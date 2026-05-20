Don't Miss
Your morning catch-up: What the attack in San Diego says about California, Hilton and Becerra are leading the governor’s race and more big stories
Advertisement
High School Sports

High school boys volleyball: Tuesday’s SoCal Regional playoff results

Volleyball ball on orange background. 3d illustration
(Talaj/Getty Images/iStockphoto)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BOYS VOLLEYBALL
SOCAL REGIONAL PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION I

#1 Mira Costa d. #8 Torrey Pines, 25-17, 25-11, 25-16

#4 Redondo Union d. #5 Corona del Mar, 25-19, 17-25, 25-19, 26-24

#3 Huntington Beach d. #6 Newport Harbor, 25-21, 25-23, 25-17

#2 Loyola d. #7 Bishop’s, 25-21, 21-25, 25-21, 25-18

DIVISION II

#1 Francis Parker d. #8 Sunny Hills, 25-22, 25-18, 27-25

#4 Windward d. #5 Chatsworth, 21-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-13

#6 Granada Hills d. #3 La Costa Canyon, 31-29, 25-14, 23-25, 25-20

#2 Orange Lutheran d. #7 Eastlake, 22-25, 25-23, 25-27, 25-22, 15-10

DIVISON III

#1 Central East d. #8 Foothill Tech, 22-25, 25-14, 25-15, 21-25, 15-9

#4 Bishop Diego d. #5 Edison, 25-21, 25-21, 25-18

#6 Mission Bay d. #3 Woodland Hills Taft, 25-16, 25-15, 25-20

#2 Bonita Vista d. #7 Culver City, 25-18, 25-23, 25-15

DIVISION IV

#1 El Cajon Christian d. #8 Franklin, 25-21, 25-18, 25-8

#4 Marquez d. #5 Vasquez, 19-25, 25-23, 26-24, 25-19

#3 Temescal Canyon d. #6 Birmingham, 21-25, 25-20, 12-25, 26-24, 15-10

#2 Point Loma d. #7 Maywood CES, 25-11, 25-16, 25-20

THURSDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION I

#4 Redondo Union at #1 Mira Costa

#3 Huntington Beach at #2 Loyola

DIVISION II

#4 Windward at #1 Francis Parker

#6 Granada Hills at #2 Orange Lutheran

DIVISION III

#4 Bishop Diego at #1 Central East

#6 Mission Bay at #2 Bonita Vista

DIVISION IV

#4 Marquez at #1 El Cajon Christian

#3 Temescal Canyon at #2 Point Loma

Note: Finals May 23 at higher seeds; State Finals May 30 at Fresno City College.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement