High school baseball: Saturday City Section playoff results and upcoming schedule

By Los Angeles Times Staff
CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION I

#1 Sylmar 4, #8 Chatsworth 3

#13 Verdugo Hills 8, #5 Sun Valley Poly 2

#3 Venice 7, #6 Palisades 6

#10 Taft 11, #2 Cleveland 0

DIVISION II

#16 Granada Hills Kennedy 6, #8 Port of LA 0

#5 LA Roosevelt 6, #4 LA Wilson 2

#6 South East 4, #3 Torres 1

#7 Franklin 10, #2 Sherman Oaks CES 4

DIVISION III

#9 LA Hamilton 7, #16 Fairfax 0

#4 Sotomayor 4, #5 Sun Valley Magnet 3

#11 Eagle Rock 11, #19 Arleta 1

#2 Van Nuys 11, #7 Fremont 0

TUESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION II

#16 Granada Hills at #5 LA Roosevelt

#7 Franklin at #6 South East

DIVISION III

#9 LA Hamilton at #4 Sotomayor

#11 Eagle Rock at #2 Van Nuys

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

Semifinals

At Cal State Northridge

OPEN DIVISION

#8 Granada Hills vs. #2 El Camino Real, 2 p.m.

#4 Carson vs. #1 Birmingham, 5:30 p.m.

At Stengel Field

DIVISION I

#10 Taft vs. #3 Venice, 2:30 p.m.

#13 Verdugo Hills vs. #1 Sylmar, 5:30 p.m.

Note: Open final May 23 at 1 p.m. at Dodger Stadium; Division I final May 23 at 10 a.m. at Dodger Stadium; Division II final May 22 at 5:30 p.m. (site TBD; Division III final May 22 at 2:30 p.m. (site TBD).

