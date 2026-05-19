Advertisement
High School Sports

High school softball: Southern Section Monday playoff schedule for Wednesday

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS

WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
Quarterfinals

DIVISION 1
Orange Lutheran at La Habra
Etiwanda at La Mirada, Thursday
JSerra at Garden Grove Pacifica
Norco vs. Sherman Oaks Notre Dame at ESO Sports Complex

DIVISION 2
Bonita at Whittier Christian, 3:30 p.m.
St. Paul at Lakewood St. Joseph
Huntington Beach at San Clemente
Mater Dei at Vista Murrieta

DIVISION 3
Edison at Great Oak
North Torrance at San Juan Hills
La Serna at Riverside Prep
Dos Pueblos at Villa Park

DIVISION 4
Oxnard at St. Bonaventure
Mira Costa at Monrovia
Mission Viejo at Oak Hills
Ramona at Burbank Burroughs

DIVISION 5
Santa Clara at Patriot
Grace at Shadow Hills
Irvine University at Covina
Santa Monica at Northwood

DIVISION 6
Irvine at Heritage
St. Genevieve at Granite Hills
Sierra Vista at Hesperia Christian, Thursday
Arroyo at San Jacinto

DIVISION 7
Ramona Convent at Santa Ana Calvary Chapel
Riverside Notre Dame at Faith Baptist
Victor Valley at Cathedral City, 5 p.m.
Edgewood at Culver City

DIVISION 8
Avalon at San Bernardino
Workman at Cobalt
Bell Gardens vs. Capistrano Valley Christian at Great Park
Arroyo Valley vs. Banning

Note: Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement