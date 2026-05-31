High school baseball: CIF SoCal regional brackets
(Games at 4 p.m. unless noted)
TUESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#8 San Diego Cathedral at #1 St. John Bosco
#5 La Mirada at #4 Bakersfield Liberty
#6 Chula Vista Eastlake at #3 Corona
#7 Huntington Beach at #2 Patrick Henry
DIVISION II
#8 Arroyo Grande at #1 Loyola
#5 St. Francis at #4 Bakersfield Christian
#6 Millikan vs. #3 Point Loma at Dana Middle School
#7 San Diego Madison at #2 Newport Harbor
DIVISION III
#8 Kaiser at #1 Mt. Carmel
#5 Laguna Beach at #4 Helix
#6 Westview at #3 Carson
#7 Culver City at #2 Glendora
DIVISION IV
#8 South El Monte at #1 Brentwood
#5 Francis Parker at #4 Covina
#6 Garfield at #3 Central Valley Christian
#7 North Torrance at #2 Bell
DIVISION V
#8 Rolling Hills Prep at #1 Verdugo Hills
#5 Los Angeles Roosevelt at #4 Rancho Alamitos
#6 Webb vs. #3 Schurr at Montebello
#7 Fremont vs. #2 Coastal Academy at Palomar College
Note: Semifinals in all divisions Thursday, June 4 at 4 p.m. at higher seeds; Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.