High school baseball: Friday Southern Section playoff results and upcoming schedules

By Los Angeles Times staff
SOUTHERN SECTION BASEBALL PLAYOFFS

FRIDAY’S RESULTS

SECOND ROUND

DIVISION 1

Pool A

#8 Sherman Oaks Notre Dame 4, #1 Norco 0

#9 Ayala 7, #16 Maranatha 6

Pool D

#4 Orange Lutheran 9, #5 Corona 6

#13 Corona Santiago 8, #12 Etiwanda 4

Pool C

#6 St. John Bosco 4, #3 Sierra Canyon 3

#11 Cypress 8, #14 Oaks Christian 2

Pool B

#2 Harvard-Westlake 6, #10 Huntington Beach 5

#15 La Mirada 9, #7 Temecula Valley 2

FIRST ROUND

DIVISION 3

Mira Costa 8, Arlington 6

Redondo Union 8, Ridgecrest Burroughs 7

Dos Pueblos 14, Burbank Burroughs 8

Edison 5, Damien 1

Palos Verdes 7, Orange County Pacifica Christian 1

Warren 8, West Ranch 3

Cajon 4, San Dimas 0

St. Francis 4, Crescenta Valley 1

Agoura 4, Oakwood 0

Garden Grove Pacifica 7, Chino Hills 0

Corona del Mar 2, Bishop Amat 1

Fullerton 8, San Juan Hills 3

Beckman 2, Charter Oak 1

Millikan 2, South Torrance 1

Summit 7, La Canada 6

Arcadia 3, Simi Valley 2

DIVISION 5

Citrus Valley 2, Paloma Valley 1

Irvine 4, Moreno Valley 2

Cathedral 4, Calvary Baptist 2

Long Beach Poly 3, Sunny Hills 2

Quartz Hill 12, Tahquitz 0

Kaiser 6, Oak Hills 5

Paramount 15, Heritage Christian 1

Santa Barbara 5, Loara 4

Long Beach Wilson 3, Montebello 0

Jurupa Hills 3, Santa Fe 0

Temescal Canyon 8, Arrowhead Christian 5

Riverside Prep 7, Capistrano Valley Christian 3

Culver City 8, Cerritos Valley Christian 6

St. Bonaventure 1, Mayfair 0

Bishop Montgomery 5, Cerritos 0

St. Bernard 4, Rancho Verde 3

DIVISION 7

New Roads 5, Palmdale 4

Carpinteria 2, Flintridge Prep 1

North Torrance 5, Baldwin Park 1

Grace 6, Beverly Hills 0

Santa Paula 5, Pasadena Poly 4

Fontana 13, Milken 12

Patriot 11, Viewpoint 10

Victor Valley 9, Placentia Valencia 3

Hemet 2, Riverside Notre Dame 0

South El Monte 3, Buena Park 2

Golden Valley 5, University Prep 1

Jurupa Valley 3, Campbell Hall 0

Arroyo 2, Miller 1

Carter 10, Adelanto 1

Garden Grove 1, Nogales 0

Norwalk 8, San Jacinto Valley 1

DIVISION 9

Dunn 16, Redlands Adventist Academy 4

Lennox Academy 18, Santa Monica Pacifica Christian 8

Crossroads Christian 16, Downey Calvary Chapel 7

St. Monica Academy 4, Coastal Christian 3

San Bernardino 17, Mesa Grande 5

Ojai Valley 16, San Luis Obispo Classical 0

Webb 10, Loma Linda Academy 5

Yucca Valley 8, Santa Maria Valley Christian 7

Rolling Hills Prep 18, Lucerne Valley 5

Ambassador Christian 5, United Christian Academy 4

Riverside Bethel Christian 11, Desert Hot Springs 10

Westminster 11, Anza Hamilton 1

Temecula Prep 25, Pomona 1

Cobalt 9, Environmental Charter 5

Garden Grove Santiago 17, Gorman Charter 1

St. Pius X-St, Matthias Academy 20, Animo Leadership 1

TUESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3:15 p.m. unless noted)

THIRD ROUND

DIVISION 1

Pool A

Norco at Ayala

Pool D

Corona at Corona Santiago

Pool C

Sierra Canyon at Cypress

Pool D

Huntington Beach at La Mirada

SECOND ROUND

DIVISION 2

Elsinore at Santa Margarita, 2:30 p.m.

South Hills at Ganesha

Newport Harbor at Great Oak

Gahr at Aquinas

Servite at Foothill

Royal at Yucaipa

Chaminade at Loyola

Westlake at Aemany

DIVISION 3

Mira Costa at Redondo Union

Dos Pueblos at Edison

Palos Verdes at Warren

Cajon at St. Francis

Agoura at Garden Grove Pacifica

Corona del Mar at Fullerton

Millikan at Beckman

Arcadia at Summit

DIVISION 4

Saugus at San Marino, 3:30 p.m.

Rio Mesa at Claremont

Glendora at Katella, Wednesday

Upland at Anaheim Canyon

La Quinta at Marina

Palm Desert at Grand Terrace, 4 p.m.

Woodbridge at Laguna Beach

Moorpark at Monrovia

DIVISION 5

Citrus Valley at Irvine

Long Beach Poly at Cathedral

Quartz Hill at Kaiser

Paramount at Santa Barbara

Long Beach Wilson at Jurupa Hills

Riverside Prep at Temescal Canyon

St. Bonaventure at Culver City

St. Bernard at Bishop Montgomery

DIVISION 6

Brentwood at Ontario

Canyon Springs at Foothill Tech

Troy at Trinity Classical Academy

El Rancho at Northwood

Savanna at Western Christian

Covina at Alhambra

Muir at Santa Ana Calvary Chapel

Crossroads at Lakewood, 4 p.m.

DIVISION 7

New Roads at Carpinteria

Grace at North Torrance

Fontana at Santa Paula, 3:30 p.m.

Patriot at Victor Valley

Hemet at South El Monte

Golden Valley at Jurupa Valley

Carter at Arroyo

Norwalk at Garden Grove

DIVISION 8

Edgewood at Rancho Alamitos

Chadwick at Pasadena Marshall

Rio Hondo Prep at Wildomar Cornerstone Christian

Rosemead at Oxford Academy, Monday

Duarte vs. Santa Clarita Christian at Hart Baseball Complex, 7 p.m.

Nordhoff vs. Nuview Bridge at Mystic Field, Nuevo

Artesia at Magnolia

Anaheim vs. Schurr at Rio Hondo College

DIVISION 9

Dunn at Lennox Academy

St. Monica Academy at Crossroads Christian

San Bernardino at Ojai Valley

Webb at Yucca Valley

Rolling Hills Prep at Ambassador Christian

Westminster at Riverside Bethel Christian

Temecula Prep at Cobalt

St. Pius X-St. Matthias Academy at Garden Grove Santiago

Note: Quarterfinals in all divisions May 22; Semifinals in all divisions May 26; Finals in all divisions May 29-30.

