High school baseball: City Section playoff scores and updated schedule
CITY SECTION BASEBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals
At Cal State Northridge
OPEN DIVISION
#2 El Camino Real 4, #8 Granada Hills 3
#1 Birmingham 4, #4 Carson 1
At Stengel Field
DIVISION I
#10 Taft 2, #3 Venice 0
#13 Verdugo Hills 2, #1 Sylmar 1
FRIDAY’S SCHEDULE
FINALS
At East LA College
DIVISION II
#6 South East vs. #5 LA Roosevelt, 5:30 p.m.
At Fremont
DIVISION III
#9 LA Hamilton vs. #7 Fremont, 2:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Dodger Stadium
OPEN DIVISION
#2 El Camino Real vs. #1 Birmingham, 1 p.m.
DIVISION I
#10 Taft vs. #1 Verdugo Hills