High school softball: CIF SoCal softball regionals

By Los Angeles Times staff
CIF SOCAL SOFTBALL REGIONALS

(Games at 4 p.m. unless noted)

TUESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#1 Chula Vista Mater Dei, bye

#5 Point Loma at #4 Whittier Christian

#6 St. Paul at #3 Murrieta Mesa

#7 Bonita at #2 La Habra

DIVISION II

#8 Del Norte at #1 Riverside Prep

#5 Redwood at #4 Birmingham, 3 p.m.

#6 Garces Memorial at #3 Oxnard

#7 El Capitan at #2 Great Oak

DIVISION III

#8 Mission College Prep at #1 Venice

#5 Eagle Rock at #4 Hanford West

#6 Brawley at #3 Simi Valley Grace

#7 Covina at #2 Helix

DIVISION IV

#9 Arleta at #1 San Diego Madison

#5 Grossmont at #4 Arroyo

#6 Avenal at #3 Irvine

#7 Edgewood at #2 Woodlake

DIVISION V

#1 Arroyo Valley, bye

#4 Franklin at #5 La Jolla

#6 San Bernardino at #3 Monte Vista

#2 South East, bye

Note: Semifinals in all divisions Thursday, June 4 at 4 p.m. at higher seeds; Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.

