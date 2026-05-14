High school softball: Southern Section playoff scores and schedule
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
FIRST ROUND
DIVISION 1
La Habra 3, Los Altos 2
Westlake 10, Paraclete 9
La Mirada 4, Los Alamitos 2
Garden Grove Pacifica 15, Glendora 4
JSerra 3, Yucaipa 2
Oaks Christian 8, Chaminade 1
Sherman Oaks Notre Dame 6, Anaheim Canyon 3
DIVISION 2
Bonita 9, Sierra Canyon 1
Ganesha 7, Torrance 0
Warren 8, Thousand Oaks 1
Whittier Christian 10, Western Christian 2
Simi Valley 3, Alta Loma 1
St. Paul 20, Eastvale Roosevelt 1
Lakewood St. Joseph 4, Aliso Niguel 0
Moorpark 6, Long Beach Poly 1
Temescal Canyon 3, Aquinas 2
San Clemente 5, Corona 3
Huntington Beach 5, Santa Fe 4
Camarillo 4, South Hills 3
Saugus 2, Brea Olinda 1
Vista Murrieta 9, Schurr 4
Gahr 4, Yorba Linda 2
Mater Dei 11, Santa Ana Foothill 3
DIVISION 3
Great Oak 5, West Torrance 2
Riverside Prep 2, Quartz Hill 1
La Salle 21, Grand Terrace 5
Villa Park 5, Elsinore 3
DIVISION 4
St. Bonaventure 11, Valencia 4
Harvard-Westlake 11, Lakewood 8
Apple Valley 4, Hillcrest 0
Oxnard 14, Pasadena Poly 0
Monrovia 4, Indio 2
Don Lugo 6, La Palma Kennedy 2
La Quinta 5, Hemet 4
Mira Costa 9, Redlands East Valley 7
Rio Mesa 9, Segerstrom 6
Mission Viejo 5, La Canada 1
Oak Hills 15, Linfield Christian 11
Sunny Hills 17, Chino 7
Paramount 5, Newbury Park 4
Ramona 3, Maranatha 2
Burbank Burroughs 6, Hart 1
Rosary Academy 11, Orange Vista 6
DIVISION 5
Santa Clara 6, Jurupa Hills 3
Viewpoint 9, Burbank Providence 4
Irvine University 2, University Prep 1
DIVISION 6
Irvine 6, Vasquez 4
Lakeside 9, Flintridge Prep 4
Heritage 13, Palm Desert 0
Alhambra 9, Silverado 6
Granite Hills 32, Big Bear 12
Eastside 7, Anza Hamilton 4
El Monte 11, Santa Paula 10
St. Genevieve 6, Coastal Christian 4
Sierra Vista 7, Rialto 6
Southlands Christian 14, Rancho Mirage 10
St. Monica Prep 4, Academy of Academic Excellence 3
Hesperia Christian 8, Los Amigos 7
Arroyo 11, Serrano 1
Lancaster 8, Cantwell-Sacred Heart 2
Jurupa Valley 14, Sacred Heart LA 2
San Jacinto 10, Garey 9
DIVISION 7
Ramona Convent 13, Riverside Bethel Christian 3
Victor Valley 7, Tustin 3
DIVISION 8
ACE 26, Public Safety Academy 1
Avalon 11, Santa Clarita Christian 3
Bolsa Grande 16, Loma Linda Academy 1
San Bernardino 17, Channel Islands 9
Glendale 9, Indian Springs 3
Workman 18, Santa Maria Valley Christian 3
Santa Rosa Academy 15, Environmental Charter 5
Cobalt 16, Wildomar Cornerstone Christian 3
Bell Gardens 11, Magnolia 4
Brentwood 10, Lennox Academy 9
Pomona Catholic 19, Gabrielino 6
Capistrano Valley Christian 18, California Military 1
Fontana 14, CSDR 3
Hawthorne MSA 28, Downey Calvary Chapel 27
Arroyo Valley 20, Westminster La Quinta 3
FRIDAY’S SCHEDULE
FIRST ROUND
DIVISION 1
Valley View at Murrieta Mesa
Millikan at Orange Lutheran
El Modena at Chino Hils
Agoura at Etiwanda
Palos Verdes at Riverside King, 4:15 p.m.
Cypress at Fullerton
Charter Oak at Ayala
Riverside Poly at California
Marina at Norco
DIVISION 3
Rancho Cucamonga at Paloma Valley
Great Oak at West Torrance
El Segundo at Edison
Colton at El Toro
Redondo Union at Murrieta Valley
Beaumont at North Torrance
Trabuco Hills at West Ranch
Riverside North at San Juan Hills
Oak Park at Cerritos Valley Christian
Highland at Northview
Carter at La Serna
Crescenta Valley at Dos Pueblos
Arcadia at Liberty
DIVISION 5
Flintridge Sacred Heart at Anaheim
Patriot at Arrowhead Christian
Rancho Christian at Temple City
Buena Park at Grace
Alemany at Crean Lutheran
Shadow Hills at Cerritos
Leuzinger at San Marcos
Long Beach Wilson at South El Monte
Garden Grove Santiago at Covina
Rio Hondo Prep at Muir
Katella at Santa Monica
Ontario at Norwalk
Duarte at Northwood, 3:30 p.m.
DIVISION 7
Fillmore at Bloomington
Miller at Savanna
Santa Ana Calvary Chapel at Riverside Springs Magnolia
St. Pius X-St. Matthias Academy at Faith Baptist
Rancho Alamitos at Twentynine Palms
Costa Mesa at Riverside Notre Dame
Pioneer at Firebaugh
Desert Christian Academy at Chadwick
Cathedral City at Artesia, 3:45 p.m.
Bellflower at Orange
Hawthorne at Santa Ana
Temecula Prep at Culver City
United Christian Academy at Windward
Calvary Baptist at Edgewood
DIVISION 8
Redlands Adventist at Banning, 4 p.m.
Note: Second Round May 16; Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.