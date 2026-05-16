High School Sports

High school softball: Southern Section Saturday playoff scores

By Los Angeles Times staff

SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

SECOND ROUND

DIVISION 1

La Habra 6, Murrieta Mesa 4

Orange Lutheran 17, Chino Hills 14

Etiwanda 11, Westlake 9

La Mirada 3, Palos Verdes 0

Garden Grove Pacifica 9, Cypress 8

JSerra 5, Ayala 4

Sherman Oaks Notre Dame 8, Oaks Christian 5

Norco 8, Riverside Poly 2

DIVISION 2

Bonita 11, Ganesha 8

Whittier Christian 9, Warren 3

St. Paul 2, Simi Valley 0

Lakewood St. Joseph 5, Moorpark 4

San Clemente 4, Temescal Canyon 1

Huntington Beach at Camarillo, Monday

Vista Murrieta 10, Saugus 9

Mater Dei 3, Gahr 1

DIVISION 3

Great Oak at Rancho Cucamonga, Monday at 4 p.m.

Edison at El Toro, Monday

North Torrance 6, Murrieta Valley 5

San Juan Hills 6, West Ranch 0

Riverside Prep 2, Oak Park 1

La Serna 8, Highland 3

Dos Pueblos at La Salle, Monday

Villa Park 7, Liberty 3

DIVISION 4

St. Bonaventure 12, Harvard-Westlake 5

Oxnard 4, Apple Valley 0

Monrovia 5, Don Lugo 1

Mira Costa 2, La Quinta 0

Mission Viejo 5, Rio Mesa 4

Oak Hills 6, Sunny Hills 5

Ramona 7, Paramount 6

Burbank Burroughs at Rosary, Monday

DIVISION 5

Santa Clara 8, Anaheim 1

Patriot 15, Temple City 7

Grace 11, Crean Lutheran 1

Shadow Hills 12, Viewpoint 9

Irvine University 2, San Marcos 1

Covina 5, South El Monte 4

Santa Monica 8, Muir 6

Northwood 9, Ontario 5

DIVISION 6

Irvine 14, Lakeside 3

Heritage 8, Alhambra 7

Granite Hills 14, Eastside 2

St. Genevieve 9, El Monte 5

Sierra Vista 10, Southlands Christian 6

Hesperia Christian 5, St. Monica Prep 3

Arroyo 16, Lancaster 2

Jurupa Valley 13, San Jacinto 12

DIVISION 7

Ramona Convent 13, Bloomington 3

Santa Ana Calvary Chapel 19, Miller 10

Faith Baptist at Twentynine Palms, Monday

Riverside Notre Dame 7, Firebaugh 6

Cathedral City 12, Chadwick 6

Victor Valley 12, Orange 2

Santa Ana at Culver City, Monday

Windward at Edgewood, Monday at 3:30 p.m.

DIVISION 8

ACE at Avalon

Bolsa Grande vs. San Bernardino, Monday at San Bernardino College

Workman 17, Glendale 5

Cobalt 12, Santa Rosa Academy 11

Bell Gardens vs. Brentwood, Monday at John Anson Ford Park

Pomona Catholic vs. Capistrano Valley Christian at Laguna Hills, 2 p.m.

Fontana at Banning, Monday at 4 p.m.

Arroyo Valley 13, Hawthorne MSA 3

Note: Quarterfinals May 20; Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.

