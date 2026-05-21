High school boys volleyball: SoCal Regional playoffs results
THURSDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION I
#1 Mira Costa d. #4 Redondo Union, 25-22, 25-17, 25-21
#2 Loyola d. #3 Huntington Beach, 25-18, 25-20, 25-21
DIVISION II
#1 Francis Parker d. #4 Windward, 23-25, 25-23, 16-25, 25-15, 17-15
#2 Orange Lutheran d. #6 Granada Hills, 21-25, 25-23, 25-22, 25-17
DIVISION III
#1 Central East d. #4 Bishop Diego, 24-23, 23-25, 25-14, 25-21
#6 Mission Bay d. #2 Bonita Vista, 29-27, 25-18, 25-21
DIVISION IV
#1 El Cajon Christian d. Marquez, 25-18, 23-25, 25-21, 25-21
#2 Point Loma d. #3 Temescal Canyon, 22-25, 27-25, 26-24, 25-20
SATURDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
FINALS
DIVISION I
#2 Loyola at #1 Mira Costa
DIVISION II
#2 Orange Lutheran at #1 Francis Parker
DIVISION III
#2 Point Loma at #1 El Cajon Christian
DIVISION IV
#2 Point Loma at #1 El Cajon Christian
Note: State Championships May 30 at Fresno City College.