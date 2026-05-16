High school softball: Southern Section Saturday playoff scores
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
SECOND ROUND
DIVISION 1
La Habra 6, Murrieta Mesa 4
Orange Lutheran 17, Chino Hills 14
Etiwanda 11, Westlake 9
La Mirada 3, Palos Verdes 0
Garden Grove Pacifica 9, Cypress 8
JSerra 5, Ayala 4
Sherman Oaks Notre Dame 8, Oaks Christian 5
Norco 8, Riverside Poly 2
DIVISION 2
Bonita 11, Ganesha 8
Whittier Christian 9, Warren 3
St. Paul 2, Simi Valley 0
Lakewood St. Joseph 5, Moorpark 4
San Clemente 4, Temescal Canyon 1
Huntington Beach at Camarillo, Monday
Vista Murrieta 10, Saugus 9
Mater Dei 3, Gahr 1
DIVISION 3
Great Oak at Rancho Cucamonga, Monday at 4 p.m.
Edison at El Toro, Monday
North Torrance 6, Murrieta Valley 5
San Juan Hills 6, West Ranch 0
Riverside Prep 2, Oak Park 1
La Serna 8, Highland 3
Dos Pueblos at La Salle, Monday
Villa Park 7, Liberty 3
DIVISION 4
St. Bonaventure 12, Harvard-Westlake 5
Oxnard 4, Apple Valley 0
Monrovia 5, Don Lugo 1
Mira Costa 2, La Quinta 0
Mission Viejo 5, Rio Mesa 4
Oak Hills 6, Sunny Hills 5
Ramona 7, Paramount 6
Burbank Burroughs at Rosary, Monday
DIVISION 5
Santa Clara 8, Anaheim 1
Patriot 15, Temple City 7
Grace 11, Crean Lutheran 1
Shadow Hills 12, Viewpoint 9
Irvine University 2, San Marcos 1
Covina 5, South El Monte 4
Santa Monica 8, Muir 6
Northwood 9, Ontario 5
DIVISION 6
Irvine 14, Lakeside 3
Heritage 8, Alhambra 7
Granite Hills 14, Eastside 2
St. Genevieve 9, El Monte 5
Sierra Vista 10, Southlands Christian 6
Hesperia Christian 5, St. Monica Prep 3
Arroyo 16, Lancaster 2
Jurupa Valley 13, San Jacinto 12
DIVISION 7
Ramona Convent 13, Bloomington 3
Santa Ana Calvary Chapel 19, Miller 10
Faith Baptist at Twentynine Palms, Monday
Riverside Notre Dame 7, Firebaugh 6
Cathedral City 12, Chadwick 6
Victor Valley 12, Orange 2
Santa Ana at Culver City, Monday
Windward at Edgewood, Monday at 3:30 p.m.
DIVISION 8
ACE at Avalon
Bolsa Grande vs. San Bernardino, Monday at San Bernardino College
Workman 17, Glendale 5
Cobalt 12, Santa Rosa Academy 11
Bell Gardens vs. Brentwood, Monday at John Anson Ford Park
Pomona Catholic vs. Capistrano Valley Christian at Laguna Hills, 2 p.m.
Fontana at Banning, Monday at 4 p.m.
Arroyo Valley 13, Hawthorne MSA 3
Note: Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.