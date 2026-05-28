High school softball: Playoff scores and schedule
SOUTHERN SECTION FINALS
At Bill Barber Park, Irvine
Thursday’s Results
DIVISION 7
Edgewood 4, Ramona Convent 1
DIVISION 6
Irvine 15, Arroyo 2
Friday’s Schedule
DIVISION 1
La Mirada vs. JSerra, 7 p.m.
DIVISION 2
Whittier Christian vs. Mater Dei, 4 p.m.
Saturday’s Schedule
DIVISION 3
Riverside Prep vs. Great Oak, 7 p.m.
DIVISION 4
Mission Viejo at Oxnard, 4 p.m.
DIVISION 5
Grace vs. Northwood, 10 a.m.
DIVISION 8
Arroyo Valley vs. San Bernardino, 1 p.m.
CITY SECTION FINALS
FRIDAY’S SCHEDULE
At Legacy
OPEN DIVISION
#1 Granada Hills vs. #2 Carson, 6:30 p.m.
DIVISION III
#5 South East vs. #15 Reseda, 4 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
At Birmingham
DIVISION I
#1 Venice vs. #6 Eagle Rock, 2 p.m.
DIVISION II
#1 L.A. Marshall vs. #6 Arleta, 11 a.m.
DIVISION IV
#4 Huntington Park vs. #14 Franklin, 11:30 a.m.