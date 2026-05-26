High school baseball: Southern Section playoff results
TUESDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
DIVISION 1
Norco 5, Sherman Oaks Notre Dame 2
St. John Bosco 3, Harvard-Westlake 1
DIVISION 2
Ganesha 2, Newport Harbor 1
Loyola 6, Santa Ana Foothill 3
DIVISION 3
Mira Costa 12, St. Francis 0
Agoura 3, Millikan 1
DIVISION 4
Glendora 3, Rio Mesa 0
Laguna Beach 2, Grand Terrace 1
DIVISION 5
Kaiser 3, Irvine 2
Culver City 4, Long Beach Wilson 3
DIVISION 6
Brentwood 8, Trinity Classical Academy 0
Covina 6, Lakewood 1
DIVISION 7
North Torrance 9, Santa Paula 3
South El Monte 3, Norwalk 0
DIVISION 8
Rancho Alamitos 3, Oxford Academy 0
Schurr 4, Duarte 2
DIVISION 9
Webb 24, Crossroads Christian 15
Rolling Hills Prep 5, Temecula Prep 3
Note: Finals in all divisions May 29-30.