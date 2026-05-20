Don't Miss
Your morning catch-up: What the attack in San Diego says about California, Hilton and Becerra are leading the governor’s race and more big stories
Advertisement
High School Sports

High school baseball: Tuesday’s Southern Section playoff results and upcoming schedule

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN SECTION BASEBALL PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
THIRD ROUND

DIVISION 1

Pool A

Norco 9, Ayala 2

Pool D

Corona 6, Corona Santiago 1

Pool C

Cypress 8, Sierra Canyon 0

Pool D

La Mirada 11, Huntington Beach 1

SECOND ROUND

DIVISION 2

Elsinore 6, Santa Margarita 4

Ganesha 5, South Hills 2

Newport Harbor 4, Great Oak 1

Aquinas 5, Gahr 3

Santa Ana Foothill 3, Servite 0

Yucaipa 17, Royal 2

Loyola 7, Chaminade 6

Alemany 9, Westlake 6

DIVISION 3

Mira Costa 6, Redondo Union 3

Dos Pueblos 10, Edison 7

Warren 10, Palos Verdes 1

St. Francis 5, Cajon 2

Agoura 3, Garden Grove Pacifica 0

Fullerton 7, Corona del Mar 6

Millikan 3, Beckman 1

Summit 5, Arcadia 4

DIVISION 4

Saugus 11, San Marino 10

Rio Mesa 4, Claremont 2

Glendora at Katella, Wednesday

Anaheim Canyon 4, Upland 1

Marina 11, La Quinta 4

Grand Terrace 4, Palm Desert 0

Laguna Beach 7, Woodbridge 2

Moorpark 8, Monrovia 6

DIVISION 5

Irvine 3, Citrus Valley 2

Cathedral 2, Long Beach Poly 1

Kaiser 5, Quartz Hill 4

Santa Barbara 12, Paramount 5

Long Beach Wilson 2, Jurupa Hills 1

Temescal Canyon 7, Riverside Prep 6

Culver City 6, St. Bonaventure 2

St. Bernard 4, Bishop Montgomery 0

DIVISION 6

Brentwood 9, Ontario 7

Foothill Tech 4, Canyon Springs 0

Trinity Classical Academy 5, Troy 3

El Rancho 8, Northwood 0

Western Christian 5, Savanna 3

Covina 15, Alhambra 5

Muir at Santa Ana Calvary Chapel, late

Lakewood 6, Crossroads 2

DIVISION 7

Carpinteria 7, New Roads 2

North Torrance 7, Grace 0

Santa Paula 11, Fontana 1

Patriot 3, Victor Valley 2

South El Monte 3, Hemet 2

Golden Valley 6, Jurupa Valley 3

Arroyo 4, Carter 3

Norwalk 4, Garden Grove 1

DIVISION 8

Rancho Alamitos 13, Edgewood 10

Chadwick 26, Pasadena Marshall 23

Wildomar Cornerstone Christian 7, Rio Hondo Prep 3

Oxford Academy 4, Rosemead 3

Duarte 4, Santa Clarita Christian 2

Nuview Bridge 3, Nordhoff 2

Artesia 10, Magnolia 5

Anaheim vs. Schurr at Rio Hondo College

DIVISION 9

Lennox Academy 6, Dunn 4

Crossroads Christian 9, St. Monica Academy 8

Ojai Valley 2, San Bernardino 0

Webb 5, Yucca Valley 3

Rolling Hills Prep 11, Ambassador Christian 3

Riverside Bethel Christian 6, Westminster 4

Temecula Prep 22, Cobalt 1

Garden Grove Santiago 7, St. Pius X-St. Matthias Academy 6

FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3:15 p.m. unless noted)
QUARTERFINALS

DIVISION 1

Corona at Sherman Oaks Notre Dame

Norco at Orange Lutheran

St. John Bosco at La Mirada

Cypress at Harvard-Westlake

DIVISION 2

Ganesha at Elsinore

Aquinas at Newport Harbor

Foothill at Yucaipa

Loyola at Alemany

DIVISION 3

Mira Costa at Dos Pueblos

St. Francis at Warren

Fullerton at Agoura

Summit at Millikan

DIVISION 4

Saugus at Rio Mesa

Glendora / Katella vs. Anaheim Canyon

Marina at Grand Terrace

Laguna Beach at Moorpark

DIVISION 5

Irvine at Cathedral

Santa Barbara at Kaiser

Temescal Canyon at Long Beach Wilson

Culver City at St. Bernard

DIVISION 6

Foothill Tech at Brentwood

El Rancho at Trinity Classical Academy

Covina at Western Christian

Lakewood vs. Muir /Santa Ana Calvary Chapel

DIVISION 7

Carpinteria at North Torrance

Santa Paula at Patriot

South El Monte at Golden Valley

Norwalk at Arroyo

DIVISION 8

Chadwick at Rancho Alamitos

Oxford Academy at Wildomar Cornerstone Christian

Duarte at Nuview Bridge

Schurr at Artesia

DIVISION 9

Crossroads Christian at Lennox Academy

HajI Valley at Webb

Riverside Bethel Christian at Rolling Hills Prep

Temecula Prep at Garden Grove Santiago

Note: Semifinals in all divisions May 26; Finals in all divisions May 29-30.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement