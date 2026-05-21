High school baseball: City Section playoff scores and updated schedule

By Los Angeles Times staff

CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS

WEDNESDAY’S RESULTS

Semifinals

At Cal State Northridge

OPEN DIVISION

#2 El Camino Real 4, #8 Granada Hills 3

#1 Birmingham 4, #4 Carson 1

At Stengel Field

DIVISION I

#10 Taft 2, #3 Venice 0

#13 Verdugo Hills 2, #1 Sylmar 1

FRIDAY’S SCHEDULE

FINALS

At East LA College

DIVISION II

#6 South East vs. #5 LA Roosevelt, 5:30 p.m.

At Fremont

DIVISION III

#9 LA Hamilton vs. #7 Fremont, 2:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

FINALS

At Dodger Stadium

OPEN DIVISION

#2 El Camino Real vs. #1 Birmingham, 1 p.m.

DIVISION I

#10 Taft vs. #1 Verdugo Hills

