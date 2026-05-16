High school softball: Southern Section Friday playoff scores and upcoming schedule

By Los Angeles Times staff
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS

FRIDAY’S RESULTS

FIRST ROUND

DIVISION 1

Murrieta Mesa 10, Valley View 0

Orange Lutheran 10, Millikan 0

Chino Hills 2, El Modena 1

Etiwanda 14, Agoura 13

Palos Verdes 3, Riverside King 2

Cypress 4, Fullerton 2

Ayala 11, Charter Oak 1

Riverside Poly 7, California 3

Norco 2, Marina 1

DIVISION 3

Rancho Cucamonga 9, Paloma Valley 1

Great Oak 5, West Torrance 2

Edison 8, El Segundo 5

El Toro 9, Colton 0

Murrieta Valley 9, Redondo Union 8

North Torrance 5, Beaumont 0

West Ranch 7, Trabuco Hills 6

San Juan Hills 8, Riverside North 7

Oak Park 10, Cerritos Valley Christian 4

Highland 7, Northview 2

La Serna 4, Carter 0

Dos Pueblos 5, Crescenta Valley 0

Liberty 10, Arcadia 3

DIVISION 5

Anaheim 11, Flintridge Sacred Heart 0

Patriot 11, Arrowhead Christian 9

Temple City 9, Rancho Christian 6

Grace 11, Buena Park 0

Crean Lutheran 3, Alemany 2

Shadow Hills 8, Cerritos 3

San Marcos 10, Leuzinger 0

South El Monte 7, Long Beach Wilson 5

Covina 11, Garden Grove Santiago 1

Muir 8, Rio Hondo Prep 7

Santa Monica 6, Katella 5

Ontario 6, Norwalk 2

Northwood 18, Duarte 11

DIVISION 7

Bloomington 9, Fillmore 8

Miller 11, Savanna 3

Santa Ana Calvary Chapel 11, Riverside Springs Magnolia 4

Faith Baptist 18, St. Pius X-St. Matthias Academy 4

Twentynine Palms 16, Rancho Alamitos 15

Riverside Notre Dame 12, Costa Mesa 2

Firebaugh 9, Pioneer 8

Chadwick 6, Desert Christian Academy 1

Cathedral City 2, Artesia 1

Orange 9, Bellflower 3

Santa Ana 10, Hawthorne 0

Culver City 9, Temecula Prep 8

DIVISION 8

Banning 20, Redlands Adventist 3

SATURDAY’S SCHEDULE

(Games at 3:15 p.m. unless noted)

SECOND ROUND

DIVISION 1

La Habra at Murrieta Mesa, noon

Chino Hills at Orange Lutheran

Etiwanda at Westlake

La Mirada at Palos Verdes, noon

Garden Grove Pacifica at Cypress, noon

Ayala at JSerra

Sherman Oaks Notre Dame at Oaks Christian, 1 p.m.

Norco at Riverside Poly

DIVISION 2

Bonita at Ganesha, 11 a.m.

Whittier Christian at Warren

Simi Valley at St. Paul

Moorpark at Lakewood St. Joseph, 11 a.m.

Temescal Canyon at San Clemente, 12:30 p.m.

Huntington Beach at Camarillo, Monday

Saugus at Vista Murrieta, 12:30 p.m.

Mater Dei at Gahr, noon

DIVISION 3

Great Oak at Rancho Cucamonga

Edison at El Toro, Monday

Murrieta Valley at North Torrance

West Ranch at San Juan Hills

Riverside Prep at Oak Park, 12:30 p.m.

La Serna at Highland

Dos Pueblos at La Salle, Monday

Villa Park at Liberty, 1 p.m.

DIVISION 4

St. Bonaventure at Harvard-Westlake, 11 a.m.

Apple Valley at Oxnard

Don Lugo at Monrovia, 1:30 p.m.

La Quinta at Mira Costa

Rio Mesa at Mission Viejo, 10 a.m.

Oak Hills at Sunny Hills

Ramona at Paramount

Burbank Burroughs at Rosary, Monday

DIVISION 5

Anaheim vs. Santa Clara at Beck Park

Temple City at Patriot

Crean Lutheran at Grace

Viewpoint at Shadow Hills

San Marcos at Irvine University, noon

South El Monte at Covina

Santa Monica at Muir, 10:30 a.m.

Northwood at Ontario, 1 p.m.

DIVISION 6

Irvine at Lakeside

Alhambra at Heritage

Eastside at Granite Hills, noon

El Monte at St. Genevieve

Sierra Vista vs. Southlands Christian at Brea Canyon Cutoff Rd

Hesperia Christian vs. St. Monica Prep at Memorial Park, 2 p.m.

Arroyo at Lancaster

San Jacinto at Jurupa Valley

DIVISION 7

Bloomington at Ramona Convent

Miller at Santa Ana Calvary Chapel

Faith Baptist at Twentynine Palms, Monday

Firebaugh vs. Riverside Notre Dame at Ramona

Chadwick at Cathedral City

Orange at Victor Valley, 11 a.m.

Santa Ana at Culver City, Monday

Windward at Edgewood, Monday at 3:30 p.m.

DIVISION 8

ACE at Avalon

Bolsa Grande vs. San Bernardino, Monday at San Bernardino College

Workman at Glendale

Cobalt at Santa Rosa Academy

Bell Gardens vs. Brentwood at John Anson Ford Park

Pomona Catholic vs. Capistrano Valley Christian at Laguna Hills, 2 p.m.

Fontana at Banning

Hawthorne MSA at Arroyo Valley, 1 p.m.

Note: Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.

