High school boys volleyball: City Section Saturday finals
-
HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL
CITY SECTION FINALS
FRIDAY
At Birmingham
DIVISION I
#1 Taft d. #3 Cleveland, 25-23, 25-14, 25-21
DIVISION IV
#7 Maywood CES d. #4 Math & Science College Prep, 25-17, 25-17, 25-23
At Venice
DIVISION II
#4 Marquez d. #6 Narbonne, 23-25, 25-19, 29-27, 25-16
DIVISION III
#13 Birmingham d. #2 Legacy, 25-20, 17-25, 31-33, 25-21, 15-10
SATURDAY
At Birmingham
OPEN DIVISION
#3 Chatsworth d. #1 Granada Hills, 24-26, 25-21, 25-14, 25-18
DIVISION V
314 Franklin d. #13 Rancho Dominguez, 25-18, 25-19, 25-16
SOUTHERN SECTION FINALS
THURSDAY
At Home Sites
DIVISION 9
Vasquez d. Tarbut V’ Torah, 25-19, 22-25, 25-21, 19-25, 15-10
FRIDAY
At Cerritos College
DIVISION 1
#1 Mira Costa d. #3 Loyola, 25-21, 25-22, 25-22
DIVISION 4
Sunny Hills d. Royal, 24-26, 25-22, 27-25, 25-23
At Home Sites
DIVISION 5
Bishop Diego d. St. Anthony, 25-19, 25-19, 23-25, 25-23
DIVISION 8
Temescal Canyon d. West Valley, 24-26, 25-16, 25-19, 25-23
SATURDAY
At Cerritos College
DIVISION 2
Orange Lutheran d. Edison, 3-1
DIVISION 3
Windward d. St, John Bosco, 24-26, 25–21, 25-22, 25-20
DIVISION 6
Culver City d. Garden Grove, 27-25, 25-20, 19-25, 21-25, 15-9