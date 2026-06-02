High school baseball: Tuesday’s SoCal Regional baseball scores, updated schedule
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CIF SOCAL BASEBALL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION I
#8 San Diego Cathedral 4, #1 St. John Bosco 2
#5 La Mirada 7, #4 Bakersfield Liberty 6
#6 Chula Vista Eastlake at #3 Corona, Wednesday
#7 Huntington Beach 10, #2 Patrick Henry 3
DIVISION II
#8 Arroyo Grande 4, #1 Loyola 3
#4 Bakersfield Christian 3, #5 St. Francis 1
#3 Point Loma 5, #6 Millikan 2
#2 Newport Harbor 2, #7 San Diego Madison 0
DIVISION III
#8 Kaiser 2, #1 Mt. Carmel 0
#4 Helix 13, #5 Laguna Beach 4
#6 Westview 7, #3 Carson 1
#7 Culver City 11, #2 Glendora 10 (suspended in bottom of 13th inning due to darkness)
DIVISION IV
#8 South El Monte 3, #1 Brentwood 2
#5 Francis Parker 6, #4 Covina 1
#3 Central Valley Christian 6, #6 Garfield 5
#7 North Torrance 2, #2 Bell 0
DIVISION V
#1 Verdugo Hills 11, #8 Rolling Hills Prep 2
#5 LA Roosevelt 7, #4 Rancho Alamitos 4
#3 Schurr 11, #6 Webb 1
#2 Coastal Academy 5, #7 Fremont 4
THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 4 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION I
#8 San Diego Cathedral at #5 La Mirada, Friday
#7 Huntington Beach at #6 Eastlake / #3 Corona
DIVISION II
#8 Arroyo Grande at #4 Bakersfield Christian, Wednesday at 3 p.m.
#3 Point Loma at #2 Newport Harbor, Wednesday
DIVISION III
#8 Kaiser at #4 Helix
#6 Westview vs. #2 Glendora / #7 Culver City
DIVISION IV
#8 South El Monte at #5 Francis Parker, Friday
#7 North Torrance at #3 Central Valley Christian
DIVISION V
#5 LA Roosevelt at #1 Verdugo Hills
#3 Schurr vs. #2 Coastal Academy at Palomar College, Wednesday
Note: Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.