Advertisement
High School Sports

High school softball: Wednesday’s Southern Section playoff scores

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Quarterfinals

DIVISION 1
La Habra 11, Orange Lutheran 8
Etiwanda at La Mirada, Thursday
JSerra 1, Garden Grove Pacifica 0
Norco 8, Sherman Oaks Notre Dame 0

DIVISION 2
Whittier Christian 13, Bonita 1
St. Paul 8, Lakewood St. Joseph 7
San Clemente 9, Huntington Beach 7
Mater Dei 11, Vista Murrieta 8

DIVISION 3
Great Oak 10, Edison 5
North Torrance 4, San Juan Hills 3
Riverside Prep 7, La Serna 2
Dos Pueblos 7, Villa Park 6

DIVISION 4
Oxnard 5, St. Bonaventure 4
Monrovia 4, Mira Costa 0
Mission Viejo 14, Oak Hills 6
Burbank Burroughs 7, Ramona 2

DIVISION 5
Patriot 10, Santa Clara 3
Grace 6, Shadow Hills 5
Covina 8, Irvine University 1
Northwood 5, Santa Monica 4

DIVISION 6
Irvine 18, Heritage 7
Granite Hills 15, St. Genevieve 4
Sierra Vista at Hesperia Christian, Thursday
Arroyo 8, San Jacinto 3

DIVISION 7
Ramona Convent 10, Santa Ana Calvary Chapel 7
Faith Baptist 10, Riverside Notre Dame 8
Cathedral City 2, Victor Valley 0
Edgewood 8, Culver City 6

DIVISION 8
San Bernardino 13, Avalon 0
Workman 19, Cobalt 6
Capistrano Valley Christian 13, Bell Gardens 6
Arroyo Valley vs. Banning, Thursday

Note: Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement