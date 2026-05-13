High school boys volleyball: City Section Wednesday playoff scores and upcoming schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL

CITY SECTION

WEDNESDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

DIVISION II

#4 Marquez d. #1 LA Hamilton, 30-28, 22-25, 25-23, 25-21

#6 Narbonne d. #7 Panorama, 25-21, 25-21, 19-25, 25-23

DIVISON III

#13 Birmingham d. #1 New West Charter, 25-17, 25-11, 25-21

#2 Legacy d. #3 South East, 21-25, 25-22, 22-25, 25-19, 15-11

DIVISION IV

#4 Math & Science College Prep d. #8 Annenberg, 26-24, 25-7, 23-25, 25-21

#7 Maywood CES d. #3 Manual Arts, 18-25, 32-30, 25-16, 25-19

DIVISION V

#13 Rancho Dominguez d. #1 WISH Academy, 25-21, 25-19, 17-25, 25-21

#14 Franklin d. #10 Animo De La Hoya, 25-14, 25-17, 25-17

FRIDAY’S SCHEDULE

FINALS

At Birmingham

DIVISION I

#3 Cleveland at #1 Taft, 7:30 p.m.

DIVISION V

#13 Rancho Dominguez vs. #14 Franklin, 5 p.m.

At Venice

DIVISION II

#6 Narbonne vs. #4 Marquez, 7:30 p.m.

DIVISION III

#13 Birmingham vs. #2 Legacy, 5 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

FINALS

At Birmingham

OPEN DIVISION

#3 Chatsworth vs. #1 Granada Hills, 4 p.m.

