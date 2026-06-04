High school softball: Southern California regional scores and schedule
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THURSDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION I
#1 Chula Vista Mater Dei 7, #5 Point Loma 4
#2 La Habra 8, #6 St. Paul 7
DIVISION II
#1 Riverside Prep 4, #5 Redwood 3
#6 Garces Memorial at #2 Great Oak, Friday at 4 p.m.
DIVISION III
#4 Hanford West 5, #8 Mission College Prep 4
#3 Grace at #2 Helix, Friday at 12 p.m.
DIVISION IV
#5 Grossmont at #1 San Diego Madison, Friday at 4 p.m.
#2 Woodlake 13, #3 Irvine 0
DIVISION V
#1 Arroyo Valley 12, #5 La Jolla 8
#6 San Bernardino 18, #2 South East 2
SATURDAY’S SCHEDULE
(Games at 4 p.m. unless noted)
Finals
DIVISION I
#2 La Habra at #1 Chula Vista Mater Dei
DIVISION II
#6 Garces Memorial or #2 Great Oak at #1 Riverside Prep
DIVISION III
#4 Hanford at #3 Grace or #2 Helix
DIVISION IV
#2 Woodlake vs. #1 Madison or #5 Grossmont
DIVISION V
#6 San Bernardino at #1 Arroyo Valley