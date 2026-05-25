High school softball: Southern Section finals schedule
SOUTHERN SECTION SOFTBALL
FINALS SCHEDULE
At Bill Barber Park, Irvine
Thursday’s Schedule
DIVISION 7
Edgewood vs. Ramona Convent, 7 p.m.
DIVISION 6
Arroyo vs. Irvine, 4 p.m.
Friday’s Schedule
DIVISION 1
La Mirada vs. JSerra, 7 p.m.
DIVISION 2
Whittier Christian vs. Mater Dei, 4 p.m.
Saturday’s Schedule
DIVISION 3
Riverside Prep vs. Great Oak, 7 p.m.
DIVISION 4
Mission Viejo at Oxnard, 4 p.m.
DIVISION 5
Grace vs. Northwood, 10 a.m.
DIVISION 8
Arroyo Valley vs. San Bernardino, 1 p.m.