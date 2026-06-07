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High School Sports

Final top 20 high school softball rankings for 2026

JSerra High softball players and coaches pose for a photo after winning the Southern Section Division 1 championship.
The JSerra High softball team finishes No. 1 in the Southland after winning the Southern Section Division 1 championship.
(Nick Koza)

The final high school softball rankings in the Southland produced in association with CalHiSports.com.

1. (6) JSerra, 25-8

2. (1) Norco, 28-3

3. (5) La Mirada, 26-5

4. (20) La Habra, 25-9

5. (2) Murrieta Mesa, 27-2

6. (12) Orange Lutheran, 21-9

7. (4) Etiwanda, 24-4

8. (8) Sherman Oaks Notre Dame, 23-4

9. (3) Fullerton, 24-4

10. (7) Oaks Christian, 26-4

11. (11) Chino Hills, 21-8

12. (NR) Whittier Christian, 24-9-1

13. (NR) Garden Grove Pacifica, 19-11

14. (13) Glendora, 23-3-2

15. (NR) Palos Verdes, 21-5

16. (9) M.L. King, 22-7

17. (14) Yucaipa, 21-7-1

18. (15) Ayala, 17-6

19. (NR) Mater Dei, 19-12

20. (NR) Los Alamitos, 19-9
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