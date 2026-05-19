High school softball: Southern Section Monday playoff schedule for Wednesday
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 1
Orange Lutheran at La Habra
Etiwanda at La Mirada, Thursday
JSerra at Garden Grove Pacifica
Norco vs. Sherman Oaks Notre Dame at ESO Sports Complex
DIVISION 2
Bonita at Whittier Christian, 3:30 p.m.
St. Paul at Lakewood St. Joseph
Huntington Beach at San Clemente
Mater Dei at Vista Murrieta
DIVISION 3
Edison at Great Oak
North Torrance at San Juan Hills
La Serna at Riverside Prep
Dos Pueblos at Villa Park
DIVISION 4
Oxnard at St. Bonaventure
Mira Costa at Monrovia
Mission Viejo at Oak Hills
Ramona at Burbank Burroughs
DIVISION 5
Santa Clara at Patriot
Grace at Shadow Hills
Irvine University at Covina
Santa Monica at Northwood
DIVISION 6
Irvine at Heritage
St. Genevieve at Granite Hills
Sierra Vista at Hesperia Christian, Thursday
Arroyo at San Jacinto
DIVISION 7
Ramona Convent at Santa Ana Calvary Chapel
Riverside Notre Dame at Faith Baptist
Victor Valley at Cathedral City, 5 p.m.
Edgewood at Culver City
DIVISION 8
Avalon at San Bernardino
Workman at Cobalt
Bell Gardens vs. Capistrano Valley Christian at Great Park
Arroyo Valley vs. Banning
Note: Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.