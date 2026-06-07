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High School Sports

The Times’ final top 25 high school baseball rankings for 2026

St. John Bosco baseball players pose for photo after winning the Division 1 title over Norco 2-0.
(Eric Sondheimer / Los Angeles Times)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
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A look at The Times’ final top 25 high school baseball in the Southland for 2026.

Rk. School (Rec.); Comment; last ranking

1. ST. JOHN BOSCO (27-6); SS Division 1 champion; 3

2. NORCO (28-5); SS Division 1 runner-up; 1

3. HARVARD-WESTLAKE (26-6); SS Division 1 semifinals; 2

4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (23-9); SS Division 1 semifinals; 8

5. CORONA (23-9); SS Division 1 quarterfinals; 6

6. HUNTINGTON BEACH (25-8-1); SS Division 1 Round 3; Division I regional champs; 5

7. LA MIRADA (25-9); SS Division 1 quarterfinals; 11

8. ORANGE LUTHERAN (25-6); SS Division 1 quarterfinals; 4

9. CYPRESS (23-9); SS Division 1 quarterfinals; 10

10. SIERRA CANYON (24-7); SS Division 1 Round 3; 7

11. AYALA (24-5); SS Division 1 Round 3; 9

12. CORONA SANTIAGO (19-12); SS Division 1 Round 3; 15

13. ETIWANDA (20-9); SS Division 1 Round 2; 18

14. OAKS CHRISTIAN (22-8); SS Division 1 Round 2; 12

15. TEMECULA VALLEY (24-6); SS Division 1 Round 2; 16

16. GANESHA (26-3-1); SS Division 2 champions; 25

17; NEWPORT HARBOR (25-10); SS Division 2 semifinals; Division 2 regional champs;14

18. MARANATHA (23-7); SS Division 1 Round 2; 23

19. LOYOLA (19-4-1); SS Division 2 runner-up; NR

20. ELSINORE (22-4); SS Division 2 quarterfinals; NR

21. AQUINAS (21-10); SS Division 2 quarterfinals; 20

22. FOOTHILL (20-12); SS Division 2 semifinals; NR

23. VILLA PARK (19-9-1); SS Division 2 first round; 17

24. SANTA MARGARITA (16-14); SS Division 2 second round; 21

25. GAHR (18-11-1); SS Division 2 second round; 13
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Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

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