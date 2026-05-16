High school baseball: Saturday City Section playoff results and upcoming schedule
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION I
#1 Sylmar 4, #8 Chatsworth 3
#13 Verdugo Hills 8, #5 Sun Valley Poly 2
#3 Venice 7, #6 Palisades 6
#10 Taft 11, #2 Cleveland 0
DIVISION II
#16 Granada Hills Kennedy 6, #8 Port of LA 0
#5 LA Roosevelt 6, #4 LA Wilson 2
#6 South East 4, #3 Torres 1
#7 Franklin 10, #2 Sherman Oaks CES 4
DIVISION III
#9 LA Hamilton 7, #16 Fairfax 0
#4 Sotomayor 4, #5 Sun Valley Magnet 3
#11 Eagle Rock 11, #19 Arleta 1
#2 Van Nuys 11, #7 Fremont 0
TUESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION II
#16 Granada Hills at #5 LA Roosevelt
#7 Franklin at #6 South East
DIVISION III
#9 LA Hamilton at #4 Sotomayor
#11 Eagle Rock at #2 Van Nuys
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Semifinals
At Cal State Northridge
OPEN DIVISION
#8 Granada Hills vs. #2 El Camino Real, 2 p.m.
#4 Carson vs. #1 Birmingham, 5:30 p.m.
At Stengel Field
DIVISION I
#10 Taft vs. #3 Venice, 2:30 p.m.
#13 Verdugo Hills vs. #1 Sylmar, 5:30 p.m.
Note: Open final May 23 at 1 p.m. at Dodger Stadium; Division I final May 23 at 10 a.m. at Dodger Stadium; Division II final May 22 at 5:30 p.m. (site TBD; Division III final May 22 at 2:30 p.m. (site TBD).