High school baseball: Friday Southern Section playoff results and upcoming schedules
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
SOUTHERN SECTION BASEBALL PLAYOFFS
FRIDAY’S RESULTS
SECOND ROUND
DIVISION 1
Pool A
#8 Sherman Oaks Notre Dame 4, #1 Norco 0
#9 Ayala 7, #16 Maranatha 6
Pool D
#4 Orange Lutheran 9, #5 Corona 6
#13 Corona Santiago 8, #12 Etiwanda 4
Pool C
#6 St. John Bosco 4, #3 Sierra Canyon 3
#11 Cypress 8, #14 Oaks Christian 2
Pool B
#2 Harvard-Westlake 6, #10 Huntington Beach 5
#15 La Mirada 9, #7 Temecula Valley 2
FIRST ROUND
DIVISION 3
Mira Costa 8, Arlington 6
Redondo Union 8, Ridgecrest Burroughs 7
Dos Pueblos 14, Burbank Burroughs 8
Edison 5, Damien 1
Palos Verdes 7, Orange County Pacifica Christian 1
Warren 8, West Ranch 3
Cajon 4, San Dimas 0
St. Francis 4, Crescenta Valley 1
Agoura 4, Oakwood 0
Garden Grove Pacifica 7, Chino Hills 0
Corona del Mar 2, Bishop Amat 1
Fullerton 8, San Juan Hills 3
Beckman 2, Charter Oak 1
Millikan 2, South Torrance 1
Summit 7, La Canada 6
Arcadia 3, Simi Valley 2
DIVISION 5
Citrus Valley 2, Paloma Valley 1
Irvine 4, Moreno Valley 2
Cathedral 4, Calvary Baptist 2
Long Beach Poly 3, Sunny Hills 2
Quartz Hill 12, Tahquitz 0
Kaiser 6, Oak Hills 5
Paramount 15, Heritage Christian 1
Santa Barbara 5, Loara 4
Long Beach Wilson 3, Montebello 0
Jurupa Hills 3, Santa Fe 0
Temescal Canyon 8, Arrowhead Christian 5
Riverside Prep 7, Capistrano Valley Christian 3
Culver City 8, Cerritos Valley Christian 6
St. Bonaventure 1, Mayfair 0
Bishop Montgomery 5, Cerritos 0
St. Bernard 4, Rancho Verde 3
DIVISION 7
New Roads 5, Palmdale 4
Carpinteria 2, Flintridge Prep 1
North Torrance 5, Baldwin Park 1
Grace 6, Beverly Hills 0
Santa Paula 5, Pasadena Poly 4
Fontana 13, Milken 12
Patriot 11, Viewpoint 10
Victor Valley 9, Placentia Valencia 3
Hemet 2, Riverside Notre Dame 0
South El Monte 3, Buena Park 2
Golden Valley 5, University Prep 1
Jurupa Valley 3, Campbell Hall 0
Arroyo 2, Miller 1
Carter 10, Adelanto 1
Garden Grove 1, Nogales 0
Norwalk 8, San Jacinto Valley 1
DIVISION 9
Dunn 16, Redlands Adventist Academy 4
Lennox Academy 18, Santa Monica Pacifica Christian 8
Crossroads Christian 16, Downey Calvary Chapel 7
St. Monica Academy 4, Coastal Christian 3
San Bernardino 17, Mesa Grande 5
Ojai Valley 16, San Luis Obispo Classical 0
Webb 10, Loma Linda Academy 5
Yucca Valley 8, Santa Maria Valley Christian 7
Rolling Hills Prep 18, Lucerne Valley 5
Ambassador Christian 5, United Christian Academy 4
Riverside Bethel Christian 11, Desert Hot Springs 10
Westminster 11, Anza Hamilton 1
Temecula Prep 25, Pomona 1
Cobalt 9, Environmental Charter 5
Garden Grove Santiago 17, Gorman Charter 1
St. Pius X-St, Matthias Academy 20, Animo Leadership 1
TUESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
THIRD ROUND
DIVISION 1
Pool A
Norco at Ayala
Pool D
Corona at Corona Santiago
Pool C
Sierra Canyon at Cypress
Pool D
Huntington Beach at La Mirada
SECOND ROUND
DIVISION 2
Elsinore at Santa Margarita, 2:30 p.m.
South Hills at Ganesha
Newport Harbor at Great Oak
Gahr at Aquinas
Servite at Foothill
Royal at Yucaipa
Chaminade at Loyola
Westlake at Aemany
DIVISION 3
Mira Costa at Redondo Union
Dos Pueblos at Edison
Palos Verdes at Warren
Cajon at St. Francis
Agoura at Garden Grove Pacifica
Corona del Mar at Fullerton
Millikan at Beckman
Arcadia at Summit
DIVISION 4
Saugus at San Marino, 3:30 p.m.
Rio Mesa at Claremont
Glendora at Katella, Wednesday
Upland at Anaheim Canyon
La Quinta at Marina
Palm Desert at Grand Terrace, 4 p.m.
Woodbridge at Laguna Beach
Moorpark at Monrovia
DIVISION 5
Citrus Valley at Irvine
Long Beach Poly at Cathedral
Quartz Hill at Kaiser
Paramount at Santa Barbara
Long Beach Wilson at Jurupa Hills
Riverside Prep at Temescal Canyon
St. Bonaventure at Culver City
St. Bernard at Bishop Montgomery
DIVISION 6
Brentwood at Ontario
Canyon Springs at Foothill Tech
Troy at Trinity Classical Academy
El Rancho at Northwood
Savanna at Western Christian
Covina at Alhambra
Muir at Santa Ana Calvary Chapel
Crossroads at Lakewood, 4 p.m.
DIVISION 7
New Roads at Carpinteria
Grace at North Torrance
Fontana at Santa Paula, 3:30 p.m.
Patriot at Victor Valley
Hemet at South El Monte
Golden Valley at Jurupa Valley
Carter at Arroyo
Norwalk at Garden Grove
DIVISION 8
Edgewood at Rancho Alamitos
Chadwick at Pasadena Marshall
Rio Hondo Prep at Wildomar Cornerstone Christian
Rosemead at Oxford Academy, Monday
Duarte vs. Santa Clarita Christian at Hart Baseball Complex, 7 p.m.
Nordhoff vs. Nuview Bridge at Mystic Field, Nuevo
Artesia at Magnolia
Anaheim vs. Schurr at Rio Hondo College
DIVISION 9
Dunn at Lennox Academy
St. Monica Academy at Crossroads Christian
San Bernardino at Ojai Valley
Webb at Yucca Valley
Rolling Hills Prep at Ambassador Christian
Westminster at Riverside Bethel Christian
Temecula Prep at Cobalt
St. Pius X-St. Matthias Academy at Garden Grove Santiago
Note: Quarterfinals in all divisions May 22; Semifinals in all divisions May 26; Finals in all divisions May 29-30.