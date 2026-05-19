High school softball: Southern Section Tuesday playoff scores and upcoming schedule

By Los Angeles Times staff

SOUTHERN SECTION BASEBALL PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
THIRD ROUND

DIVISION 1
Pool A
Norco 9, Ayala 2

Pool B
Corona 6, Corona Santiago 1

Pool C
Cypress 8, Sierra Canyon 0

Pool D
La Mirada 11, Huntington Beach 1

SECOND ROUND

DIVISION 2
Elsinore 6, Santa Margarita 4
Ganesha 5, South Hills 2
Newport Harbor 4, Great Oak 1
Aquinas 5, Gahr 3
Santa Ana Foothill 3, Servite 0
Yucaipa 17, Royal 2
Loyola 7, Chaminade 6
Alemany 9, Westlake 6

DIVISION 3
Mira Costa 6, Redondo Union 3
Dos Pueblos 10, Edison 7
Warren 10, Palos Verdes 1
St. Francis 5, Cajon 2
Agoura 3, Garden Grove Pacifica 0
Fullerton 7, Corona del Mar 6
Millikan 3, Beckman 1
Summit 5, Arcadia 4

DIVISION 4
Saugus 11, San Marino 10
Rio Mesa 4, Claremont 2
Glendora at Katella, Wednesday
Anaheim Canyon 4, Upland 1
Marina 11, La Quinta 4
Grand Terrace 4, Palm Desert 0
Laguna Beach 7, Woodbridge 2
Moorpark 8, Monrovia 6

DIVISION 5
Irvine 3, Citrus Valley 2
Cathedral 2, Long Beach Poly 1
Kaiser 5, Quartz Hill 4
Santa Barbara 12, Paramount 5
Long Beach Wilson 2, Jurupa Hills 1
Temescal Canyon 7, Riverside Prep 6
Culver City 6, St. Bonaventure 2
St. Bernard 4, Bishop Montgomery 0

DIVISION 6
Brentwood 9, Ontario 7
Foothill Tech 4, Canyon Springs 0
Trinity Classical Academy 5, Troy 3
El Rancho 8, Northwood 0
Western Christian 5, Savanna 3
Covina 15, Alhambra 5
Muir at Santa Ana Calvary Chapel, late
Lakewood 6, Crossroads 2

DIVISION 7
Carpinteria 7, New Roads 2
North Torrance 7, Grace 0
Santa Paula 11, Fontana 1
Patriot 3, Victor Valley 2
South El Monte 3, Hemet 2
Golden Valley 6, Jurupa Valley 3
Arroyo 4, Carter 3
Norwalk 4, Garden Grove 1

DIVISION 8
Rancho Alamitos 13, Edgewood 10
Chadwick 26, Pasadena Marshall 23
Wildomar Cornerstone Christian 7, Rio Hondo Prep 3
Oxford Academy 4, Rosemead 3
Duarte 4, Santa Clarita Christian 2
Nuview Bridge 3, Nordhoff 2
Artesia 10, Magnolia 5
Anaheim vs. Schurr at Rio Hondo College

DIVISION 9
Lennox Academy 6, Dunn 4
Crossroads Christian 9, St. Monica Academy 8
Ojai Valley 2, San Bernardino 0
Webb 5, Yucca Valley 3
Rolling Hills Prep 11, Ambassador Christian 3
Riverside Bethel Christian 6, Westminster 4
Temecula Prep 22, Cobalt 1
Garden Grove Santiago 7, St. Pius X-St. Matthias Academy 6

FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
QUARTERFINALS

DIVISION 1
Corona at Sherman Oaks Notre Dame
Norco at Orange Lutheran
St. John Bosco at La Mirada
Cypress at Harvard-Westlake

DIVISION 2
Ganesha at Elsinore
Aquinas at Newport Harbor
Foothill at Yucaipa
Loyola at Alemany

DIVISION 3
Mira Costa at Dos Pueblos
St. Francis at Warren
Fullerton at Agoura
Summit at Millikan

DIVISION 4
Saugus at Rio Mesa
Glendora / Katella vs. Anaheim Canyon
Marina at Grand Terrace
Laguna Beach at Moorpark

DIVISION 5
Irvine at Cathedral
Santa Barbara at Kaiser
Temescal Canyon at Long Beach Wilson
Culver City at St. Bernard

DIVISION 6
Foothill Tech at Brentwood
El Rancho at Trinity Classical Academy
Covina at Western Christian
Lakewood vs. Muir /Santa Ana Calvary Chapel

DIVISION 7
Carpinteria at North Torrance
Santa Paula at Patriot
South El Monte at Golden Valley
Norwalk at Arroyo

DIVISION 8
Chadwick at Rancho Alamitos
Oxford Academy at Wildomar Cornerstone Christian
Duarte at Nuview Bridge
Schurr at Artesia

DIVISION 9
Crossroads Christian at Lennox Academy
HajI Valley at Webb
Riverside Bethel Christian at Rolling Hills Prep
Temecula Prep at Garden Grove Santiago

Note: Semifinals in all divisions May 26; Finals in all divisions May 29-30.

