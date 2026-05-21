High school softball: Thursday’s City Section playoff scores, upcoming schedule
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL SOFTBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#4 San Pedro 13, #5 El Camino Real 2
#3 Birmingham 6, #6 Wilmington Banning 5
#2 Carson at #7 Legacy
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 Granada Hills Kennedy at #1 Granada Hills
DIVISION I
#9 San Fernando at #1 Venice
#5 Chavez at #4 Chatsworth
#6 Eagle Rock at #3 Port of LA
#10 Verdugo Hills at #2 Marquez
DIVISION II
#9 Northridge Academy at #1 LA Marshall
#20 Cleveland at #5 Sylmar
#19 North Hollywood at #6 Arleta
#18 Taft at #10 Sun Valley Poly
DIVISION III
#16 Van Nuys at #9 Palisades
#5 South East at #4 Maywood Academy
#14 VAAS at #11 Westchester
#15 Reseda at #7 LACES
DIVISION IV
#16 Vaughn at #9 Smidt Tech
#12 Downtown Magnets at #4 Huntington Park
#14 Franklin at #11 Bernstein
#18 Diego Rivera at #7 CALS Early College
Note: Semifinals all divisions May 27 at higher seeds; Finals all divisions May 29-30 at TBD.