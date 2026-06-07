Final top 20 high school softball rankings for 2026
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The final high school softball rankings in the Southland produced in association with CalHiSports.com.
1. (6) JSerra, 25-8
2. (1) Norco, 28-3
3. (5) La Mirada, 26-5
4. (20) La Habra, 25-9
5. (2) Murrieta Mesa, 27-2
6. (12) Orange Lutheran, 21-9
7. (4) Etiwanda, 24-4
8. (8) Sherman Oaks Notre Dame, 23-4
9. (3) Fullerton, 24-4
10. (7) Oaks Christian, 26-4
11. (11) Chino Hills, 21-8
12. (NR) Whittier Christian, 24-9-1
13. (NR) Garden Grove Pacifica, 19-11
14. (13) Glendora, 23-3-2
15. (NR) Palos Verdes, 21-5
16. (9) M.L. King, 22-7
17. (14) Yucaipa, 21-7-1
18. (15) Ayala, 17-6
19. (NR) Mater Dei, 19-12
20. (NR) Los Alamitos, 19-9