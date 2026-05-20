High school softball: Wednesday’s Southern Section playoff scores
SOUTHERN SECTION SOFTBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 1
La Habra 11, Orange Lutheran 8
Etiwanda at La Mirada, Thursday
JSerra 1, Garden Grove Pacifica 0
Norco 8, Sherman Oaks Notre Dame 0
DIVISION 2
Whittier Christian 13, Bonita 1
St. Paul 8, Lakewood St. Joseph 7
San Clemente 9, Huntington Beach 7
Mater Dei 11, Vista Murrieta 8
DIVISION 3
Great Oak 10, Edison 5
North Torrance 4, San Juan Hills 3
Riverside Prep 7, La Serna 2
Dos Pueblos 7, Villa Park 6
DIVISION 4
Oxnard 5, St. Bonaventure 4
Monrovia 4, Mira Costa 0
Mission Viejo 14, Oak Hills 6
Burbank Burroughs 7, Ramona 2
DIVISION 5
Patriot 10, Santa Clara 3
Grace 6, Shadow Hills 5
Covina 8, Irvine University 1
Northwood 5, Santa Monica 4
DIVISION 6
Irvine 18, Heritage 7
Granite Hills 15, St. Genevieve 4
Sierra Vista at Hesperia Christian, Thursday
Arroyo 8, San Jacinto 3
DIVISION 7
Ramona Convent 10, Santa Ana Calvary Chapel 7
Faith Baptist 10, Riverside Notre Dame 8
Cathedral City 2, Victor Valley 0
Edgewood 8, Culver City 6
DIVISION 8
San Bernardino 13, Avalon 0
Workman 19, Cobalt 6
Capistrano Valley Christian 13, Bell Gardens 6
Arroyo Valley vs. Banning, Thursday
Note: Semifinals May 23; Finals May 28-30 at Bill Barber Memorial Park, Irvine.