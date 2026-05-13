High school boys volleyball: City Section Wednesday playoff scores and upcoming schedule
CITY SECTION
WEDNESDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
DIVISION II
#4 Marquez d. #1 LA Hamilton, 30-28, 22-25, 25-23, 25-21
#6 Narbonne d. #7 Panorama, 25-21, 25-21, 19-25, 25-23
DIVISON III
#13 Birmingham d. #1 New West Charter, 25-17, 25-11, 25-21
#2 Legacy d. #3 South East, 21-25, 25-22, 22-25, 25-19, 15-11
DIVISION IV
#4 Math & Science College Prep d. #8 Annenberg, 26-24, 25-7, 23-25, 25-21
#7 Maywood CES d. #3 Manual Arts, 18-25, 32-30, 25-16, 25-19
DIVISION V
#13 Rancho Dominguez d. #1 WISH Academy, 25-21, 25-19, 17-25, 25-21
#14 Franklin d. #10 Animo De La Hoya, 25-14, 25-17, 25-17
FRIDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Birmingham
DIVISION I
#3 Cleveland at #1 Taft, 7:30 p.m.
DIVISION V
#13 Rancho Dominguez vs. #14 Franklin, 5 p.m.
At Venice
DIVISION II
#6 Narbonne vs. #4 Marquez, 7:30 p.m.
DIVISION III
#13 Birmingham vs. #2 Legacy, 5 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Birmingham
OPEN DIVISION
#3 Chatsworth vs. #1 Granada Hills, 4 p.m.