Advertisement
High School Sports

High school boys volleyball: City Section Saturday finals

Volleyball ball on hardwood volleyball court
(Augustas Cetkauskas /Getty Images / iStockphoto)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL

CITY SECTION FINALS

FRIDAY

At Birmingham

DIVISION I

#1 Taft d. #3 Cleveland, 25-23, 25-14, 25-21

DIVISION IV

#7 Maywood CES d. #4 Math & Science College Prep, 25-17, 25-17, 25-23

At Venice

DIVISION II

#4 Marquez d. #6 Narbonne, 23-25, 25-19, 29-27, 25-16

DIVISION III

#13 Birmingham d. #2 Legacy, 25-20, 17-25, 31-33, 25-21, 15-10

SATURDAY

At Birmingham

OPEN DIVISION

#3 Chatsworth d. #1 Granada Hills, 24-26, 25-21, 25-14, 25-18

DIVISION V

314 Franklin d. #13 Rancho Dominguez, 25-18, 25-19, 25-16

SOUTHERN SECTION FINALS

THURSDAY

At Home Sites

DIVISION 9

Vasquez d. Tarbut V’ Torah, 25-19, 22-25, 25-21, 19-25, 15-10

FRIDAY

At Cerritos College

DIVISION 1

#1 Mira Costa d. #3 Loyola, 25-21, 25-22, 25-22

DIVISION 4

Sunny Hills d. Royal, 24-26, 25-22, 27-25, 25-23

At Home Sites

DIVISION 5

Bishop Diego d. St. Anthony, 25-19, 25-19, 23-25, 25-23

DIVISION 8

Temescal Canyon d. West Valley, 24-26, 25-16, 25-19, 25-23

SATURDAY

At Cerritos College

DIVISION 2

Orange Lutheran d. Edison, 3-1

DIVISION 3

Windward d. St, John Bosco, 24-26, 25–21, 25-22, 25-20

DIVISION 6

Culver City d. Garden Grove, 27-25, 25-20, 19-25, 21-25, 15-9

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement