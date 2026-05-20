High school boys volleyball: Tuesday’s SoCal Regional playoff results
First Round
DIVISION I
#1 Mira Costa d. #8 Torrey Pines, 25-17, 25-11, 25-16
#4 Redondo Union d. #5 Corona del Mar, 25-19, 17-25, 25-19, 26-24
#3 Huntington Beach d. #6 Newport Harbor, 25-21, 25-23, 25-17
#2 Loyola d. #7 Bishop’s, 25-21, 21-25, 25-21, 25-18
DIVISION II
#1 Francis Parker d. #8 Sunny Hills, 25-22, 25-18, 27-25
#4 Windward d. #5 Chatsworth, 21-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-13
#6 Granada Hills d. #3 La Costa Canyon, 31-29, 25-14, 23-25, 25-20
#2 Orange Lutheran d. #7 Eastlake, 22-25, 25-23, 25-27, 25-22, 15-10
DIVISON III
#1 Central East d. #8 Foothill Tech, 22-25, 25-14, 25-15, 21-25, 15-9
#4 Bishop Diego d. #5 Edison, 25-21, 25-21, 25-18
#6 Mission Bay d. #3 Woodland Hills Taft, 25-16, 25-15, 25-20
#2 Bonita Vista d. #7 Culver City, 25-18, 25-23, 25-15
DIVISION IV
#1 El Cajon Christian d. #8 Franklin, 25-21, 25-18, 25-8
#4 Marquez d. #5 Vasquez, 19-25, 25-23, 26-24, 25-19
#3 Temescal Canyon d. #6 Birmingham, 21-25, 25-20, 12-25, 26-24, 15-10
#2 Point Loma d. #7 Maywood CES, 25-11, 25-16, 25-20
THURSDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION I
#4 Redondo Union at #1 Mira Costa
#3 Huntington Beach at #2 Loyola
DIVISION II
#4 Windward at #1 Francis Parker
#6 Granada Hills at #2 Orange Lutheran
DIVISION III
#4 Bishop Diego at #1 Central East
#6 Mission Bay at #2 Bonita Vista
DIVISION IV
#4 Marquez at #1 El Cajon Christian
#3 Temescal Canyon at #2 Point Loma
Note: Finals May 23 at higher seeds; State Finals May 30 at Fresno City College.