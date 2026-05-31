Advertisement
High School Sports

High school baseball: CIF SoCal regional brackets

Baseball and glove on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

CIF SOCAL BASEBALL REGIONALS

(Games at 4 p.m. unless noted)

TUESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#8 San Diego Cathedral at #1 St. John Bosco

#5 La Mirada at #4 Bakersfield Liberty

#6 Chula Vista Eastlake at #3 Corona

#7 Huntington Beach at #2 Patrick Henry

DIVISION II

#8 Arroyo Grande at #1 Loyola

#5 St. Francis at #4 Bakersfield Christian

#6 Millikan vs. #3 Point Loma at Dana Middle School

#7 San Diego Madison at #2 Newport Harbor

DIVISION III

#8 Kaiser at #1 Mt. Carmel

#5 Laguna Beach at #4 Helix

#6 Westview at #3 Carson

#7 Culver City at #2 Glendora

DIVISION IV

#8 South El Monte at #1 Brentwood

#5 Francis Parker at #4 Covina

#6 Garfield at #3 Central Valley Christian

#7 North Torrance at #2 Bell

DIVISION V

#8 Rolling Hills Prep at #1 Verdugo Hills

#5 Los Angeles Roosevelt at #4 Rancho Alamitos

#6 Webb vs. #3 Schurr at Montebello

#7 Fremont vs. #2 Coastal Academy at Palomar College

Note: Semifinals in all divisions Thursday, June 4 at 4 p.m. at higher seeds; Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement