franklin 1, #10 Downtown Magnets 0

#2 Sherman Oaks CES 3, #15 Chavez 0

THURSDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

Second Round

DIVISION III

#16 Fairfax at #1 WISH Academy

#9 LA Hamilton at #8 Fulton

#13 Westchester vs. #4 Sotomayor at Arroyo Park

#21 King/Drew at #5 Sun Valley Magnet

#11 Eagle Rock vs. Triumph Charter at SIBL, 2:30 p.m.

#19 Arleta at #3 Marquez

#23 Gardena at #7 Fremont

#15 Roybal at #2 Van Nuys

Note: Divisions I-III quarterfinals May 16; Divisions II-III semifinals May 19; Open and Division I semifinals May 20 at 2:30 and 5:30 p.m. at TBD; Open and Division I finals May 23 at Dodger Stadium (times TBD).

