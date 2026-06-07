The Times’ final top 25 high school baseball rankings for 2026
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A look at The Times’ final top 25 high school baseball in the Southland for 2026.
Rk. School (Rec.); Comment; last ranking
1. ST. JOHN BOSCO (27-6); SS Division 1 champion; 3
2. NORCO (28-5); SS Division 1 runner-up; 1
3. HARVARD-WESTLAKE (26-6); SS Division 1 semifinals; 2
4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (23-9); SS Division 1 semifinals; 8
5. CORONA (23-9); SS Division 1 quarterfinals; 6
6. HUNTINGTON BEACH (25-8-1); SS Division 1 Round 3; Division I regional champs; 5
7. LA MIRADA (25-9); SS Division 1 quarterfinals; 11
8. ORANGE LUTHERAN (25-6); SS Division 1 quarterfinals; 4
9. CYPRESS (23-9); SS Division 1 quarterfinals; 10
10. SIERRA CANYON (24-7); SS Division 1 Round 3; 7
11. AYALA (24-5); SS Division 1 Round 3; 9
12. CORONA SANTIAGO (19-12); SS Division 1 Round 3; 15
13. ETIWANDA (20-9); SS Division 1 Round 2; 18
14. OAKS CHRISTIAN (22-8); SS Division 1 Round 2; 12
15. TEMECULA VALLEY (24-6); SS Division 1 Round 2; 16
16. GANESHA (26-3-1); SS Division 2 champions; 25
17; NEWPORT HARBOR (25-10); SS Division 2 semifinals; Division 2 regional champs;14
18. MARANATHA (23-7); SS Division 1 Round 2; 23
19. LOYOLA (19-4-1); SS Division 2 runner-up; NR
20. ELSINORE (22-4); SS Division 2 quarterfinals; NR
21. AQUINAS (21-10); SS Division 2 quarterfinals; 20
22. FOOTHILL (20-12); SS Division 2 semifinals; NR
23. VILLA PARK (19-9-1); SS Division 2 first round; 17
24. SANTA MARGARITA (16-14); SS Division 2 second round; 21
25. GAHR (18-11-1); SS Division 2 second round; 13