Advertisement
High School Sports

High school softball: Southern Section playoff scores and schedule

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS

THURSDAY’S RESULTS

FIRST ROUND

DIVISION 1

La Habra 3, Los Altos 2

Westlake 10, Paraclete 9

La Mirada 4, Los Alamitos 2

Garden Grove Pacifica 15, Glendora 4

JSerra 3, Yucaipa 2

Oaks Christian 8, Chaminade 1

Sherman Oaks Notre Dame 6, Anaheim Canyon 3

DIVISION 2

Bonita 9, Sierra Canyon 1

Ganesha 7, Torrance 0

Warren 8, Thousand Oaks 1

Whittier Christian 10, Western Christian 2

Simi Valley 3, Alta Loma 1

St. Paul 20, Eastvale Roosevelt 1

Lakewood St. Joseph 4, Aliso Niguel 0

Moorpark 6, Long Beach Poly 1

Temescal Canyon 3, Aquinas 2

San Clemente 5, Corona 3

Huntington Beach 5, Santa Fe 4

Camarillo 4, South Hills 3

Saugus 2, Brea Olinda 1

Vista Murrieta 9, Schurr 4

Gahr 4, Yorba Linda 2

Mater Dei 11, Santa Ana Foothill 3

DIVISION 3

Great Oak 5, West Torrance 2

Riverside Prep 2, Quartz Hill 1

La Salle 21, Grand Terrace 5

Villa Park 5, Elsinore 3

DIVISION 4

St. Bonaventure 11, Valencia 4

Harvard-Westlake 11, Lakewood 8

Apple Valley 4, Hillcrest 0

Oxnard 14, Pasadena Poly 0

Monrovia 4, Indio 2

Don Lugo 6, La Palma Kennedy 2

La Quinta 5, Hemet 4

Mira Costa 9, Redlands East Valley 7

Rio Mesa 9, Segerstrom 6

Mission Viejo 5, La Canada 1

Oak Hills 15, Linfield Christian 11

Sunny Hills 17, Chino 7

Paramount 5, Newbury Park 4

Ramona 3, Maranatha 2

Burbank Burroughs 6, Hart 1

Rosary Academy 11, Orange Vista 6

DIVISION 5

Santa Clara 6, Jurupa Hills 3

Viewpoint 9, Burbank Providence 4

Irvine University 2, University Prep 1

DIVISION 6

Irvine 6, Vasquez 4

Lakeside 9, Flintridge Prep 4

Heritage 13, Palm Desert 0

Alhambra 9, Silverado 6

Granite Hills 32, Big Bear 12

Eastside 7, Anza Hamilton 4

El Monte 11, Santa Paula 10

St. Genevieve 6, Coastal Christian 4

Sierra Vista 7, Rialto 6

Southlands Christian 14, Rancho Mirage 10

St. Monica Prep 4, Academy of Academic Excellence 3

Hesperia Christian 8, Los Amigos 7

Arroyo 11, Serrano 1

Lancaster 8, Cantwell-Sacred Heart 2

Jurupa Valley 14, Sacred Heart LA 2

San Jacinto 10, Garey 9

DIVISION 7

Ramona Convent 13, Riverside Bethel Christian 3

Victor Valley 7, Tustin 3

DIVISION 8

ACE 26, Public Safety Academy 1

Avalon 11, Santa Clarita Christian 3

Bolsa Grande 16, Loma Linda Academy 1

San Bernardino 17, Channel Islands 9

Glendale 9, Indian Springs 3

Workman 18, Santa Maria Valley Christian 3

Santa Rosa Academy 15, Environmental Charter 5

Cobalt 16, Wildomar Cornerstone Christian 3

Bell Gardens 11, Magnolia 4

Brentwood 10, Lennox Academy 9

Pomona Catholic 19, Gabrielino 6

Capistrano Valley Christian 18, California Military 1

Fontana 14, CSDR 3

Hawthorne MSA 28, Downey Calvary Chapel 27

Arroyo Valley 20, Westminster La Quinta 3

FRIDAY’S SCHEDULE

FIRST ROUND

DIVISION 1

Valley View at Murrieta Mesa

Millikan at Orange Lutheran

El Modena at Chino Hils

Agoura at Etiwanda

Palos Verdes at Riverside King, 4:15 p.m.

Cypress at Fullerton

Charter Oak at Ayala

Riverside Poly at California

Marina at Norco

DIVISION 3

Rancho Cucamonga at Paloma Valley

Great Oak at West Torrance

El Segundo at Edison

Colton at El Toro

Redondo Union at Murrieta Valley

Beaumont at North Torrance

Trabuco Hills at West Ranch

Riverside North at San Juan Hills

Oak Park at Cerritos Valley Christian

Highland at Northview

Carter at La Serna

Crescenta Valley at Dos Pueblos

Arcadia at Liberty

DIVISION 5

Flintridge Sacred Heart at Anaheim

Patriot at Arrowhead Christian

Rancho Christian at Temple City

Buena Park at Grace

Alemany at Crean Lutheran

Shadow Hills at Cerritos

Leuzinger at San Marcos

Long Beach Wilson at South El Monte

Garden Grove Santiago at Covina

Rio Hondo Prep at Muir

Katella at Santa Monica

Ontario at Norwalk

Duarte at Northwood, 3:30 p.m.

DIVISION 7

Fillmore at Bloomington

Miller at Savanna

Santa Ana Calvary Chapel at Riverside Springs Magnolia

St. Pius X-St. Matthias Academy at Faith Baptist

Rancho Alamitos at Twentynine Palms

Costa Mesa at Riverside Notre Dame

Pioneer at Firebaugh

Desert Christian Academy at Chadwick

Cathedral City at Artesia, 3:45 p.m.

Bellflower at Orange

Hawthorne at Santa Ana

Temecula Prep at Culver City

United Christian Academy at Windward

Calvary Baptist at Edgewood

DIVISION 8

Redlands Adventist at Banning, 4 p.m.

Note: Second Round May 16; Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement