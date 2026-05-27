High school baseball: Southern Section championship schedule
FRIDAY’S SCHEDULE
At Cal State Fullerton
DIVISION 1
Norco vs. St. John Bosco, 7:30 p.m.
DIVISION 9
Webb vs. Rolling Hills Prep, 4 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
At Cal State Fullerton
DIVISION 4
Glendora vs. Laguna Beach, 7:30 p.m.
DIVISION 6
Brentwood vs. Covina, 4 p.m.
DIVISION 3
Mira Costa vs. Agoura, 1 p.m.
DIVISION 7
North Torrance vs. South El Monte
At Rancho Cucamonga Epicenter
DIVISION 2
Ganesha vs. Loyola, 5:30 p.m.
DIVISION 8
Rancho Alamitos vs. Schurr, 2 p.m.
DIVISION 5
Kaiser vs. Culver City, 11 a.m.