High school softball: CIF SoCal softball regionals
CIF SOCAL SOFTBALL REGIONALS
(Games at 4 p.m. unless noted)
TUESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#1 Chula Vista Mater Dei, bye
#5 Point Loma at #4 Whittier Christian
#6 St. Paul at #3 Murrieta Mesa
#7 Bonita at #2 La Habra
DIVISION II
#8 Del Norte at #1 Riverside Prep
#5 Redwood at #4 Birmingham, 3 p.m.
#6 Garces Memorial at #3 Oxnard
#7 El Capitan at #2 Great Oak
DIVISION III
#8 Mission College Prep at #1 Venice
#5 Eagle Rock at #4 Hanford West
#6 Brawley at #3 Simi Valley Grace
#7 Covina at #2 Helix
DIVISION IV
#9 Arleta at #1 San Diego Madison
#5 Grossmont at #4 Arroyo
#6 Avenal at #3 Irvine
#7 Edgewood at #2 Woodlake
DIVISION V
#1 Arroyo Valley, bye
#4 Franklin at #5 La Jolla
#6 San Bernardino at #3 Monte Vista
#2 South East, bye
Note: Semifinals in all divisions Thursday, June 4 at 4 p.m. at higher seeds; Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.