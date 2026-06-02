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High School Sports

High school softball: Tuesday’s SoCal Regional playoff scores, updated schedule

Softballs, helmet and glove.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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CIF SOCAL SOFTBALL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
First Round

DIVISION I
#1 Chula Vista Mater Dei, bye
#5 Point Loma 10, #4 Whittier Christian 1
#6 St. Paul def. #3 Murrieta Mesa, forfeit
#2 La Habra def. #7 Bonita, forfeit

DIVISION II
#2 Riverside Prep 1, #8 Del Norte 0
#5 Redwood at #4 Birmingham, Wednesday at 3 p.m.
#6 Garces Memorial 3, #3 Oxnard 0
#2 Great Oak 9, #7 El Capitan 4

DIVISION III
#8 Mission College Prep 4, #1 Venice 2
#4 Hanford West 19, #5 Eagle Rock 1
#3 Grace 9, #6 Brawley 3
#2 Helix 14, #7 Covina 7

DIVISION IV
#1 San Diego Madison 10, #9 Arleta 4
#5 Grossmont 7, #4 Arroyo 4
#3 Irvine 8, #6 Avenal 7
#2 Woodlake 8, #7 Edgewood 4

DIVISION V
#1 Arroyo Valley, bye
#5 La Jolla 16, #4 Franklin 3
#6 San Bernardino 9, #3 Monte Vista 6
#2 South East, bye

THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 4 p.m. unless noted)
Semifinals

DIVISION I
#5 Point Loma at #1 Chula Vista Mater Dei
#6 St. Paul at #2 La Habra

DIVISION II
#5 Redwood / #4 Birmingham at #1 Riverside Prep
#6 Garces Memorial at #2 Great Oak

DIVISION III
#8 Mission College Prep at #4 Hanford West
#3 Grace at #2 Helix

DIVISION IV
#5 Grossmont at #1 San Diego Madison
#3 Irvine at #2 Woodlake

DIVISION V
#5 La Jolla vs. #1 Arroyo Valley, Wednesday at San Gorgonio
#6 San Bernardino at #2 South East

Note: Finals in all divisions Saturday, June 6 at 4 p.m. at higher seeds.

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