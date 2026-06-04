Advertisement
High School Sports

High school softball: Southern California regional scores and schedule

Softball glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

THURSDAY’S RESULTS

Semifinals

DIVISION I

#1 Chula Vista Mater Dei 7, #5 Point Loma 4

#2 La Habra 8, #6 St. Paul 7

DIVISION II

#1 Riverside Prep 4, #5 Redwood 3

#6 Garces Memorial at #2 Great Oak, Friday at 4 p.m.

DIVISION III

#4 Hanford West 5, #8 Mission College Prep 4

#3 Grace at #2 Helix, Friday at 12 p.m.

DIVISION IV

#5 Grossmont at #1 San Diego Madison, Friday at 4 p.m.

#2 Woodlake 13, #3 Irvine 0

DIVISION V

#1 Arroyo Valley 12, #5 La Jolla 8

#6 San Bernardino 18, #2 South East 2

SATURDAY’S SCHEDULE

(Games at 4 p.m. unless noted)

Finals

DIVISION I

#2 La Habra at #1 Chula Vista Mater Dei

DIVISION II

#6 Garces Memorial or #2 Great Oak at #1 Riverside Prep

DIVISION III

#4 Hanford at #3 Grace or #2 Helix

DIVISION IV

#2 Woodlake vs. #1 Madison or #5 Grossmont

DIVISION V

#6 San Bernardino at #1 Arroyo Valley

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement