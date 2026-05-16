High school softball: Southern Section Friday playoff scores and upcoming schedule
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
FRIDAY’S RESULTS
FIRST ROUND
DIVISION 1
Murrieta Mesa 10, Valley View 0
Orange Lutheran 10, Millikan 0
Chino Hills 2, El Modena 1
Etiwanda 14, Agoura 13
Palos Verdes 3, Riverside King 2
Cypress 4, Fullerton 2
Ayala 11, Charter Oak 1
Riverside Poly 7, California 3
Norco 2, Marina 1
DIVISION 3
Rancho Cucamonga 9, Paloma Valley 1
Great Oak 5, West Torrance 2
Edison 8, El Segundo 5
El Toro 9, Colton 0
Murrieta Valley 9, Redondo Union 8
North Torrance 5, Beaumont 0
West Ranch 7, Trabuco Hills 6
San Juan Hills 8, Riverside North 7
Oak Park 10, Cerritos Valley Christian 4
Highland 7, Northview 2
La Serna 4, Carter 0
Dos Pueblos 5, Crescenta Valley 0
Liberty 10, Arcadia 3
DIVISION 5
Anaheim 11, Flintridge Sacred Heart 0
Patriot 11, Arrowhead Christian 9
Temple City 9, Rancho Christian 6
Grace 11, Buena Park 0
Crean Lutheran 3, Alemany 2
Shadow Hills 8, Cerritos 3
San Marcos 10, Leuzinger 0
South El Monte 7, Long Beach Wilson 5
Covina 11, Garden Grove Santiago 1
Muir 8, Rio Hondo Prep 7
Santa Monica 6, Katella 5
Ontario 6, Norwalk 2
Northwood 18, Duarte 11
DIVISION 7
Bloomington 9, Fillmore 8
Miller 11, Savanna 3
Santa Ana Calvary Chapel 11, Riverside Springs Magnolia 4
Faith Baptist 18, St. Pius X-St. Matthias Academy 4
Twentynine Palms 16, Rancho Alamitos 15
Riverside Notre Dame 12, Costa Mesa 2
Firebaugh 9, Pioneer 8
Chadwick 6, Desert Christian Academy 1
Cathedral City 2, Artesia 1
Orange 9, Bellflower 3
Santa Ana 10, Hawthorne 0
Culver City 9, Temecula Prep 8
DIVISION 8
Banning 20, Redlands Adventist 3
SATURDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
SECOND ROUND
DIVISION 1
La Habra at Murrieta Mesa, noon
Chino Hills at Orange Lutheran
Etiwanda at Westlake
La Mirada at Palos Verdes, noon
Garden Grove Pacifica at Cypress, noon
Ayala at JSerra
Sherman Oaks Notre Dame at Oaks Christian, 1 p.m.
Norco at Riverside Poly
DIVISION 2
Bonita at Ganesha, 11 a.m.
Whittier Christian at Warren
Simi Valley at St. Paul
Moorpark at Lakewood St. Joseph, 11 a.m.
Temescal Canyon at San Clemente, 12:30 p.m.
Huntington Beach at Camarillo, Monday
Saugus at Vista Murrieta, 12:30 p.m.
Mater Dei at Gahr, noon
DIVISION 3
Great Oak at Rancho Cucamonga
Edison at El Toro, Monday
Murrieta Valley at North Torrance
West Ranch at San Juan Hills
Riverside Prep at Oak Park, 12:30 p.m.
La Serna at Highland
Dos Pueblos at La Salle, Monday
Villa Park at Liberty, 1 p.m.
DIVISION 4
St. Bonaventure at Harvard-Westlake, 11 a.m.
Apple Valley at Oxnard
Don Lugo at Monrovia, 1:30 p.m.
La Quinta at Mira Costa
Rio Mesa at Mission Viejo, 10 a.m.
Oak Hills at Sunny Hills
Ramona at Paramount
Burbank Burroughs at Rosary, Monday
DIVISION 5
Anaheim vs. Santa Clara at Beck Park
Temple City at Patriot
Crean Lutheran at Grace
Viewpoint at Shadow Hills
San Marcos at Irvine University, noon
South El Monte at Covina
Santa Monica at Muir, 10:30 a.m.
Northwood at Ontario, 1 p.m.
DIVISION 6
Irvine at Lakeside
Alhambra at Heritage
Eastside at Granite Hills, noon
El Monte at St. Genevieve
Sierra Vista vs. Southlands Christian at Brea Canyon Cutoff Rd
Hesperia Christian vs. St. Monica Prep at Memorial Park, 2 p.m.
Arroyo at Lancaster
San Jacinto at Jurupa Valley
DIVISION 7
Bloomington at Ramona Convent
Miller at Santa Ana Calvary Chapel
Faith Baptist at Twentynine Palms, Monday
Firebaugh vs. Riverside Notre Dame at Ramona
Chadwick at Cathedral City
Orange at Victor Valley, 11 a.m.
Santa Ana at Culver City, Monday
Windward at Edgewood, Monday at 3:30 p.m.
DIVISION 8
ACE at Avalon
Bolsa Grande vs. San Bernardino, Monday at San Bernardino College
Workman at Glendale
Cobalt at Santa Rosa Academy
Bell Gardens vs. Brentwood at John Anson Ford Park
Pomona Catholic vs. Capistrano Valley Christian at Laguna Hills, 2 p.m.
Fontana at Banning
Hawthorne MSA at Arroyo Valley, 1 p.m.
Note: Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.